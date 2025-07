"El que quiera venir, que invierta": Ouigo quería entrar en el AVE Madrid-Galicia pero ya lo ve imposible antes de 2030

"Nosotros no tenemos ningún problema en competir (...) pero el que quiera venir, que haga las inversiones que tenga que hacer y que compita en igualdad de condiciones"

Así de contundente ha sonado Álvaro Fernández Heredia, presidente de Renfe, en el pasado Executive Forum donde el directivo abordó la puerta abierta a que los competidores de la compañía de trenes en España den los primeros pasos para llegar hasta Galicia.

Galicia. Renfe ha entrado con fuerza en la línea entre Madrid y Galicia. Aunque la compañía ha tenido que enfrentar críticas por no cumplir los tiempos esperados y saltarse algunas paradas en Zamora para reducir los tiempos de viaje, el eje Madrid-Galicia está funcionando muy bien a la compañía.

Hace solo unos días que supimos que Renfe estaba llevando más viajeros que nunca. Un semestre de récord en el que ha sido clave esta línea, donde el tren ha empezado a hacer sombra, incluso, al avión porque tiene mejores conexiones horarias si se quiere viajar en el día o hacer noche y volver al origen a primera hora de la mañana.

La competencia. Hace unos meses, ADIF lanzó el segundo paquete en la liberalización de las vías de alta velocidad. Los corredores son Madrid-Galicia, Madrid-Asturias/Cantabria y Madrid-Cádiz/Huelva donde Ouigo, Iryo o cualquier otra compañía puede presentar batalla a Renfe.

Sin embargo, esta no se espera hasta la próxima década porque no hay trenes disponibles. Talgo tiene ya comprometida toda su producción de los trenes AVRIL que allí funcionan y está pendiente de qué caminos tomarán los nuevos dueños de la compañía.

Esto ha provocado un cuello de botella imposible de solventar si no es alquilando el material rodante de la compañía. Según La Razón, Ouigo habría contactado a CAF y Talgo para comprar los trenes pero éstos están ya comprometidos. La única solución es alquilar el material rodante a Renfe.

"Y si es posible". Esta posibilidad ha sido negada completamente por Fernández Heredia, presidente de Renfe, con las palabras mencionadas anteriormente. Pero no solo eso, el directivo ha lanzado un dardo a sus competidores, a pesar de que no los ha mencionado directamente, recalcando que el que entre en el corredor tendrá que "competir en igualdad de condiciones. Y si es posible, que no sea a pérdidas".

Servicio público. El dardo de Renfe no es causal. La compañía hace tiempo que acusa a Ouigo de operar a pérdidas en España y aunque la compañía francesa asegura que es la estrategia habitual a la hora de entrar en un mercado y que prevén ganancias a corto plazo, el Gobierno ha llegado a amenazar con denunciar a los franceses ante la Comisión Europea.

Renfe, al contrario que los franceses o Iryo, tienen la obligación de operar en algunas líneas como servicio público, lo que lastra su cuenta de resultados. Un buen ejemplo es el lamento de Óscar Puente, ministro de Transportes, a raíz de su obligación de pasar por Extremadura, recalcando que esta forma de actuar no garantiza una competencia limpia.

Más liberalizaciones. Renfe, de momento, parece que tiene asegurado el corredor gallego. El problema de la falta de trenes es que no vale cualquiera. Se necesitan vehículos que puedan cambiar entre ancho ibérico e internacional. Esta peculiaridad deja a Renfe en ventaja competitiva porque tiene unos AVRIL que, aunque no exentos de problemas, no tiene nadie.

Pero además, España tiene que afrontar nuevas liberalizaciones muy pronto. Entre ellas la de Cercanías, un ámbito muy polémico porque estos servicios son de obligación pública. Solo en sus servicios públicos (Cercanías, Media Distancia, Ancho Métrico y Avant), Renfe trasladó en el primer semestre de 2025 a 259,5 millones de pasajeros.

Foto | Jose Luis Cernadas Iglesias y patrick janicek

