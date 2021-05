Samsung Galaxy S22: fecha de salida, precio, modelos y todo lo que creemos saber sobre ellos

Estamos en 2021 y los Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ y Samsung Galaxy S21 Ultra casi huelen a nuevo aún, pero eso no para la maquinaria de rumores y filtraciones en torno a los siguientes buques insignia. De ahí que ya podamos reunir todo lo que creemos saber de los Samsung Galaxy S22.

¿Qué precio tendrán los Samsung Galaxy S22?

Los precios de salida de los Galaxy S21 fueron los siguientes:

Samsung Galaxy S21: desde 859 euros.

Samsung Galaxy S21+: desde 1.059 euros.

Samsung Galaxy S21 Ultra: desde 1.259 euros.

Por ahora no hay filtraciones que hablen de precios, por lo que cabe pensar que rondarían éstos. De hecho, los Galaxy S21 partieron de un precio algo menor que los Galaxy S20, por lo que no esperamos ver una subida.

¿Qué modelos va a haber de Samsung Galaxy S22?

A la vista de lo presentado en las generaciones Galaxy S20 y S21, esperamos que los nuevos Galaxy respondan (como hemos ya puesto a lo largo de este artículo) al nombre de Galaxy S22. Recordando un poco el contexto del naming, hasta los Galaxy S20 se seguía también una sucesión numérica pero acabó en la decena (Galaxy S10), saltando de ahí al 20 y siguiendo con el S21, de ahí que esperemos que la próxima generación siga esta relación, viendo además que todas las filtraciones lo apuntan así.

Se espera que los modelos sean los que estas dos últimas generaciones han tenido, con la duda de la edición "FE" (Fan Edition) que vimos en el Samsung Galaxy S20 FE) pero de momento aún no en los S21 (aunque se rumorea). Quedarían, pues, así:

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

¿Cómo va a ser el diseño de Samsung Galaxy S22?

Uno de los principales cambios que se ha rumoreado sería la cámara frontal bajo la pantalla. Es decir, que no asome por un agujero, sino que aparezca o no a petición del usuario como ocurre en el ZTE Axon 20 5G. Es algo que de lo que la marca ya ha hablado (aunque no en móviles) y que se ha rumoreado para los próximos plegables de Samsung, pero por extensión también se comenta para los Galaxy S22 (que llegarían después de los nuevos plegables, que se esperan para este año).

Según lo que vemos en los renders de LestsGoDigital, basados en especulaciones y rumores, el aspecto de los Galaxy S21 partiría de lo visto en los S21, viendo similitudes en el llamativo módulo trasero del S21 Ultra. De hecho, vemos un grosor y acabados que coincidirían con lo rumoreado para el Galaxy S22 Ultra, incluyendo el S Pen.

Aunque ojo, en los renders que muestran la pantalla es plana, mientras la trasera sí dibuja la curvatura a los lados que los Galaxy S llevan años dibujando. Es algo que nos encantaría a muchos, pero sería raro que Samsung renunciase a una seña de identidad tan propia de esto móviles, si bien los modelos base como el Galaxy S21 ya poseen pantalla sin curvas.

¿Tendrán 5G los Samsung Galaxy S22?

A tenor de lo visto en la marca y de la generalización del 5G, podemos decir con casi toda seguridad que los Galaxy S22 tendrán 5G. Nada que haya confirmado la marca, que ni siquiera ha mencionado nada de esta generación, pero por contexto y por lo que ahora comentaremos a niel de rendimiento, es lo esperado.

Samsung Galaxy S22: todas las características que conocemos

Sobre rendimiento, esperamos que los próximos Galaxy S22 lleven los sucesores de Qualcomm y la propia Samsung en cuanto a procesadores de gama alta. Es decir, lo que venga después del Exynos 2100 y del Snapdragon 888, asumiendo que la RAM y el almacenamiento mínimos partirán de los 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, aunque sobre esto no se comenta nada de momento.

La novedad que se especula con respecto a esto y que llama la atención es que en el caso de Exynos irían con gráficos de AMD, en vez de una CPU Mali (de ARM) como solemos ver. Ahora sí, no es la primera vez que se rumorea la asociación con AMD y de momento nada de nada.

Lo que casi podemos dar por seguro es que no incluirán cargador en el pack. Samsung ya dijo que era algo que considerarían para sus próximos productos, así que, de nuevo, habrá caja pequeña.

Como hemos comentado en el apartado de diseño, esperamos que estrenen cámara frontal bajo la pantalla. Y algo que se ha llegado a comentar es que la marca por fin igualaría condiciones en cuanto a materiales de la trasera para el modelo básico, que por fin iría en cristal.

Se asume por los renders que se han ido haciendo que soportará S Pen como el Galaxy S21 ultra, pero por ahora no se habla de baterías y pantallas, así que estaremos pendientes de estos apartados. Por ahora lo filtrado se ha centrado mucho en el apartado de fotografía, que veremos a continuación.

¿Cómo van a ser las cámaras de Samsung Galaxy S22?

Se ha hablado mucho de una supuesta futura colaboración entre Samsung y Olympus. La filtración venía de LetsGoDigital, que apuntaba a que los coreanos y los japoneses estarían colaborando para mejorar la experiencia fotográfica en los Samsung Galaxy. Un acuerdo que veríamos formalizado, según apuntan, en el sucesor del Samsung Galaxy Z Fold 2, que ya bautizan como Samsung Galaxy Z Fold 3, que en teoría llegan primero.

Viendo lo que han hecho Huawei y Leica, Nokia con Zeiss (casas que habían colaborado durante la vieja Nokia) y OnePlus con Hasselblad y Sony consigo misma (que para eso tiene las Sony Alpha), el vínculo Samsung-Olympus tiene bastante sentido por precedentes. No obstante, en Xataka Foto aludían a que desde el mundo de la fotografía no se entendía tanto esto dado que Samsung ya cuenta con experiencia en el sector y no parece necesitarlo.

Eso sí, se rumorea que el acuerdo se centraría en la implementación de un nuevo sistema de estabilización óptica. Campo en el que Olympus fue pionera con su sistema IBIS. O todo lo contrario: que todo fuese fruto de una confusión por el nombre en clave de un nuevo Exynos, "Olympus".

Por otro lado, se alude también al uso de un sensor de 200 megapíxeles para ese estreno de colaboración, como salto en sus sensores propios que por ahora quedan en 108 megapíxeles. Existiendo ya soporte de 200 megapíxeles (como en el Snapdragon 888) y con los rumores de sensores hasta de 600 megapíxeles (y vaya, con la moda de las altas resoluciones hasta en la gama media)

Se rumorea también la adición del 8K a 60 fps en el vídeo, llevando el 8K que ya disponen sus móviles desde los S20 un poco más allá, ya que actualmente queda en 24 fps. Y lo que se asume es que seguirán sin sensor ToF, ya que al parecer el feedback recibido de los móviles sin él habría sido positivo y no compensaría.

El anuncio de ISOCELL 2.0 también puso las miradas en los futuros Galaxy S, dado que prometen mejoras en cuanto al aprovechamiento de la luz y abre la puerta al desarrollo de sensores con un mayor número de píxeles (hasta 500 megapíxeles), con lo que encaja con el rumor de los 200 megapíxeles, además.

Del zoom, muy protagonista sobre todo en el modelo superior, también se ha hablado. Concretamente hay rumores de un zoom óptico continuo. Una tecnología que hemos visto en cámaras convencionales y que permitiría que se prescindiese de zoom híbrido obteniendo un mejor resultado.

¿Qué fecha de lanzamiento tiene Samsung Galaxy S22?

Este año, los Galaxy 21 se anticiparon a la fecha de presentación que normalmente habían tenido sus antecesores, más en torno a febrero y marzo (y sobre todo dentro del [MWC](https://www.xataka.com/tag/mwc o cercana a éste). Si siguen la renovación anual, en 2022 veríamos unos Samsung Galaxy S22 en la primera quincena de enero, pero no hay aún informaciones que apunten a la fecha del lanzamiento.