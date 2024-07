Tesla apartó el coche eléctrico de los 25.000 euros para presentar un robotaxi este agosto. No veremos ni una cosa ni la otra

Era el año 2020 cuando Tesla empezó a hablar de un coche revolucionario. Un coche eléctrico por 25.000 dólares debía ser un golpe en la mesa, visto los precios de la tecnología por aquel entonces... y hoy mismo.

¿Suficiente? No. Un año después se subía la apuesta. Primero se ponía fecha a la presentación: 2023. Después, se lanzaba el órdago: sería completamente autónomo y hasta carecería de volante. Boom. Todo un robotaxi en el mercado dos años después del anuncio a un precio inigualable y solo tres años después de asegurar su desarrollo.

Estamos en 2024. Todo indica que Tesla ha dejado a un lado el proyecto del Tesla Model 2, si es que así podría llamarse. No está claro si se ha llegado a cancelar o no. Desde Reuters apuntaban en abril que así era, que el proyecto del coche eléctrico de 25.000 euros había muerto. Apenas unas horas después, Elon Musk salía a decir que no, que está de parranda. "Reuters miente (de nuevo)".

Fueron días, los de abril, de montaña rusa para Tesla. Entre rumores de cancelación y con una presentación de resultados en los que se evidenciaba que la compañía no pasaba por su mejor momento, las acciones no dejan de subir. El motivo es simple: Elon Musk promete que el 8 de agosto veremos el nuevo robotaxi de Tesla.

No. Al menos el 8 de agosto

El 5 de abril, Elon Musk confirma en Twitter X una fecha y un nombre:

Tesla robotaxi el 8/8.

Los inversores, como hemos contado, se desviven por las acciones. Crecen. Elon Musk lo ha vuelto a hacer. Ha prometido que veremos un coche completamente autónomo en tan solo unos meses. Es decir, que pondrá en el mercado un coche que no necesitará de la intervención humana para funcionar. Justo cuando Cruise, que ha quemado miles de millones de euros en la tecnología durante años, tiene la licencia retirada por diversos problemas de funcionamiento en California.

Los mensajes para reafirmarse son contundentes. "Si alguien no cree que Tesla vaya a solucionarlo (los problemas del coche autónomo), creo que no debería ser inversor en la empresa. Lo haremos", aseguró Musk en la llamada a inversores, según recogían en Bloomberg.

Por si fuera poco, Musk llega a hablar de tener en la calle "millones" de coches que no necesitarán de intervención humana y que funcionarán mediante un alquiler de pago por uso.

Pero, si podía haber alguna duda, la presentación del robotaxi de Tesla se ha aplazado. Esperábamos que el 8 de agosto fuera el día elegido pero la semana pasada Bloomberg habló por primera vez de un retraso de, al menos, dos meses. Aunque en un primer momento Elon Musk prefirió guardar silencio, finalmente confirmó en su propia red social que el anuncio se retrasa porque ha pedido "lo que considero que es un cambio importante en el diseño. El tiempo extra nos permitirá enseñar más novedades".

Aunque la estrategia de Elon Musk se repite constantemente en el tiempo, el máximo mandatario de Tesla parece tener crédito infinito. Con el anuncio de un robotaxi de Tesla de pago por uso, no sólo sus acciones subieron. Las de competidores como Uber también se dispararon, pese a que expertos en medios como Automotive News recordaban que la tecnología del coche autónomo ha sufrido diversos reveses que han terminado por alargar su desarrollo mucho más de lo esperado.

De hecho, la propia Tesla lleva tiempo comprobando lo difícil que es dar el salto a la autonomía total de un vehículo. Su sistema más avanzado, Full Self Driving (FSD), ha sido criticado recurrentemente por los reguladores. De hecho, lleva anunciando sus bondades desde 2016, cuando publicó un vídeo que se ha demostrado un montaje.

Este FSD, que debería en un futuro alcanzar un nivel 3 de autonomía (no requiere que el conductor preste atención a la carretera ni sostenga el volante), sigue sin recibir una homologación que sí ha conseguido Mercedes en Estados Unidos en circunstancias concretas.

De momento, no hay noticias de cuándo veremos el nuevo robotaxi de Tesla.

Y la pregunta es evidente. De tener fecha confirmada, ¿nos lo creemos?

Foto |

En Xataka | Tesla decía poder fabricar 20 millones de coches en 2030. Toyota le ha demostrado que es imposible