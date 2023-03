Uber aspiraba a romper el mercado de la logística (hasta que se dio de bruces con la realidad)

Uber ha entrado de lleno en el sector de la logística. En los últimos años ha hecho grandes inversiones en este terreno aplicando una de sus herramientas más poderosas: la digitalización. Y aunque ha conseguido hacerse un hueco, este brazo de la compañía no parece despegar, por lo que se plantea sacarla a bolsa.

Bajo el nombre de Uber Freight encontramos una rama de la compañía famosa por sus VTC dedicada en exclusiva a poner en contacto mercancía y transportistas. En Estados Unidos, el sector ha estado ocupado tradicionalmente por pequeños camioneros que contaban con sus propios clientes y que trabajan llevando las mercancías a lo largo y ancho del país.

Pero el tiempo y la digitalización han cambiado esta forma de actuar. En los últimos años han surgido plataformas en las que el camionero se da de alta y ponen en contacto a quien quiere enviar una mercancía con quien puede llevarla. Un sistema que parecía perfecto para Uber, pues aplica exactamente el mismo sistema con sus vehículos de transporte con conductor en las ciudades.

E igual que con el transporte de personas, el mismo sistema está utilizando con Uber Eats, división que utiliza para el envío de comida dentro de las ciudades. En ambos casos, el negocio ha crecido notablemente tras las reaperturas que se han vivido en las ciudades después de la pandemia de coronavirus. No está sucediendo lo mismo con su división logística.

Un futuro que pasa por la bolsa

Cuando decimos que la inversión de Uber en la logística ha sido fuerte, lo decimos por inversiones como la que hizo en noviembre de 2021, cuando compró Transplance, una de las grandes compañías intermediarias, por valor de 2.250 millones de dólares.

Sin embargo, el crecimiento no parece haber sido el esperado. The New York Times recoge que Uber afirmó haber ingresado 8.600 millones de dólares en ingresos en el último trimestre de 2022, un 49% más que en el año anterior, cuando Omicron campaba a sus anchas. En total, la compañía ha conseguido 30.700 millones de dólares en reservas brutas (el dinero pagado por los clientes), un 19% más que el año anterior.

Evidentemente, el aumento en los ingresos está ligado a la apertura de las ciudades y el crecimiento en los trayectos de las personas, así como un aumento en los pedidos realizados por sus riders. Sin embargo, el sector del transporte no está pasando por un buen momento, aunque podríamos pensar lo contrario.

Bloomberg ya señalaba el pasado mes de noviembre que el número de envíos de mercancía había descendido, pues el gasto de los ciudadanos se estaba centrando en el sector servicios, en lugar de la compra de productos materiales, por lo que la apertura después de la pandemia de Covid-19 no estaba repercutiendo favorablemente en este sector.

Y en Uber lo están notando. Aunque la compañía asegura haber registrado ingresos por valor de 1.800 millones de dólares ensta división, recientemente ha despedido a 150 empleados, los cuales representan un 3% de la plantilla total de esta rama de negocio. Ahora, se plantea su salida a bolsa, como medio para rentabilizar sus inversiones.

Desde el diario económico aseguran que fuentes de la compañía dan por hecha una salida a bolsa de esta unidad (aunque no de forma inmediata), con el objetivo de poder centrarse en los viajes de personas y comida dentro de las ciudades, que está reportando grandes beneficios. En Bloomberg aseguran que la compañía puede volar sola pero que, de momento, lastra la buena fotografía general de la compañía.

En Xataka | La cara B de la expansión de Uber: "A veces tenemos problemas porque, bueno, somos jodidamente ilegales"

Foto | Christopher Paul High