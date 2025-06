Uno de los coches más míticos de la historia del cine podrá ser "copiado" por cualquiera. Y eso tiene consecuencias para la industria

Podrás tener a Eleanor en el garaje. Eso es lo que ha decidido un juzgado estadounidense para quien el Ford Mustang más famoso de 'Ladrones de coches' o su ramake '60 Segundos' es mero atrezzo y no un personaje en sí mismo. Y esto tiene sus particulares implicaciones a la hora de vender réplicas.

No es un personaje. Concretamente, según un juzgado de Estados Unidos, es "atrezzo". La información la leemos en Motorpasión donde se hacen eco de la ratificación de una sentencia que hace tiempo que venía persiguiendo a Shelby. Según su decisión, el preparador podrá seguir vendiendo réplicas de Eleanor.

Es decir, si quiere, Shelby puede vender una preparación del Ford Mustang tal y como aparecían en la película ya que los responsables del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EEUU han señalado que estamos ante un mero vehículo y no un personaje en sí mismo por lo que no se le pueden aplicar derechos de autor.

¿De dónde venimos? La decisión de este juzgado certifica la emitida anteriormente otros tribunales de menor rango. Denice Halicki, viuda de H.B. Halicki, director, guionista y productor de 'Gone in 60 Seconds', conocida en los años 70 en España como 'Ladrones de coches' había denunciado a Shelby por vender réplicas del vehículo.

Entonces se dio una carrera judicial que comenzó en 2022 y que ha terminado en 2025 con la ratificación de este último juzgado. Y aunque Shelby puede seguir fabricando sus réplicas, hay casos particulares un poco más pequeños que también han recibido buenas noticias, como este Youtuber al que se le habían intentado para los pies de su particular modificación.

Rasgos identificativos. Eso es lo que ha defendido Denice Halicki todo este tiempo. Según la mujer del guionista, director y productor de la película original, que Eleanor volviera a aparecer con un papel protagonista en el remake conocido como '60 Segundos' daba una idea de su relevancia y, a su juicio, de que se trataba de un personaje más de la película.

Para el juez, sin embargo, "Eleanor no tiene derecho a la protección de los derechos de autor de los personajes porque (1) no tenía cualidades conceptuales, (2) no tenía rasgos consistentes y (3) no era especialmente distintivo", en palabras recogidas por Carscoop.

De hecho, señalan que "a lo largo de cuatro películas y once apariciones en esas películas, Eleanor carece de rasgos consistentes. Por ejemplo, la apariencia física de Eleanor cambia con frecuencia a lo largo de las diversas películas, apareciendo como un Mustang Fastback amarillo y negro, un Mustang Shelby GT-500 gris y negro y un Mustang oxidado y sin pintura que necesita reparación".

Eleanor no es un Batmóvil. En las películas que ha aparecido, Eleanor siempre se ha mostrado como un coche especial. Sin ir más lejos, en '60 Segundos' Nicolas Cage apunta a que de todos los coches que tienen que robar durante la película, Eleanor es especial porque siempre se le ha escapado. Conocer si lo conseguirá es, sin duda, el gran atractivo de todas las películas en las que ha aparecido.

Pero, para los jueces, no es un Batmóvil. Señalan que en este caso sí hablamos de un personaje en sí mismo porque el Batmóvil puede actuar por sí mismo (sin Bruce Wayne a su lado) y tiene una estética específico y muy identitaria (que se asemeja a un murciélago).

La prueba de Towle. Lo que los jueces aplicaron para saber si Eleanor estaba o no protegida por los derechos de autor es lo que se conoce como "prueba de Towle". Esto es, el coche estaría sujeto a derechos de autor si cumple las siguientes premisas:

El personaje debe tener cualidades físicas y conceptuales. El carácter debe estar suficientemente delineado para ser reconocible como el mismo carácter cada vez que aparezca. Debe mostrar rasgos y atributos de carácter consistentes e identificables, aunque el personaje no necesita tener una apariencia consistente. El personaje debe ser especialmente diferente y contener algunos elementos únicos de expresión. No puede ser un personaje arquetípico.

Esta prueba hace referencia a la que se aplicó en el mismo tribunal en 2015 para decidir si el Batmóvil era un personaje en sí mismo, después de que DC Comics denunciara a Mark Towel, un hombre que había fabricado réplicas del coche. En este caso sí se falló a favor del demandante y, por tanto, se sentaron las bases para saber si un coche era o no un personaje en sí mismo.

Un respiro. Como decimos, esta victoria es un respiro para Shelby y para las personas que, por su cuenta como el Youtuber de B is for Build, han querido trabajar en sus propias réplicas del famoso Mustang Shelby GT-500.

Este tipo de réplicas son habituales entre los mayores aficionados a ciertas películas y vehículos que modifican sus coches para tener sus propios Kitt, Herbie o el DeLorean de 'Regreso al Futuro'. Incluso Ford ha vendido su propia versión 'Bullit' del Ford Mustang, recordando al precioso deportivo que Steve McQueen conducía en la película del mismo nombre.

Foto |

En Xataka | 17 icónicos vehículos del cine y la TV en 45 fotos: así será la exposición de coches de ciencia ficción más grande en la historia