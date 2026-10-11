La recarga es el gran freno del transporte eléctrico, así que Honda propone una carretera que sea un cargador inalámbrico

El mundo se ha lanzado a los brazos de la electrificación del transporte como una de las formas de combatir las emisiones de carbono, pero es evidente que el gran obstáculo es el de las paradas para recargar. En barcos se puede hacer en el puerto, incluso intercambiando baterías, pero en el transporte por carretera hablamos de pasar de un repostaje de cinco minutos a varias paradas de varios minutos si es un viaje largo.

Es por eso que Honda va a probar una idea: cargar el vehículo mientras se mueve por una carretera. El problema es que, aunque tienen la tecnología, hay varios frenos.

En corto. A comienzos de esta semana, la filial de investigación de la japonesa Honda anunció que, de la mano de Taisei Corporation (constructora) y Taisei Rotec (especialista en obra vial) había desarrollado una tecnología de carga inalámbrica para vehículos eléctricos (de logística, de momento) que se encuentren en movimiento.

Esto se conoce como DWPT, de dynamic wireless power transfer, y básicamente es lo que te estás imaginando: una carretera que sea un cargador inalámbrico gigante. El sistema tiene tres partes:

Una fuente de alimentación en tierra.

Unidades transmisoras enterradas en la calzada (las bobinas de carga).

Un receptor de esa energía instalado en cada vehículo.

Imagen: Honda

Pruebas. Al final, consiste en un sistema para que la energía pase de la carretera al coche por acoplamiento magnético y sin contacto. Algo interesante es que Honda no quiere que esto se quede sobre el papel y han comentado un ambicioso calendario de pruebas. De momento, las han hecho en una pista privada de Taisei, donde Honda verificó que las unidades y el firme aguantaban el tráfico de vehículos de unas 20 toneladas.

Los siguientes pasos consisten en construir una segunda pista en algún momento de lo que queda de año donde se seguirá probando el sistema, pero con una prueba de carga equivalente a un millón de pasadas de rueda. El objetivo de este segundo examen es comprobar la durabilidad, pero también el rendimiento de la carga y las posibles fugas del campo electromagnético.

De cara a 2027, se verificarán potencias de hasta 150 kW para vehículos pesados. Y, según la compañía, harán las primeras pruebas en un tramo de 300 metros de una autopista japonesa a partir del año fiscal 2027, que arranca el 1 de abril del año que viene.

Imagen: Honda

No son los únicos. El objetivo de Honda es suministrar energía inalámbrica a los vehículos de logística, y algo interesante es que no son los únicos que están experimentando con esto de electrificar las carreteras. En Suecia hay 1,65 kilómetros de vía pública que ya cuenta con una tecnología similar y en Francia hay un tramo de la A10 que también tiene bobinas de inducción capaces de entregar hasta 300 kW. Alemania e Italia también están probando sistemas similares.

La clave del sistema de Honda, según la propia compañía, es que su unidad es la primera del mundo que integra en una sola pieza el inversor, que es el componente que convierte la corriente continua en alterna, y la bobina. De este modo se ajustan costes y se simplifica todo el proceso, permitiendo actualizar una carretera existente sin necesidad de una repavimentación completa. Sería como "fresar" las carreteras actuales.

Muchos frenos. Pero, por mucho que se simplifique todo, es evidente que es un sistema complejo. Desde Honda no han querido comentar el coste comparado con el de una red de carga rápida convencional (con los enchufes que todos conocemos), limitándose a decir que habría que evaluar la viabilidad económica en cada caso. Porque, al final, es infraestructura, pero también hay que ver las pérdidas de eficiencia, el coste de añadir el sistema inalámbrico a los vehículos y algo incluso más severo como es la falta de estandarización.

Ahora bien, también es cierto que cuantas más se pongan a trabajar en este tipo de sistemas, más rápido se llegará a esa estandarización. No hay que electrificar una carretera completa, simplemente tramos para que el vehículo vaya recibiendo energía. Peros sobre ese freno de la estandarización, hay que señalar que, en Japón, Honda no está sola.

Toyota, el otro gigante japonés, también está colaborando en el programa, pero investigando por su cuenta junto a Denso, Obayashi. En ambos casos, la Universidad de Tokio presta su apoyo con el objetivo de que, en cuanto esto sea viable, empezar a ponerlo en marcha en algunos tramos.

Imágenes | Honda (principal editada)

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