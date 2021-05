Disney muestra su sable láser retráctil, y es espectacular (aunque no sea láser)

Es 4 de mayo, el día de Star Wars (por el juego de palabras en inglés, "May the force... -> May the fourth), y en Disney han aprovechado para mostrar un vídeo en el que se puede ver al fin su sable láser retráctil.

La empresa ya indicó que estaba trabajando en esta reproducción de los sable láser de la célebre franquicia, y en el vídeo al fin se muestra su funcionamiento. El resultado es realmente llamativo, y no tiene nada que ver con los sable láser que habíamos visto hasta ahora.

Un "arma" más elegante (y sobre todo, más sorprendente)

Es sin duda uno de los objetos más conocidos y queridos de todo el universo Star Wars, y hace unos días ya conocíamos la patente en la que se basaba. El mecanismo, similar al de una cinta enrollable, recuerda al de las cintas métricas retráctiles.

El efecto en el caso del sable láser es realmente sorprendente, y desde luego no es muy distinto del que aparecía en las películas y las series pero haciendo uso de los efectos visuales.

En el anuncio no se dan más detalles sobre su funcionamiento, pero esa cinta enrollable constaría de una serie de luces LED para imitar la luz emitida por el láser.

Aunque los sables están aún en desarrollo, se espera que formen parte de la experiencia inmersiva del hotel Star Wars: Galactic Starcruiser que formará parte de su resort 'Star Wars: Galaxy's Edge' y que abrirá sus puertas teóricamente en 2022.

Como indican en el blog oficial del resort o en su sitio web, el sable formará parte de las experiencias de dos noches que se podrán reservar en ese hotel que te situará en un crucero intergaláctico en el que tras embarcar hará que "dejes tu mundo atrás al hacer un salto al hiperespacio a una galaxia muy, muy lejana".

Como parte de las experiencias habrá un salón llamado Crown of Corellia, pero también una "oportunidad para probar los antiguos caminos del sable láser".

No se conoce el precio del sable, pero lo cierto es que los sables láser que ya se venden en dicho complejo cuestan 200 dólares. Es por tanto lógico pensar que el precio de estos modelos estará por encima.

Aunque no sea láser de verdad (y hay quien ha creado réplicas funcionales y mucho más peligrosas) es probable que si estos sables se venden a gran escala se conviertan en un regalo obligado para todos los fans de la saga.

Más información | Disney