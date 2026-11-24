De los aproximadamente 49 kilómetros proyectados para la A-63 entre Oviedo y La Espina, unos 36,5 están abiertos al tráfico. Los 12,5 restantes siguen pendientes, y la fecha para ver finalizada por fin la autovía completa se sigue retrasando.

Por qué importa. La A-63 es la principal conexión por carretera entre Oviedo y el suroccidente de la región, y los colectivos locales sostienen que la supervivencia económica de la zona depende de ella. Y claro, con las elecciones acercándose y las autonómicas previstas para 2027, la autovía ha vuelto a la agenda política.

El estado. Tal y como comparten desde el medio La Nueva España, la autovía está totalmente operativa desde Oviedo hasta Cornellana, un tramo de unos 31 kilómetros abierto por fases entre 1999 y 2017. Otros cinco kilómetros entre Salas y el viaducto de El Regueirón están abiertos desde noviembre de 2022.

Todavía faltan los seis kilómetros entre Cornellana y Salas, la segunda calzada entre El Regueirón y La Espina, de algo menos de siete kilómetros, y la prolongación más allá de La Espina hacia Tineo, que aún ni siquiera ha llegado a la fase de proyecto, según afirma el medio.

El cuello de botella. Todo depende de Casazorrina, en el concejo de Salas, donde un gran deslizamiento de tierra en 2021 interrumpió la construcción del tramo Cornellana-Salas. La Nueva España informa de que más de cinco años y medio después el terreno sigue sin estar completamente estabilizado, y que las obras ya han absorbido más de 158 millones de euros.

La Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA) señalaba en diciembre de 2025 que había maquinaria trabajando en el lugar, mientras que algunos viaductos del tramo ya estaban terminados. Aun así, el medio indicaba que nadie podía decir cuándo se abriría el tramo.

El último calendario. Según comparten desde La Nueva España, la información que circula ahora es que la zona de Casazorrina debería estar lista entre finales de este año y enero de 2027, y que el tramo Cornellana-Salas se abriría alrededor de mediados de 2027.

Según cuenta el medio, esa segunda fecha se ha pospuesto ya hasta unos seis meses después de que terminen las obras por el deslizamiento, mientras que desde la plataforma "El Suroccidente también es Asturias. Por unas carreteras seguras y modernas", aseguran que al principio les dijeron que seguiría inmediatamente.

Qué viene después de Salas. Una vez que Cornellana-Salas esté abierto, seguiría faltando la segunda calzada entre El Regueirón y La Espina. A partir de ese punto, tomaría el relevo el Gobierno regional. En marzo, se inició el proceso para un estudio informativo y de impacto ambiental para la primera calzada entre La Espina y Tineo. La Nueva España cuenta que se esperaba que la licitación tuviera un valor de 184.307 euros con un plazo de ejecución de nueve meses, y que el estudio daría a la administración una base técnica actualizada. El proyecto de presupuestos regionales de 2027, según la misma fuente, incluye dos partidas para el estudio, de 164.308 y 50.000 euros, que suman 214.308 euros.

José Luis Fernández Berguño, vicepresidente de la plataforma reivindicativa, le contaba al periódico que se decía que el proyecto estaba en marcha en 2025. Cree que sigue “en el punto cero” y que se ha perdido otro año.

Imagen de portada | Delegación del Gobierno en Asturias

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