ASUS ZenBook S, ZenBook 14 Ultralight y ZenBook Pro 15: más finos y ligeros, y ahora con procesadores Intel Core de 11ª generación

ASUS ha renovado los modelos más emblemáticos de la familia ZenBook. Estos ordenadores portátiles se caracterizan por tener un diseño cuidado, un chasis muy compacto que persigue mantener tanto el peso como el volumen bajo control, y también por incorporar un ScreenPad, que no es otra cosa que una pantalla táctil secundaria en color que está integrada en el touchpad. Estas señas de identidad siguen presentes en los equipos que esta marca acaba de dar a conocer, pero todos ellos incorporan, además, novedades jugosas.

La más llamativa es que casi todos ellos apuestan por los microprocesadores Intel Core de 11ª generación que Intel acaba de presentar (el único que incorpora un procesador Intel Core de 10ª generación es el ZenBook Pro 15). Además, ASUS ha refinado su diseño y su construcción para conseguir que todos ellos sean más compactos y ligeros, lo que ha provocado que los marcos en alguno de los equipos sean esencialmente testimoniales. También hay mejoras en las pantallas, los gráficos y la conectividad, lo que pone sobre la mesa que estos nuevos ZenBook dan un paso importante hacia delante frente a sus predecesores.

ASUS ZenBook S, ZenBook 14 Ultralight y ZenBook Pro 15: especificaciones técnicas

Los microprocesadores Intel Core de 11ª generación con gráficos Iris Xe ejercen un papel protagonista en la configuración de estos nuevos ZenBook, pero no son en absoluto la única novedad interesante. Como podéis ver en la tabla que publicamos debajo de estas líneas, uno de ellos, el modelo ZenBook Pro 15, incorpora una pantalla OLED con resolución 4K UHD pensada para los usuarios que buscan una máquina para creación de contenidos. Las pantallas de los otros dos ZenBook son LCD IPS, pero la del ZenBook S es especialmente llamativa no solo por su resolución 3,3K; también se desmarca por su relación de aspecto 3:2.

Si nos ceñimos a la memoria principal y al almacenamiento secundario, estas máquinas van bien servidas. Todas ellas pueden incorporar un máximo de 16 GB de RAM, así como hasta 1 Tbyte de almacenamiento SSD con interfaz PCIe 3.0 x4 (el ZenBook Pro 15 puede integrar también un disco duro mecánico convencional). Y en lo que se refiere a la conectividad todas implementan el estándar Wi-Fi 6, aunque solo las dos que apuestan por los procesadores Intel Core de 11ª generación cuentan con enlaces Thunderbolt 4 (el ZenBook Pro 15 tiene enlaces Thunderbolt 3).

ASUS ZENBOOK S ASUS ZENBOOK 14 ULTRALIGHT ASUS ZENBOOK PRO 15 PANTALLA LCD IPS de 13,9 pulgadas NanoEdge 3,3K con validación PANTONE y relación de aspecto 3:2 LCD IPS de 14 pulgadas NanoEdge Full HD con relación de aspecto 16:9 OLED de 15,6 pulgadas 4K UHD con relación de aspecto 16:9 y 100% de cobertura DCI-P3 RESOLUCIÓN 3.300 x 2.200 puntos 1.920 x 1.080 puntos 3.840 x 2.160 puntos PROCESADOR Intel Core i7 de 11ª generación Intel Core i7 de 11ª generación Intel Core i7 de 10ª generación MEMORIA PRINCIPAL Hasta 16 GB Hasta 16 GB Hasta 16 GB GRÁFICOS Intel Iris Xe Intel Iris Xe o NVIDIA GeForce MX450 NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti ALMACENAMIENTO SECUNDARIO Hasta 1 Tbyte SSD PCIe 3.0 x4 Hasta 1 Tbyte SSD PCIe 3.0 x4 Hasta 1 Tbyte SSD PCIe 3.0 x4 + disco duro mecánico opcional CONECTIVIDAD 2 x Thunderbolt 4 USB-C, 1 x USB 3.2 Gen 1 de tipo A, 1 x HDMI 2.0 y 1 x micro-SD 2 x Thunderbolt 4 USB-C, 1 x USB 3.2 Gen 1 de tipo A, 1 x HDMI 2.0 y 1 x micro-SD Thunderbolt 3 USB-C, USB 3.2 Gen 1 de tipo A, HDMI 2.0, toma de audio y lector de tarjetas SD CONECTIVIDAD INALÁMBRICA Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.0 Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.0 Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.0 AUTONOMÍA Hasta 12 horas (67 Wh) No disponible Batería de 96 Wh PESO 1,35 kg 980 g 1,8 kg

ASUS ZenBook S: se desmarca con su pantalla 3,3K con relación de aspecto 3:2

La característica distintiva de este ordenador portátil es su pantalla. Recurre a un panel LCD IPS, pero se trata de una matriz con resolución 3.300 x 2.200 puntos y relación de aspecto 3:2. Sorprende que ASUS se haya decantado en este equipo por este formato, y no por los más tradicionales 16:9 o 16:10. Según la marca taiwanesa esta decisión les ha permitido implementar un espacio de trabajo más amplio, y, también según ellos, reduce la necesidad de desplazarse por la pantalla. Es algo que, por supuesto, comprobaremos cuando tengamos la oportunidad de analizar este ordenador portátil.

La pantalla tiene validación PANTONE y una capacidad máxima de entrega de brillo de 550 nits. Además, es capaz de cubrir el 100% del espacio de color DCI-P3, y también el 133% del menos exigente espacio sRGB. Por otro lado, el grosor de este equipo es de unos muy contenidos 15,7 mm, y pesa 1,35 kg. Según ASUS su autonomía máxima es de 12 horas, y es posible cargar el 60% de la batería en 49 minutos gracias a la carga rápida.

ASUS ZenBook 14 Ultralight: pesa solo 980 g y tiene un grosor de 14,9 mm

Este ordenador portátil está pensado para los usuarios que demandan la máxima portabilidad posible. Y es que pesa solo 980 g, una ligereza que es en gran medida posible gracias a su caja de aleación de magnesio. Sus 14,9 mm de grosor también favorecen su portabilidad, aunque ninguno de estos datos condiciona sus especificaciones, que están a la altura de las que nos proponen los demás modelos de la renovada gama ZenBook.

En su interior tenemos un microprocesador Intel Core de 11ª generación con lógica gráfica Iris Xe, aunque opcionalmente es posible equiparlo con una GPU dedicada GeForce MX450 de NVIDIA. La máxima cantidad de memoria que puede incorporar es 16 GB, y, al igual que los demás ZenBook, resuelve el almacenamiento secundario con una unidad SSD con una capacidad máxima de 1 Tbyte e interfaz PCIe 3.0 x4. En lo que se refiere a la conectividad cuenta con Wi-Fi 6 y dos enlaces Thunderbolt 4 en formato USB-C, entre otras opciones de conexión.

ASUS ZenBook Pro 15: destaca por su pantalla NanoEdge OLED 4K UHD

La principal seña de identidad de este equipo es su pantalla OLED de 15,6 pulgadas con resolución 4K UHD. ASUS ha confirmado que este ordenador portátil está pensado sobre todo para creadores de contenido, un escenario de uso en el que suele ser necesario contar con un panel de calidad. Según esta marca el de este portátil nos propone una cobertura del 100% del espacio de color DCI-P3 y una relación de contraste nativo de 1.000.000:1, por lo que, sobre el papel, debería ser capaz de restituir los colores de una forma fidedigna, y también de entregarnos los negros profundos que todos esperamos que nos ofrezca un panel OLED.

A diferencia de los otros dos equipos de los que os hablamos en este artículo, este ZenBook Pro 15 no incorpora un procesador Intel de 11ª generación; se conforma con un chip Intel Core i7 de 10ª generación. No obstante, la ausencia de la interesante lógica gráfica Iris Xe queda paliada por la presencia de una GPU dedicada GeForce GTX 1650 Ti de NVIDIA. En lo que se refiere a la conectividad cuenta con Wi-Fi 6, pero los puertos Thunderbolt que incorpora responden a la norma 3, y no a la 4 debido, precisamente, a la ausencia de las últimas CPU de Intel.

ASUS ZenBook S, ZenBook 14 Ultralight y ZenBook Pro 15: precio y disponibilidad

La compañía taiwanesa todavía no ha confirmado cuándo llegarán a las tiendas estos nuevos equipos, y aún no conocemos su precio, por lo que actualizaremos el artículo para incluir esta información tan pronto como la conozcamos.

Más información | ASUS