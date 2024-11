Ya puedes comprar literalmente el coche de Batman. Al menos si tienes tres millones de dólares en la cuenta

Siempre he querido un sable láser. Desde siempre, desde que era pequeño, mi sueño ha sido blandir un sable láser (azul, para ser exactos) como Obi-Wan. Todos hemos querido alguna vez uno de esos objetos chulísimos que veíamos en las películas, desde la espada de los Power Ranger o la pistola de protones de Los Cazafantasmas hasta el Neuralizador de los Men in Black o el coche de Batman. Todos tienen una cosa en común: no existen fuera de la ciencia ficción.

Bueno, todos no. El coche de Batman sí existe y lo puedes comprar siempre y cuando tengas dinero por castigo.

El coche de Batman. El Batmóvil es, junto a Kitt (un Pontiac Trans AM del 82) y el Delorean DMC-12, uno de los coches más emblemáticos del cine y del medio, en general. La primera vez que leímos ese nombre, Batmóvil, fue en el capítulo 48 de 'Detective Comics' en febrero de 1941 y, desde su primer diseño, ha pasado por todo tipo de modificaciones.

El Tumbler, que es el que vimos en la trilogía dirigida por Christopher Nolan, es de los modelos más chulos con permiso del Batmóvil de 'Batman & Robin', que es una pasada y moriré defendiéndolo en esta colina. En cualquier caso, la realidad es que nadie le va a hacer ascos a tener el coche de Batman aparcado en su garaje y más si es un tanque de la talla del Tumbler.

Tumbler | Imagen: Wayne Enterprises

Tumbler. También llamado Acróbata, es realmente un vehículo militar archivado en Wayne Entreprises. Tiene unas ametralladoras gemelas frontales, lanzacohetes, imagen térmica, control remoto, modo invisible, minas explosivas desplegables, un sistema de autodestrucción y, si todo va mal, las ruedas delanteras se convierten en el Batpod. Eso en la ciencia ficción, en la realidad no existe.

Lo que sí existe es una réplica totalmente funcional (entendemos que sin armas) de la que se han fabricado diez unidades para diez afortunados. Y no "afortunados" porque vayan a tener este mamotreto en su garaje, sino porque tienen 2.990.000 dólares para poder gastarlos en él sin que les haga un enorme agujero en la cartera. Porque sí, el precio de un Tumbler es de tres millones de dólares, quedándose así fuera del alcance de la mayoría de los mortales.

Tumbler | Imagen: Wayne Enterprises

Esta colaboración, por cierto, es fruto de la asociación de Relevance International (una agencia de marketing y de medios) y Warner Bros cuyo fin es darle vida a Wayne Enterprsises Experiencie, una experiencia, valga la redundancia, basada en el universo de Bruce Wayne y Batman. Este coche es, sencillamente, la última y peculiar adición a la experiencia.

¿Qué tiene el coche? Por lo pronto, es totalmente funcional. Es decir, el coche se mueve. Otra cosa es que sea legal conducirlo (spoiler: no). Está pintado de color negro, mide más de cuatro metros y medio de largo, cerca de tres metros de ancho y metro y medio de alto y pesa unas dos toneladas y media. Y cada unidad está numerada, por cierto.

Tumbler | Imagen: Wayne Enterprises

Está hecho de kevlar, fibra de carbono, láminas de metal y fibra de vidirio; el bastidor está hecho de acero aeronáutico y tiene un tubo de escape que simula ser un motor a reacción. No echa llamas, advierten en la web. También tiene dos torretas delanteras que no disparan, y un sistema de distribución de cortina de humo que nos ha dejado con muchas ganas de verlo en funcionamiento. En cuanto al motor, incorpora un LS3 de 6,2 litros y 525 caballos que seguramente resulte familiar a los amantes de los Chevrolet.

Un objeto de deseo. Para conseguir uno de estos coches hay que 1) conseguir tres millones de dólares y 2) apuntarse en una lista. Una vez hecho, la empresa revisará los detalles, dará luz verde y comenzará a construir el coche. 15 meses más tarde, diez personas tendrán en su casa el coche de Batman para poder presumir de él, enseñarlo a sus invitados y... poco más, porque conducirlo no parece que sea muy legal.

Pero chulísimo es un rato, las cosas como son.

Imagen | Wayne Enterprises

