567 impresoras se transforman en una asombrosa pantalla en uno de los videoclips más alucinantes de este año

Si hasta este punto no saben quién es 'OK Go', sólo basta decir que es una de las bandas musicales más creativas que existen hoy día, donde lo curioso de todo es que suelen ser recordados por sus increíbles vídeos y coreografías más que por su música. Pues el cuarteto de geeks y músicos están de regreso con un nuevo videoclip y como era de esperarse, no decepcionan para nada.

El nuevo videoclip fue creado para la canción 'Obsession' y en él intervienen nada más y nada menos que 567 impresoras, las cuales fueron colocadas como fondo del escenario con el objetivo de formar una pared a modo de pantalla. La idea puede sonar sencilla, pero se requirieron varias semanas de planificación y programación para crear diversas imágenes y patrones sólo en hojas de papel.

Obsession

Se trata de una coreografía casi perfecta donde intervienen los integrantes de 'OK Go' y las impresoras, donde éstas no dejan de sacar papel a diferentes ritmos para crear la ilusión de movimiento al estilo caleidoscopio. Además, los integrantes se dan el lujo de interactuar con todo lo que sucede en esta pared de impresoras.

La mejor forma de entender este increíble y complejo trabajo es viéndolo.

Cabe destacar que la banda recomienda ver el vídeo a una resolución de 2160p y desactivar el 'Auto HD', ya que debido a que hay demasiada información de colores en pantalla, YouTube no es capaz de procesar todo de forma correcta, por lo que se alcanzan a percibir ciertas distorsiones a una menor resolución. Los de OK Go mencionan que ya están trabajando con YouTube para resolver este fallo, mientras tanto dicen "haber roto 'la Matrix'" al encontrar un fallo que nadie conocía.

OK Go también aclara que todo el papel usado durante la grabación ya ha sido reciclado y las ganancias de esto han sido donadas a Greenpeace, por lo que no hay que preocuparse mucho por el desperdicio que vemos en pantalla.

Y para aquellos que desean conocer más del increíble trabajo de OK Go, les dejamos algunos de sus mejores vídeos.

