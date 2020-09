AMD, al asalto de los Chromebooks: los nuevos procesadores Ryzen y Athlon 3000 prometen catapultar el rendimiento de estos equipos

A los ordenadores portátiles Chromebook parece estar yéndoles muy bien. Según AMD las ventas de estos equipos no han dejado de incrementarse año tras año desde 2013, lo que en 2019 les llevó a alcanzar un en absoluto despreciable incremento del 8,1% anual. Y esta compañía espera que en 2021 se mantenga intacta esta tendencia.

El recorrido de AMD en el mercado de los ordenadores portátiles con el sistema operativo Chrome OS arrancó durante el CES de 2019, que fue el evento en el que dio a conocer que sus microprocesadores A4 y A6 estaban a punto de llegar a estos equipos. Y hoy esta compañía ha ido mucho más lejos al anunciar que ya tiene listas sus primeras CPU Ryzen y Athlon para estos portátiles. ¿Su objetivo? Animar a los ensambladores a poner a punto Chromebooks de gama media y alta.

Así son los nuevos Ryzen 3000 y Athlon 3000 Serie C

La coyuntura actual ha provocado que, a pesar de la incertidumbre económica que se cierne sobre todos nosotros, el mercado del PC esté atravesando un momento dulce. Muchos usuarios necesitan un nuevo ordenador que les permita teletrabajar o estudiar desde casa con garantías, y las marcas saben que es un momento idóneo para colocar en las tiendas propuestas atractivas a un precio lo más competitivo posible.

Los Ryzen 3000 Serie C están diseñados para soportar cargas de trabajo intensas, y los Athlon 3000 Serie C se sitúan entre estos últimos y los actuales A6 y A4 de AMD

Este es el contexto en el que pretenden encajar los ordenadores portátiles con Chrome OS para los que AMD propone sus nuevos microprocesadores Ryzen y Athlon. Los más potentes, los Ryzen 3000 Serie C, están diseñados para soportar cargas de trabajo intensas, por lo que aspiran a ser integrados en los próximos Chromebooks de gama alta. Y los Athlon 3000 Serie C llegarán a los equipos de gama media ubicados entre los Chromebooks de gama de entrada con CPU A4 o A6 y los portátiles con Ryzen 3000 Serie C.

Como podéis ver en la siguiente diapositiva, AMD ha presentado tres procesadores Ryzen 3000 Serie C para Chromebooks: el Ryzen 7 3700C, el Ryzen 5 3500C y el Ryzen 3 3250C. Los dos primeros implementan la microarquitectura Zen+, tienen cuatro núcleos y pueden procesar simultáneamente ocho hilos de ejecución (threads). El Ryzen 3, sin embargo, se apoya sobre la microarquitectura Zen y tiene dos núcleos y cuatro hilos de ejecución.

La lógica gráfica del Ryzen 7 recurre a diez núcleos Radeon a 1.400 MHz; la del Ryzen 5 a ocho núcleos Radeon a 1.200 MHz, y, por último, la del Ryzen 3 a tres núcleos Radeon a 1.200 MHz. Los tres chips tienen un TDP de 15 vatios, aunque solo los Ryzen 7 y 5 han sido fabricados utilizando fotolitografía de 12 nm (el Ryzen 3 se produce en 14 nm).

Los dos Athlon 3000 Serie C que acaba de presentar AMD para Chromebooks responden a los modelos Athlon Gold 3150C y Athlon Silver 3050C. Ambos se fabrican utilizando fotolitografía de 14 nm y se apoyan en la microarquitectura Zen. También comparten el mismo TDP (15 vatios) y la misma memoria caché (5 Mbytes), pero difieren tanto en el número de hilos de ejecución como en la lógica gráfica integrada.

El más ambicioso de los dos, el modelo Gold 3150C, incorpora dos núcleos y puede procesar simultáneamente un máximo de cuatro hilos de ejecución, mientras que el modelo Silver 3050C no implementa la tecnología SMT, por lo que tiene dos núcleos y procesa otros tantos threads. Por otro lado, la lógica gráfica del primero recurre a tres núcleos Radeon a 1.100 MHz, y la del Athlon Silver a dos núcleos Radeon a 1.100 MHz.

Estas son las marcas que apostarán por las nuevas CPU de AMD

AMD ha confirmado que durante los meses que quedan de 2020 llegarán a las tiendas catorce nuevos ordenadores portátiles Chromebook ensamblados por HP, ASUS y Lenovo. Seis de ellos estarán equipados con microprocesadores de las familias Ryzen 3000 Serie C y Athlon 3000 Serie C, y los ocho restantes apostarán por procesadores A6 y A4 de AMD.

Será interesante comprobar, sobre todo, a qué precio llegan las máquinas con chips Ryzen 3000 Serie C y cómo rinden para averiguar si representan una alternativa atractiva a los portátiles equiparables con Windows 10 para ofimática, navegación y juego ocasional.

