La plataforma de protesta más explícita contra el AVE está en Zamora: Viajeros Jodidos Estación de Sanabria

El valor de 15 minutos. Eso es lo que se está cuestionando en la última batalla regional de la alta velocidad. Promesas incumplidas, pueblos semivacíos que ven en el tren una salvación y... trenes que pasan de largo por ganar 15 minutos al reloj. Viajeros Jodidos Estación de Sanabria AV, la pelea con Galicia y la final línea entre el servicio público y la rentabilidad privada son el mejor ejemplo de los problemas que acucian a la alta velocidad española.

Viajeros Jodidos Estación de Sanabria AV. Hay nombres más o menos explícitos pero la plataforma creada en Sanabria (Zamora) por la defensa de su estación de alta velocidad entra, sin duda, dentro del grupo de los explícitos. Su intención es llamar la atención sobre la supresión de frecuencias de AVE destino Madrid. Y parece que lo han conseguido.

El motivo del enfado es que desde el próximo 9 de junio tendrán menos trenes que podrán tomar camino Madrid o Galicia. Una reducción en las frecuencias que ya es, de por sí, baja. De los 22 trenes que pasan por las vías de la estación, sólo ocho se detienen en estos momentos. En dos semanas sólo serán seis (tres por dirección).

El madrugador. Los trenes eliminados son, además, especialmente sensibles. Concretamente son los trenes que se detenían en la estación a las 8:46 y 9:35 de la mañana dirección Madrid y, lo que es más importante, camino a Zamora. En sentido inverso, se pierde la parada de las 8:15 del tren destino Galicia y se añade una en el tren que se detiene a las 10:10.

Es decir, Sanabria tendrá menos frecuencias y, además, se reconfigura a peores horarios para quienes necesitan el tren para ir al trabajo, al hospital o a estudiar. El cambio, todo indica, debería llevar a un menor uso de la estación. Y con un menor uso, menos alicientes para mantener las paradas. Un círculo vicioso que, en Viajeros Jodidos por el Tren, temen que termine con el cierre de la estación.

Que no pare. Esa fue la solución que Abel Caballero propuso hace solo unas semanas. Sí, que los trenes que van camino de Madrid (o que llegan desde allí) y que no están cumpliendo con los horarios prometidos no se detengan en provincias como Zamora.

"El tiempo de viaje actual en alguno de los recorridos está muy alargado por un excesivo número de paradas en la zona de Castilla y León, zona ya cercana a Madrid que tiene en estos momentos una cobertura muy importante de trenes que vienen desde todo el norte y el resto de Galicia en trazados de alta velocidad”

Aunque Renfe salió a desmentir a Caballero en sus alusiones a que la compañía veía con buenos ojos la iniciativa, lo cierto es que las paradas intermedias en el trayecto se van perdiendo o reconfigurando para dañar lo menos posible el tiempo de viaje en las horas puntas. Ya en mayo de 2024 recogían en Faro de Vigo que una posibilidad que se barajaba para reducir el trayecto era saltarse la parada dee Zamora "que contará con 12 trenes al día por sentido pese a tener 60.000 habitantes".

¿Demasiado pocos? No lo creen en la plataforma Viajeros Jodidos. “Constituimos la España despoblada, pero en relación con los habitantes la utilización es elevada. Hay unos 120 pasajeros diarios. La manera de mantener población es con servicios, no suprimiéndolos, es absolutamente esencial”, reivindican en El País.

Una de las claves para mantener esos trenes es la aproximación de las poblaciones cercanas a Sanabria al Hospital de Zamora, "el único en 120 kilómetros", señalan desde el diario. Eliminar trenes provoca "más aislamiento" y "cuantos menos servicios, más despoblación", en palabras de los portavoces de la plataforma a Diario de Castilla y León.

Que lo paguen. En el mismo artículo de el Diario de Castilla y León explican que Renfe confirmó hace tiempo que no iba a suprimir más paradas en la región pero, como se ha visto con el paso del tiempo, se ha demostrado que actúan de una manera muy distinta.

En La Opinión de Zamora aseguran que Renfe está dispuesta a mantener uno de esos trenes madrugadores. Señalan que desde la compañía ven con buenos ojos la propuesta de que un tren AVANT salga de A Gudiña (Orense) a las 6:15 para hacer parada en Zamora a las 7:00 de la mañana y detenerse en Madrid alrededor de las 8:00. Eso sí, este tren no haría parada en Segovia pero, según la Diputación zamorana, permitiría a quienes lo desearan vivir en Sanabria y trabajar en Madrid.

Desde la compañía, sostiene el medio, estarían conformes siempre y cuando exista un "compromiso de financiación por parte de la Diputación de Zamora y la Junta de Castilla y León que esté garantizado, como ocurre en otros territorios". También se ha estudiado definir la parada de Sanabria como "servicio público".

"Servicio público". Esa es una de las claves del asunto. Cuando una línea es definida como "servicio público", Renfe está obligada a mantener un servicio mínimo aunque el coste de su mantenimiento no se compense con los ingresos recibidos. Tal y como refleja la propia compañía en su página web, los criterios para definir qué línea es de servicio público son los siguientes:

Sociales Medioambientales Vertebración del territorio

Especifican, claramente, que los costes de estos servicios se cubren con subvenciones públicas, de ahí la pelea porque las instituciones regionales de Zamora y Castilla y León arrimen el hombro económicamente para convencer a Renfe.

"Que lo lleve Renfe". Es obligación de prestar el servicio público es, según Óscar Puente, ministro de Transportes, uno de los motivos que hace anticompetitiva a Renfe frente a Ouigo e Iryo. Hace tiempo señalaba que estas compañías podían centrarse en las líneas más rentables mientras que Renfe tenía que hacer un doble esfuerzo, como llevar el tren a Extremadura.

Esas líneas, como vemos, pueden ser las mismas porque es la parada en una población la que puede definir como "servicio público" el paso de un tren. Es decir, que en un Madrid-Barcelona puede competir con las empresas extranjeras con trenes rápidos con paradas puntuales pero también está obligada a ofrecer un servicio mucho más lento en esa misma línea porque aumenten las detenciones pese a que el volumen de pasajeros en ellas sea bajo.

