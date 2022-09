Renfe sabe que hay gente abusando del abono gratuito y reservando asientos vacíos: así quiere evitarlo

Adiós picaresca. Para evitar que los abonos gratuitos para ferrocarriles acaben derivando en vagones vacíos y pasajeros cabreados, precisamente todo lo contrario a lo que buscaba en un principio, Renfe pretende ponérselo más difícil a los viajeros que están abusando del sistema de reservas. ¿Cómo? Estableciendo ciertos límites al número de formalizaciones que puede hacer un pasajero.

Repasemos qué ha decidido… Y por qué lo ha decidido.

¿Gratis, he oído gratis? Visto lo visto parece que esa es la pregunta que se ha hecho más de un usuario de Renfe. Hace semanas la operadora ferroviaria activó un sistema de abonos gratuitos para viajeros frecuentes y ciertos servicios como los Cercanías, Rodalies y Media Distancia, además de descuentos importantes en Avant. La idea estaba clara: fomentar el uso del transporte ferroviario.

Para quienes se dan de alta el sistema es relativamente sencillo. Tanto, que algunos usuarios —no pocos, a tenor de los datos de la propia operadora y las quejas en redes— han optado por abusar de él para su beneficio propio. Lo hacen de una forma tan sencilla y cómoda como dañina para el resto de viajeros: dado que no se aplican penalizaciones, reservan todos los asientos que les permite la app para asegurarse plaza a diferentes horas y luego usan la que más les conviene. ¿Problema? Que al actuar de esa forma bloquean asientos que podrían utilizar otros pasajeros.

Bueno, ¿a quién hace daño un poco de pillería? Pues a más gente de la que cabría pensar. La operadora ha reconocido a Europa Press que se están quedando sin utilizar entre el 10 y 15% de las formalizaciones de billetes en Galicia. Quizás no parezca un porcentaje exagerado, pero viene nada mal recordar que, al menos en Galicia, desde que se aplicaron los abonos Renfe ha desplegado toda la maquinaria de la que disponía, con refuerzos en el Eje Atlántico que conecta A Coruña con Vigo y el corredor Ourense-Santiago de Compostela. Y eso no son pocos trenes al cabo del mes. Para entendernos, hablamos de 66.700 plazas semanales en el primer caso y 32.900 en el segundo.

El sindicato CGT aporta otro dato para la reflexión. Según sus cálculos, en cada tren que sale de Vigo quedan entre 20 y 25 plazas reservadas sin ocupar. La idea es la misma: asiento a asiento son un buen puñado que se bloquean por pura pillería y perjudican a viajeros que los necesitan.

Más allá de las cifras y porcentajes. Y por si lo de los porcentajes y cifras suena lejano y frío, no está de más poner rostro y nombre a las molestias generadas por esa picaresca con los abonos. A lo largo de los últimos días no han sido pocos los que han acudido a Twitter para dejar constancia de su cabreo al ver cómo se quedaban sin plaza en trenes que circulaban con asientos desocupados.

Las muestras de malestar se relacionan con servicios en Galicia, pero también en el Avant Cuenca-Madrid, Málaga o Pamplona. Y Para muestra un botón... o un par de tuits, en su defecto:

A la gente que, como tiene ahora abonos de tren gratis, reserva hasta 4 plazas en distintos horarios del día: váyanse ATPC.

Debería haber sanción y quitárselo.

Se lo escuchaba ahora a personal de Renfe. La cultura cívica de esta gentuza me pone enfermo. — miguel dieguez 🇺🇦🇺🇦 (@dieguez_miguel) September 13, 2022

Alguien tiene que poner orden en este sin sentido que perjudica a los usuarios habituales que necesitan el transporte para acudir al trabajo manteniendo su residencia en Medina del Campo @AyuntamientoMDC @borjadelb @PaulaPinturas @lmapascual pic.twitter.com/W6pnaLHh0j — AVE_Medina (@AVEMedinaCampo) September 15, 2022

@Renfe se contabiliza un viaje de media distancia al que no acudes? Casi todos los trenes sin plaza y luego en el tren muchos asientos vacíos... Debería gestionarse de alguna forma para que no compren billetes con tal de sumar viajes, ya que muchos nos quedamos sin plaza.. — Beatriz (@BeaNieto24) September 13, 2022

Efectivamente hay trenes completos Y lo peor que luego hay sitios vacíos porque hay gente que formaliza el billete para la devolucion de los 20€ pero sin viajar.

Deberían constar sólo los títulos validados por el revisor. — Mach #💚Amo a 🇪🇸 Harta de 🔻🐍 (@Machmach73) September 10, 2022

¡Un poco de sentido común, por favor! Sentido común, civismo y algo de responsabilidad es lo que ya han pedido el Ministerio de Transportes y Renfe, pero parece no haber sido suficiente. De otra forma no se entiende que la operadora ferroviaria se haya decidido al fin a tomar cartas en el asunto. Como detalla Europa Press, Renfe mueve ficha y aplicará desde hoy ciertas restricciones con las que quieren que un usuario “pillo” no pueda bloquear más plazas de las debidas.

El sistema es muy sencillo. A partir de ahora, precisa la agencia, se permitirá un máximo de cuatro formalizaciones al día y no será posible reservar varias idas hasta que no se complete la vuelta. La intención de la operadora al fijar el tope está clara: acabar con los clientes que hasta ahora reservaban plaza en varios trenes, a diferentes horas, para al final usar uno solo.

