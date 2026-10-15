El barco pesquero gallego "Génesis" se parte en tres tras pasar días encallado en las islas del norte de Escocia

El Génesis, un barco pesquero con bandera británica y propiedad de una empresa de Ribeira, en Galicia, se ha partido en pedazos contra las rocas frente a las Órcadas, en el norte de Escocia, más de una semana después de encallar. Afortunadamente toda la tripulación ha salido ilesa. En el vídeo difundido por la empresa Orkney Nautical Charters se puede ver cómo el barco queda partido literalmente en tres. Ahora queda limpiar el desastre.

Restos desperdigados. El barco encalló cerca del Old Man of Hoy, un pináculo rocoso de 137 metros de altura situado cerca de Rackwick Bay. Tal y como comparte Faro de Vigo, plástico y otros restos del barco escapan del casco casi constantemente, y eso va a suponer un problema tanto de contaminación como de fauna silvestre, pues se trata de una zona especialmente sensible. Orkney indica que la zona suele albergar entre 30 y 50 focas a la vez.

Qué ha pasado exactamente. La embarcación, de 35 metros y propiedad de Basoñas Mar, emitió una llamada de socorro el pasado 1 de octubre, poco después de las 7:30 AM hora española, tras golpear contra las rocas. Desde La Voz de Galicia cuentan que había salido del puerto de Scrabster el 19 de septiembre y se dirigía de vuelta para desembarcar lo que habían pescado. Según el medio, el barco iba a una velocidad de nueve nudos antes del impacto.

Tal y como comparte el medio, las 17 personas que iban a bordo fueron evacuadas sin lesiones. Durante el rescate se utilizaron botes salvavidas y más tarde llegaron helicópteros de la Guardia Costera, una embarcación de rescate rápido que pertenecía a un ferry de pasajeros y hasta un avión de patrulla marítima de la Real Fuerza Aérea.

Todavía se desconoce la causa. Sin embargo, el capitán Alejandro Abuín Prado declaraba a The Orcadian que creía que un fallo de comunicación a bordo era el culpable. La investigación todavía sigue su curso.

El naufragio. Inicialmente, el armador y las autoridades esperaban reflotar la embarcación para evitar la contaminación. Sin embargo, el barco permaneció en el mismo lugar, expuesto a un fuerte oleaje, y el mar terminó por desgarrarlo en secciones de proa, puente y popa. Los vídeos grabados diez días después del encallamiento por Orkney Nautical Charters y el Beneth'ill Cafe muestran los daños.

La limpieza. Orkney Nautical Charters afirmaba que llenó la cubierta de su embarcación neumática con restos en solo dos paradas en el Old Man of Hoy, y que queda “mucho trabajo”. Según The Orcadian, cualquier persona que encuentre restos debe enviar un correo electrónico a recycling@orkney.gov.uk para que se pueda presentar un registro preciso a la Agencia Marítima y de Guardia Costera.

Un segundo caso en un año. Tal y como comparte La Voz de Galicia, es la segunda vez en menos de un año que un buque de propiedad gallega que faena en los caladeros de Gran Sol se pierde tras golpear contra las rocas. En diciembre de 2025, el Fastnet, un arrastrero de 33 metros propiedad de una empresa de La Coruña y que navegaba bajo bandera francesa, encalló cerca de Dingle, en el noroeste de Irlanda. Sus 14 miembros de la tripulación fueron evacuados en helicóptero a un lugar seguro. El barco pasó días azotado por las olas y nunca se acabó recuperando. Desde Faro de Vigo informaron de que finalmente fue desguazado in situ.

Y en el caso del Génesis es probable que siga el mismo camino. El armador ha declarado que ya han iniciado movilizaciones para retirar la embarcación del lugar, pero con el casco en tres piezas, la recuperación parece poco probable.

Imagen de portada | Orkney Nautical Charters

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