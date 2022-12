Renfe ya castiga a los usuarios que abusen de los trenes gratuitos. Así quieren acabar con los viajes fantasma

Los viajes fantasma en Renfe se acabarán. O, al menos, eso es lo que quiere conseguir el Gobierno con los cambios que aplicarán sobre el uso de los abonos gratuitos multiviajes en trenes. Las imágenes en redes sociales de trenes vacíos en los que era imposible hacer una reserva, deberían quedar atrás. Según Renfe, 2,2 millones de títulos multiviajes se han expedido, de los cuales 1,6 millones son para viajar en Cercanías y Rodalies y 627.000 títulos para la media distancia.

Con la llegada de los abonos gratuitos, dos imágenes han contrastado: asientos vacíos y andenes y trenes absolutamente atestados. Esta última situación también se ha dado en Alemania, con su tarifa plana a nueve euros que fue todo un éxito. El problema es que, cuando hemos tenido que reservar asientos, muchos usuarios han abusado de sus posibilidades.

Así se quiere acabar con los trenes vacíos

La gratuidad en los trenes ha sido un éxito en los abonos multiviajes de Cercanías y Rodalies porque son vehículos que se utilizan cada día para ir a trabajar sin la necesidad de reservar asientos. El éxito no ha sido tal en la media distancia, donde sí hay que realizar este trámite.

Aquí, algunos usuarios han realizado múltiples reservas a las que luego no se han presentado. Bien por querer contar con un amplio margen de tiempo para subirse al tren o bien porque para viajar gratis había que utilizar un abono multiviaje que exigía, al menos, utilizar el servicio en 16 ocasiones.

El problema ha sido tal que algunos usuarios han tenido que realizar "reservas de pánico" anticipando sus viajes porque los trenes se llenaban de forma teórica pues, en la práctica, los usuarios se encontraban trenes que circulaban a primera hora de la mañana cuyos asientos estaban completamente vacíos.

Para que estas imágenes no se repitan, Renfe ha modificado las condiciones de los abonos multiviajes desde hoy mismo y se mantendrá en los abonos que se podrán obtener a partir del 1 de enero de 2023, fecha que amplió el plazo para beneficiarse de esta medida de gratuidad en los trenes de media distancia, Cercanías y Rodalies.

Desde hoy siete de diciembre de 2022, los usuarios tendrán que tener presente las siguientes medidas:

Las reservas se podrán cancelar hasta dos horas antes de la salida del tren.

Se retirará el abono y la fianza de 20 euros a quienes no cancelen la reserva de sus viajes hasta en tres ocasiones.

Quienes hayan sido penalizados no podrán volver a beneficiarse de los abonos multiviajes gratuitos hasta pasados 30 días de la sanción.

Se podrán realizar un máximo de cuatro viajes gratis cada día.

Se impide reservar tener con una misma salida y destino hasta pasado el triple del tiempo de viaje programado.

Algunas de estas medidas coinciden con los rumores que ya se habían extendido en los últimos días. Las novedades más importantes serán las sanciones a quienes abusen de los trenes gratuitos y, sobre todo, la imposibilidad de reservar el mismo viaje hasta transcurrido el triple del tiempo del viaje programado.

Es decir, quienes quisieran reservar el mismo viaje (con mismo origen y destino) en dos o más horarios consecutivos para contar con un margen de tiempo a su gusto, no podrán. Si el viaje dura una hora, no podrán reservar el siguiente tren con mismo origen y destino hasta pasadas tres horas. Por tanto, si se reserva a las 10:00h el primer tren, no se podrá reservar el mismo viaje (mismo origen y destino) hasta, al menos, las 13:00h de este mismo día.

Además, atendiendo a la alta demanda que ha tenido el servicio, Renfe podrá permitir el traslado de pie de los pasajeros hasta un 10% de la capacidad de asientos del vehículo, informando con antelación a los viajes. En estos casos, no estará permitida la reserva de asientos.

Por último, se crea un abono específico para menores de edad sin DNI y sólo se podrá sacar un título por DNI, NIE o pasaporte para cada origen-destino, evitando así usos indebidos de estos títulos.

