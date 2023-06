Llega el Microlino: el heredero eléctrico del BMW Isetta que ya se puede pedir en España

Al Microlino le está costando arrancar en nuestro país. Pero no en el resto de Europa, donde la fabricación ya ha alcanzado las 1.000 unidades y donde se abraza con mayor alegría que en nuestro país a este tipo de automóviles. Pero, ¿qué es el Microlino?

Hace más de siete años que hablamos por primera vez del Microlino en Xataka. Fue porque los suizos Micro Mobility Systems, especializados en la nueva movilidad, presentaban un pequeño vehículo eléctrico, con forma de guevo y que recordaba irremediablemente al BMW Isetta.

BMW Isetta

Los orígenes

El BMW Isetta es uno de los coches más originales de la historia del automóvil. Presentado en el Salón del Automóvil de Turín en 1954, rápidamente atrajo los ojos de los presentes. Era un coche que apenas media 2,28 metros pesaba 350 kilogramos. Se vendió con un motor de motocicleta, de cuatro tiempos y un solo cilindro con 250 cc que entregaba 12 CV y que se perfeccionó para circular con una mayor suavidad.

Más tarde se mejoraría el motor, se llevaría a 300 cc y 13 CV. Pero, en ambos casos se consiguió alcanzar una velocidad de 85 km/h. Circular a esa velocidad con un coche de esas dimensiones debía ser una experiencia incomparable.

El éxito fue rotundo. En apenas ocho años de fabricación se vendieron 161.728 unidades de un coche que tenía unas limitaciones evidentes. Un coche en el que, probablemente, lo que más llamaba la atención era la entrada al habitáculo. Y es que la parte frontal del vehículo era la propia puerta y el conductor y el acompañante esquivaban el aro del volante para poder entrar en el interior.

El Microlino ya se vende en España

El heredero más evidente de aquella filosofía de utilizar el coche más pequeño posible en una ciudad es el Microlino. Y la estrategia tiene todo el sentido del mundo, con Europa plagada de zonas de bajas emisiones en las que se restringe la circulación a los vehículos de combustión y donde los espacios disponibles son cada vez más reducidos.

Aunque, para ser completamente justos, el Microlino no es un coche. Es un cuadriciclo pesado. No confundir con un cuadriciclo ligero, como el Citroën AMI, pues este vehículo sí necesita una licencia de coche para ser conducido. Al menos si la DGT no avanza en su proyecto de lanzar un carné para mayores de 16 años. Por tanto, no es uno de esos "coches sin carné".

¿Qué diferencias hay? Básicamente, el Microlino necesita de un carné de conducir B, como decíamos y hasta que no se produzca algún cambio, pero además puede alcanzar los 90 km/h, mientras que los cuadriciclos ligeros se quedan en 45 km/h. Su potencia máxima es de 15 kW (o 20 CV) y su peso (en el que no se tienen en cuenta las baterías) no puede exceder de 400 kg.

En concreto, el Microlino es un coche biplaza, con un maletero de 270 litros y que está impulsado por un motor eléctrico de 12,5 kW (17 CV) y 89 Nm de par. Todo metido en un coche de 2,52 metros de largo por 1,47 de ancho y 1,50 de alto que mantiene la icónica puerta frontal del BMW Isetta.

Sus baterías siempre son NMC pero cuenta con tres capacidades. La de 6 kW homologa 95 kilómetros de autonomía. Por encima, la de 10,5 kW promete 177 kilómetros y, como tope de gama, la de 14 kW puede llevar al Microlino a recorrer 230 kilómetros.

Por dentro, el coche es extremadamente sencillo. Un asiento corrido con espacio para dos personas y una pequeña pantalla para ofrecer todos los datos relativos a la conducción. Es evidente que, como hace Citroën con su AMI, el peso del sistema de infoentretenimiento recae en el teléfono móvil.

En España, la distribución recae sobre Astara, una de las mayores empresas del país en el sector. Nos han confirmado que algunas entregas ya se han realizado, pero en un número muy pequeño. "En septiembre empezaremos con la comercialización", nos confirman, aunque el pequeño Microlino ya se puede pedir y configurar online. Las entregas, eso sí, no pueden asegurarnos cuándo se realizarán en el mercado español.

En nuestro país, al menos de inicio, sólo estará disponible la batería intermedia (177 km) con los acabados Dolce y Competizione. El segundo de ellos es la versión superior y añade colores mate, acabados cromados y barras de luz LED. El primero, más clásico, se vende con una paleta de colores que recuerda a los años 50 en los que se vendía el BMW Isetta.

El precio de salida es de 22.990 euros para el acabado Dolce y 23.560 euros para el Competizione. En ambos casos se pueden beneficiar del Plan MOVES III, que descuenta 1.800 euros en cada vehículo y hasta 2.000 euros si se achatarra otro coche.

A falta de conocer el impacto que tendrá en el mercado español, de momento las cifras para el Microlino en Europa están siendo buenas. De momento, de las puertas de su fábrica ya han salido 1.000 unidades y confirma que, pese a su precio, este tipo de coches puede tener un encaje en la movilidad europea. Especialmente en aquellos países más adinerados donde pueden permitirse prescindir de esos "coches para todo" que empiezan a estar arrinconados.

Fotos | Microlino y BMW