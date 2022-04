Subaru Solterra, primeras impresiones: su primer SUV eléctrico quiere dejar atrás el asfalto

Subaru tiene una tradición todoterreno y de capacidades offroad que no quiere pasar por alto con el salto al vehículo eléctrico. No es casualidad que nuestra primera toma de contacto con el Subaru Solterra se restringiera, exclusivamente, a un circuito fuera del asfalto. Estas han sido nuestras sensaciones.

Ficha técnica del Subaru Solterra

Subaru Solterra. Tipo de carrocería. SUV de cinco plazas. Medidas y peso. 4.690 mm de largo, 1.860 mm de ancho, 1.650 mm de alto y 2.850 mm de distancia entre ejes. Peso de 2.010 kg. Maletero. 451 litros de capacidad máxima. Potencia máxima. 218 CV. Consumo WLTP. 16kWh/100 km. Distintivo ambiental. Cero emisiones. Ayudas a la conducción (ADAS). Control de crucero adaptativo, reconocimiento de señales, frenada de emergencia, control de tráfico cruzado trasero, detección de tráfico lateral, cámara panorámica y alerta de salida de carril. Otros. Pantalla de 12,3 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay con cable. Híbrido eléctrico. No. Híbrido enchufable. No. Eléctrico. Sí. Dos motores de 109 CV (uno por eje) para sumar 218 CV de potencia total. Precio y lanzamiento. Lanzamiento en noviembre de 2022. Precio por confirmar.

La opción offroad

El primer eléctrico de Subaru es fruto de su colaboración con Toyota, por lo que su desarrollo ha estado íntimamente ligado al Toyota bZ4X, el que también es el primer SUV eléctrico de la marca. Hay que tener en cuenta, además, que Toyota posee el 20% de Subaru, por lo que es lógico que se apoye en la compañía para algunos de sus desarrollos, como ya sucediera con el Toyota GT86 y el Subaru BRZ, por ejemplo.

El fruto de esta colaboración, es por tanto, evidente por dentro y por fuera. En el exterior, Subaru utiliza algunos detalles estéticos propios de la marca (como el alerón en forma de morro de pato), pero las similitudes son evidentes. Por dentro, aún más.

Gran pantalla interior de 12,3 pulgadas para el infoentretenimiento y una posición de conducción en la que hay que jugar con el volante, redondo (sí, redondo) y con buen tacto, y la pantalla dedicada al cuadro de instrumentos, sobre elevada y a la altura de los ojos. Encontrar la postura correcta es probable que sea cuestión de adaptación, pero en mi primer contacto no conseguí terminar de adaptarme.

El resto de materiales del interior demostraron robustez. Sin alardes estéticos pero con buen tacto: agradable y bien terminado. Tanto los botones del volante como los de la consola central (de túnel prominente para separar conductor y copiloto) nos convencieron. Además, bajo esta zona encontramos un amplio espacio donde dejar objetos.

En la zona trasera, el habitáculo es realmente amplio. Los pasajeros de estos asientos cuentan con tomas USB-C para sus dispositivos electrónicos y, en nuestra unidad, los asientos traseros también eran calefactados. Además, se pueden reclinar ligeramente para ofrecer una posición más cómoda en los viajes largos. A cambio, eso sí, de sacrificar algo de espacio en el maletero.

Que el Subaru Solterra es fiel a sus principios lo encontramos en algunos detalles técnicos. En primer lugar, hablamos de un vehículo cuya altura libre al suelo es de 210 mm, tan sólo 10 mm menos que el Subaru Forester y el Outback. Además, a menos que desde Japón tengan otros planes para el futuro, sólo se venderá con dos motores eléctricos, uno por eje, que dota al SUV de 218 CV y tracción total.

Tecnologías de conducción: clara apuesta en seguridad

Otro de los valores que han caracterizado a Subaru en todos estos años ha sido su apuesta por la seguridad. En este Solterra la marca se reafirma, ofreciendo de serie en cualquier equipamiento los siguientes sistemas ADAS de ayuda a la conducción y seguridad: Control de Crucero Dinámico, Alerta de salida de carril, Proactive Driving Assist, Sistema de Frenada de emergencia, Reconocimiento de Señales, Sensor de Detección de Tráfico Trasero, Cámara Panorámica y Detección de tráfico lateral.

Durante nuestra prueba, evidentemente, no pudimos comprobar el funcionamiento de estos sistemas. Lo que sí tuvimos ocasión de examinar fueron sus dos motores eléctricos y su tracción total. Bien es cierto que el terreno no fue del todo exigente, pero por el camino dejamos atrás alguna vaguada, alguna pequeña zona de piedras y terreno roto donde el Solterra no tuvo ningún problema.

Además, para facilitar las cosas, la pantalla principal cuenta con una muy buena resolución, por lo que es muy aprovechable tanto en ciudad como en el caso de querer hacer una pequeña incursión fuera del asfalto. La perspectiva área del coche marca a éste con una capa transparente que facilita la lectura del terreno y la simulación era realmente buena.

Y aunque no está especificado como un elemento de seguridad, siempre me parece de buena decisión situar la carga inalámbrica en un espacio cerrado a la vista, lo que evita tentaciones de mirar el teléfono móvil. A cambio, el sistema de infoentretenimiento es compatible con Android Auto y Apple CarPlay mediante cable.

En un entorno mixto que convence, aunque seguimos prefiriendo los controles físicos al completo, parte de la climatización se controla desde la pantalla pero la potencia del aire, la dirección o la temperatura cuentan con botones físicos propios, lo que facilita mucho su manejo en marcha.

En cuanto a las comodidades de los pasajeros, además de lo ya mencionado en referencia a las plazas traseras, el techo solar es de gran tamaño y ocupa gran parte del vehículo. El maletero, de 421 litros, puede alcanzar los 451 litros si aprovechamos los 30 litros extra que se esconden en el segundo piso del mismo.

Ya en movimiento, comprobamos que los 218 CV eléctricos son más que suficientes para mover con soltura a este Subaru Solterra. Su frenada regenerativa se puede dosificar con las levas del volante y su sistema de control de tracción X-MODE AWD cuenta con doble función (Snow/Dirt y Deep Snow/Mud). Además, el conductor puede elegir tres modos de conducción: Eco, Normal y Power.

Con la configuración con la que este modelo llegará a Europa, se incorpora una batería de 71,4 kW que admite cargas en corriente alterna de 6,6 kW y rápidas de hasta 150 kW, lo que permite una carga de hasta el 80% en 17 minutos. Su autonomía es de 466 kilómetros en ciclo combinado WLTP y de hasta 610 kilómetros en ciclo urbano. Además, Subaru garantiza que la batería mantendrá el 90% de su capacidad pasados 10 años.

En cuanto a su lanzamiento, tendremos que esperar hasta noviembre de este año para su comercialización y todavía no contamos con un precio oficial aunque desde la marca señalan que esperan poder lanzarlo en el mercado español por debajo de los 45.000 euros que marca la frontera del Plan MOVES.