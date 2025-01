Samsung Galaxy S25: sigue la presentación Unpacked 2025 de hoy en directo

El CES 2025 ya ha pasado, pero las grandes presentaciones y conferencias solo acaban de empezar. Y si no que se lo digan a Samsung, que no ha querido dejar pasar el mes de enero sin citarnos para su primer Unpacked, un evento en el que, probablemente, conozcamos la nueva familia Galaxy S25 y que, como no podría ser de otra forma, podrás seguir en vivo y en directo con nosotros.

La conferencia tendrá lugar hoy, 22 de enero, a las 19:00 hora peninsular española. Podrás seguirla a través de nuestra página de directos, en nuestro canal de YouTube y en nuestros perfiles sociales. A continuación puedes encontrar los horarios según regiones:

España : 19:00 (18:00 en Canarias).

: 19:00 (18:00 en Canarias). México: 12:00 PM.

12:00 PM. Colombia : 1:00 PM.

: 1:00 PM. Venezuela : 2:00 PM

: 2:00 PM Chile y Argentina: 3:00 PM.

Qué esperamos ver

Samsung Galaxy S24 Ultra | Imagen: Xataka

Salvo que haya sorpresas, lo más probable es que los protagonistas indiscutibles del Unpacked de hoy sean los Samsung Galaxy S25. Siempre hay margen para las sorpresas, pero todo apunta a que esta familia estará compuesta, de nuevo, por tres terminales: el Samsung Galaxy S25, el Samsung Galaxy S25+ y el Samsung Galaxy S25 Ultra, punta de lanza de la compañía coreana para este año a expensas de que salgan los plegables (si es que salen).

Cabe esperar que Samsung, como el resto de marcas de tecnología en la actualidad, aproveche para sacar músculo y presumir de hardware, fotografía y diseño. No obstante, qué duda cabe de que Galaxy AI, es decir, la inteligencia artificial de la compañía, también reciba su dosis de protagonismo y, quizá, alguna actualización en forma de nuevas funciones u opciones.

Lo que está claro es que los Galaxy S25 serán serios rivales a batir este año y siempre es interesante ver dónde pone el listón Samsung, sobre todo viendo cómo aprietan las otras marcas asiáticas. Dicho lo cual, no se espera renovación de los wearables ni de las tablets, eso seguramente se reserve para un evento posterior. Lo que queda en el aire es el resto de productos del ecosistema.

El año pasado Samsung presentó el Samsung Galaxy Ring, su primera incursión en este tipo de productos. Lo hizo, precisamente, en estas fechas, así que quién sabe, quizá veamos una actualización en forma de Galaxy Ring 2 con mejoras en la monitorización de salud. Más interesante es todavía esa alianza con Google para desarrollar unas gafas de realidad extendida bajo el paraguas de Android XR. ¿Veremos hoy, aunque sea en forma de teaser, las Vision Pro de Samsung? Saldremos de dudas en apenas unas horas.

Imagen | Samsung editada por Xataka