Samsung Galaxy S25 Ultra, el trabajo ya estaba bien hecho. Ahora toca ir a por la matrícula de honor

Llegó el día. Samsung acaba de hacer oficiales los que son, hasta la fecha, los teléfonos más ambiciosos que ha fabricado. Los Samsung Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ y Galaxy S25 ya son una realidad, y aterrizan como uno de los mayores ejercicios de refinamiento que hemos visto en la compañía.

En Xataka ya hemos podido tener unas primeras impresiones con ellos, pero si lo que quieres es conocer al detalle las características y especificaciones técnicas del Samsung Galaxy S25 Ultra, el más ambicioso de los tres, este es tu sitio.

Ficha técnica del Samsung Galaxy S25 Ultra



Samsung galaxy s25 ultra dimensiones y peso 162,8 x 77,6 x 8,2mm 218 g pantalla 6,9 pulgadas Resolución Quad HD+ AMOLED LTPO 120 Hz Gorilla Glass Armor 2 procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite Almacenamiento 12 + 256 GB 12 + 512 GB 12 + 1 TB cámaras traseras 200 MP, f/1.7, OIS 50 MP, f/3.4, OIS, zoom x5 10 MP, f/2.4, OIS, zoom x3 50 MP, f/1.9 ultra gran angular cámara frontal 12 MP, f/2.2 batería 5.000mAh 45W carga rápida Carga inalámbrica 15W sistema operativo Android 15 basado en One UI 7 conectividad 5G (2xNano + eSIM)

WiFi 7

Bluetooth 5.4

GPS

NFC

UWB

USB tipo C otros IP68 S-Pen integrado Samsung Dex precio Desde 1.459 euros

Una oda al refinamiento

El primer cambio que llega en la familia Galaxy S25 tiene que ver con el diseño. Hay tres principales cambios en su aspecto. El primero de ellos tiene que ver con el anillo que recubre las lentes. Ahora recuerda más al de los móviles plegables de la compañía, unificando el diseño entre sus terminales de gama alta. En lo personal me parece un completo acierto, ya que crea más consistencia de marca que nunca.

El segundo cambio lo notamos nada más agarrar el teléfono: el peso se ha reducido bastante. Este Galaxy S25 Ultra pesa ahora 218 gramos, 15 menos que en la generación anterior. Esto se nota, y mucho, en un teléfono, siendo ahora mucho más agradable al sujetarlo a una mano. También es más delgado, un 15% más.

A esto ayuda también el último gran cambio, relacionado con sus esquinas. El año pasado eran bastante angulosas y se acababan clavando en la palma de la mano. Ahora son mucho más suaves y, sin acabar con la esencia de diseño Ultra, hacen que el teléfono sea mucho más cómodo.

Un hardware de primer nivel y un software a la última

En cuanto al hardware, casi todo sigue igual que el año pasado. El gran cambio llega en la actualización del procesador, que pasa a ser el Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Por lo demás, se mantienen las configuraciones de memoria, batería, conectividad... La pantalla crece un poco hasta las 6,9 pulgadas y reduce sus bordes, lo que permite que el tamaño no aumente. Mantiene el tratamiento antirreflejos del año pasado y, en este modelo, estrena el nuevo Gorilla Glass Armor 2 de Corning.

El software es una de las razones de ser en la gama alta de Samsung, que llega estrenando One UI 7. Este es uno de los mayores cambios que jamás hayamos visto en Samsung, tanto a nivel de diseño como de funcionalidades. En cuanto a interfaz, todo se ha refinado y luce más moderno. Se han cambiado los iconos de buena parte del sistema, y el aspecto cuando lo tenemos delante es (en mi opinión) mucho mejor que el de la versión anterior.

Se mantienen los siete años de actualizaciones, un terreno en el que Samsung domina con mano de hierro. Por supuesto, su ROM está basada en Android 15, por lo que estamos a la última.

Los grandes cambios llegan en la IA. Todo se ha refinado y mejorado, mucho. Gemini pasa a ser el asistente por defecto, la generación de imágenes es ahora mucho mejor (sorprende lo brutal que ha sido el avance) y tenemos opciones más que interesantes, como la grabación de llamadas con transcripción automática. Y, sí, esta opción estará disponible en España.

Algunas de estas funciones ahora trabajan de forma local y no requieren conexión a internet, haciendo más privada la experiencia con la IA. Comunicación natural entre aplicaciones, un widget contextual que nos irá mostrando distinta información a lo largo del día, un selector de pantalla para analizar su contenido y realizar acciones (crear GIFs, capturas de pantalla, copiar textos, etc.). A todo se le ha dado una vuelta para que la IA pase a ser un elemento más del día a día, y no un elemento a utilizar de vez en cuando.

Para rematar, este dispositivo llega con 6 meses de Gemini Advanced, un buen regalo por parte de Samsung y Google para disfrutar de las mejores funciones de IA.

Un apartado de cámaras centrado en el vídeo

Si hablamos de cámara, el hardware es prácticamente idéntico al que vimos el año pasado. Se repite con los 200 megapíxeles, el teleobjetivo vuelve a ser doble (x3 y x5), y el cambio está en el ultra gran angular, que pasa de 12 a 50 megapíxeles. Pese a ello, hay mejoras importantes, sobre todo en lo referente al vídeo.

El Samsung Galaxy S25 Ultra por fin puede grabar en LOG. El formato logarítmico permite grabar sin el procesado final, en un formato mucho más plano. De cara a colorear el vídeo en edición es mucho mejor y ofrece resultados más profesionales, siempre y cuando sepamos utilizarlo. Las funciones de vídeo profesional también mejoran, teniendo ahora implementación de patrones cebra para detectar la sobreexposición.

Samsung ha trabajado con Qualcomm para afinar el motor de reducción de ruido del teléfono, que trabaja en tiempo real y es capaz de detectar sujetos en movimiento, sujetos estáticos y distintos cambios en las escenas. En otras palabras, todo trabaja en tiempo real para que el procesamiento final sea lo mejor posible.

Versiones y precio del Samsung Galaxy S25 Ultra

El Samsung Galaxy S25 Ultra aterriza en España a precio de flagship. Estas son sus posibles configuraciones.

Precios del Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25+ Ultra de 256 GB | 1.459 euros

Samsung Galaxy S25+ Ultra de 512 GB | 1.579 euros

Samsung Galaxy S25+ Ultra de 1 TB | 1.819 euros

Este modelo se venderá en los colores azul, negro, plata, gris, negro intenso (exclusivo), cuarzo rosa (exclusivo), esmeralda (exclusivo)

Imagen | Samsung