Apple cambia el comportamiento de carga predeterminado de los MacBook con tal de mejorar la vida util de su batería

La forma en la que se cargan los MacBook ya no va a ser como la conocíamos hasta ahora. En la última versión de macOS (ahora en beta) la compañía ha implementado una nueva funcionalidad de gestión de la salud de la batería. ¿Su tarea principal? Cargar la batería de forma "inteligente" para que no se degrade tanto con el tiempo.

La nueva característica estará disponible a partir de macOS Catalina 10.15.5, que por ahora se puede probar en forma de beta y llegará oficialmente a todos los usuarios en las próximas semanas. Battery Health Management, el nombre que recibe en los ajustes del sistema, viene activado por defecto en los MacBook (y MacBook Air y MacBook Pro) que son compatibles. Apple indica que estará disponible en los portátiles Mac con puertos Thunderbolt 3 (de 2016 en adelante prácticamente).

Cómo un cambio en la forma de cargar mejora la vida de la batería

Esencialmente ahora macOS analizará la temperatura de la batería a lo largo del tiempo y el patrón de carga del portátil. Con estos datos puede saber si se carga con frecuencia o no y también cómo de rápido se gasta la carga. Por ejemplo no es lo mismo un portátil que está siempre conectado al cargador y apenas se desconecta ya que está en un escritorio o el portátil que casi siempre está desconectado y se carga sólo a ratos. El uso de la batería es muy diferente entre ambos.

Aquí es donde actúa la nueva característica de macOS, si la batería no llega a agotarse siempre y se carga mucho antes de que ocurra, automáticamente limitará su carga para que no sea del 100%. De este modo no se llega a su capacidad completa de carga y ayuda a que los componentes químicos de su interior no se degraden tanto.

No hay ninguna revolución aquí, siempre se ha recomendado no cargar la batería al 100% ni descargarla más del 20% en dispositivos electrónicos si es posible, ya que esto repercute más en la vida útil de la misma. De hecho, es algo que la propia Apple ya implementó el año pasado en los iPhone y lleva presente años y años en fabricantes de portátiles con Windows, que te permiten escoger cuál es el porcentaje máximo de carga para la batería.

La característica vendrá activada por defecto en los MacBook, aunque el usuario podrá optar por desactivarla si así lo desea, o temporalmente si un día concreto necesitamos una carga del 100%. Aunque esta característica ya está disponible como una versión preliminar para los desarrolladores, pronto llegará a aquellos que no tengan instalada la beta, cuando macOS se actualice a macOS Catalina 10.15.5 para todo el mundo.

