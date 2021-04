Disney prepara un sable láser retráctil: así funciona la patente en la que se basa

El ítem por excelencia de las películas del Universo Star Wars, el ansiado objeto de los fans de la saga, el sable láser. Por mucho que lleve entre nosotros décadas a través de películas, Disney aún no ha creado un real que funcione de verdad como los de las películas. Aunque eso podría cambiar pronto, han confirmado que están desarrollando uno real y retráctil.

Todo comenzó hace unos días cuando el pasado 8 de abril el presidente de Disney Parks, Josh D'Amaro, terminó una presentación sacando un sable de luz retráctil. No hay evidencia de ello en vídeo o imágenes, aunque sí una confirmación por parte de uno de los responsables de Disney de que el sable, efectivamente, es real.

La idea viene en realidad de años atrás. Desde hace un tiempo se conoce la existencia de una patente de Disney en la que muestran la idea de un sable láser de luz y retráctil. En esta patente Disney muestra cómo elaborarían ellos un sable de este estilo y si bien el concepto es relativamente simple, hacerlo realidad no parece que lo sea.

Según la patente, el sable láser se abriría y se cerraría gracias a una especie de cinta enrollable. De hecho ponen como referencia las cintas métricas enrollables. A esto se le suma una tira LED o de luz que es la encargada de iluminar el sable una vez está abierto. ¿Resultado? Un sable láser de luz retráctil. Ahora sólo falta que funcione y que se abra y cierre a la velocidad de la luz (literalmente).

Si bien las imágenes no son del todo descriptivas en la patente para entender su funcionamiento, hay quien se ha encargado de traernos una mejor visualización de la idea. El desarrollador Ben Ridout publicó una animación en 3D en la que vemos cómo el sable se abre utilizando... sí, dos cintas métricas enrollables:

Did #Disney invent a real working #lightsaber?



Yes they did.



It won't melt through metal blast doors, or cut off your hand, but it does feature an illuminated blade that will extend and retract at the push of a button.



This animation shows the concept behind the tech. pic.twitter.com/e7fwP06CxF