El duelo con sables de luz de 'Star Wars' ahora es reconocido como deporte oficial en Francia

Francia es ahora oficialmente el país más envidiado por los fans de Star Wars (que no viven en ese país), ya que acaban de reconocer como deporte oficial el duelo con sables de luz. Sí, como el de las épicas batallas entre Jedi y Sith. Convirtiéndose así en el primer país del mundo en clasificar esta práctica como deporte.

La Federación Francesa de Esgrima será la responsable tanto de impartir clases como de organizar torneos de duelos con sables de luz, con lo que buscan atraer a los jóvenes al alentarlos a practicar un deporte.

Lo interesante de este reconocimiento, es que la Federación designó algunas reglas para practicar este nuevo deporte así como para las competiciones, donde el objetivo es que no sólo sirva como deporte, sino también como espectáculo.

En primer lugar, los participantes deben contar con un sable aprobado por la Federación, el cual obviamente deberá contar con iluminación LED y sonidos sincronizados con los movimientos. Su fabricación deberá ser de policarbonato y los combatientes tendrán que usar máscara y armadura para protegerse, los cuales podrán contar con todo tipo de decoración alusiva al universo Star Wars.

Con tal de diferenciar al esgrima de los duelos con sables de luz, y de paso hacerlos más espectaculares, se ha determinado que antes de cada golpe el sable de luz deberá pasar por detrás del combatiente, ya que se busca evitar los ataques directos, como en el esgrima, o aquellos que aprovechen el factor sorpresa.

Durante los duelos, el ganador se determinará con base en un sistema de puntos que se otorgarán dependiendo del lugar donde haga contacto el sable de luz. Cada golpe en la cabeza o el cuerpo otorga cinco puntos, en los brazos o las piernas tres puntos y un punto al hacer contacto con la mano. La primera persona que consiga 15 puntos gana.

Cada duelo tiene una duración máxima de tres minutos, y si al pasar este tiempo ningún combatiente ha conseguido 15 puntos, el ganador será quien tenga la mayor cantidad de puntos. Si durante la batalla se llega a un empate de 10 puntos, se declarará 'muerte súbita' y aquel que logre tocar la cabeza o el cuerpo del oponente será el ganador.

