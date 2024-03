The Magarigawa Club: el circuito privado de lujo en el que los millonarios conducen sus superdeportivos

Además de comprarse una mansión, una de las primeras cosas que hacen los millonarios al alcanzar ese estatus es comprarse un superdeportivo de seis cifras o, como diría Paul Walker, un coche de menos de tres segundos.

El problema con estos coches, bien lo saben los millonarios, es que no están hechos para ir de compras o para pasear a la familia. Son obras de arte de la ingeniería y sus neumáticos piden asfalto y velocidad. Por suerte, una empresa japonesa ha pensado en ellos (¡¡es que nadie piensa en los millonarios!!) y ha construido el primer circuito privado de lujo exclusivo de Asia para miembros de su selecto club: The Magarigawa Club.

Un club exclusivo para millonarios amantes de la velocidad. El concepto que propone The Magarigawa Club no es en sí mismo ninguna novedad. Se trata de un autódromo privado cuyo uso se reserva para miembros registrados en el club. De hecho, en España tenemos el Ascari Race Resort de Ronda que se basa en el mismo principio. La principal diferencia es que el The Magarigawa Club combina la velocidad del trazado con la exclusividad y el lujo que sus socios disfrutan fuera de la pista.

La membresía de The Magarigawa Club consta de una cuota anual de 230.000 euros que da derecho al uso de la pista con los vehículos privados de los miembros, así como de los alojamientos e instalaciones del complejo.

Curvas de infarto y vistas privilegiadas. El complejo se ubica a unos 70 kilómetros al sureste de Tokio, y su posición elevada proporciona unas vistas privilegiadas al monte Fuji y la bahía de Tokio. El trazado fue diseñado por el estudio del alemán Hermann Tilke, encargado del rediseño de Silverstone, el trazado corto de Nürburgring, el circuito de Sepang, el Yas Marina o el malogrado Circuito Urbano de Valencia.

El resultado ha sido un trazado de 3,5 kilómetros de largo, 22 curvas desafiantes y una recta que permite pisar a fondo durante 800 metros. Al estar construido en un cortado de las montañas, el circuito ofrece una altitud variable de 250 metros de entre los diferentes puntos del trazado que dejan el regusto de Spa Francorchamps. Aproximadamente un 20% de la pista es cuesta arriba, mientras que el 16% lo es a la inversa.

Todos los cuidados para el coche y para los acompañantes. El circuito ofrece a sus millonarios socios todos los servicios necesarios para que disfruten de sus supercoches sobre la pista, incluyendo un equipo de mecánicos esperándole su pit lane cubierto climatizado. Además, el club ofrece cursos de conducción deportiva para que los socios aprendan a exprimir al máximo los caballos de sus deportivos de lujo sin poner en riesgo su seguridad.

Las familias de los socios pueden compartir esta pasión por la velocidad, aunque ellos pueden esperar dándose un chapuzón en su piscina infinita, ir al gimnasio, tomar una copa, disfrutar de la alta cocina de su restaurante, e incluso disfrutar de uno de los principales entretenimientos de Japón en la sala de karaoke. Todo ello, como no, disfrutando de unas vistas espectaculares.

Un club donde conducir y pasar el finde en familia. Kenzo Watari es el CEO de Cornes & Company, una de las empresas de inversiones especializada en venta de vehículos de lujo más importantes de Japón. Este directivo pensó que estaría bien tener una pista donde pudiera llevar a su esposa y a su hija a disfrutar de una de sus mayores pasiones, pero esa opción no estaba disponible en el mercado.

Eso le llevó a iniciar el proyecto de construcción de The Magarigawa Club, no tanto como un espacio en el que los millonarios puedan desfogarse al volante de sus superdeportivos, sino desde una perspectiva familiar que ofrece recorridos a baja velocidad por el circuito para los niños y acompañantes, parques infantiles y excursiones por los senderos que recorren los bosques que rodean el trazado de velocidad.

Imagen | The Magarigawa Club