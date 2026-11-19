Madrid, 2005. Un puñado de operarios tienen una misión. Dos años después, esa misión se trunca. Desaparece. Llega el abandono. Hace casi dos décadas que ni un sólo trabajador pisa el suelo de la M-203, una carretera asfaltada en parte pero conectada a ninguna parte. Ahora, la Comunidad de Madrid parece haberse tomado en serio su resurrección.

¿Qué ha pasado? La Comunidad de Madrid invertirá 61 millones de euros para culminar la carretera M-203, una vía que quedó abandonada en 2007, apenas dos años después de que dieran inicio las obras. Este anuncio ya se esperaba después de que en el verano del año pasado se pusiera sobre la mesa revivir esta carretera.

Ahora, la Comunidad de Madrid tiene precio a la vuelta de los operarios a la M-203. La intención es que con 61 millones de euros se culmine una vía alternativa para el corredor del Henares, una zona con graves problemas de tráfico. De salir adelante, sus vecinos tendrán una conexión directa entre la A-2 y la R-3.

¿M-203? Sí, así se llamó el proyecto que en 2005 arrancó de la mano de Cintra. En aquellos años se aseguró que la construcción de la vía sería posible gracias a una inversión de 78,5 millones de euros por parte de la empresa concesionaria y, a cambio, la Comunidad de Madrid le otorgaba un plazo de explotación durante 30 años.

La intención era que los conductores pagaran algo más de un euro (en precios de 2005) por hacer uso de la carretera que debía descongestionar parte del tránsito de entrada y salida de la capital en el entorno de la A-2 a la altura de Alcalá de Henares.

¿Y qué pasó? Que Cintra abandonó por completo su construcción. El proyecto contemplaba que para construir poco más de 12 kilómetros de carretera apenas bastaba un año para iniciar las obras y otro para abrirlas al público. En 2008 la carretera debía estar en servicio.

18 años después seguimos esperando que se remate. Hasta el día de hoy, lo único que tienen los madrileños son unos pocos kilómetros asfaltados que empiezan y terminan en un tramo de tierra.

Un culebrón. Con el abandono de la carretera, comienza un culebrón del que, todo indica, estamos viendo sus últimos capítulos. Entonces, la Comunidad de Madrid (PP) echaron en cara al Gobierno (entonces PSOE) que habían hecho lo posible para torpedear el proyecto. Más tarde, ya con el PP dirigiendo el Gobierno nacional, el problema se estancó con Adif y un paso complicado bajo la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona.

En El País tienen un repaso completo de aquellos años en los que Ignacio González, entonces presidente de la Comunidad de Madrid, llegó a asegurar que "esta infraestructura no va a costar ni un solo euro a las arcas públicas”. Aquellos años, Ferrovial (dueña de Cintra) y el gobierno regional se enzarzaron en una disputa en la que los primeros reclamaban más de 200 millones de euros de compensación pese a no haber cumplido con la construcción de la carretera.

Finalmente, la Comunidad de Madrid tuvo que pagar 71,3 millones de euros a Ferrovial pero el TSJM desestimó la reclamación de 248 millones de euros de la constructora. Y es que, explicaba el año pasado el Economista, cuando la concesión se otorgó a Ferrovial no se tuvo en cuenta un problema: la Comunidad de Madrid no había obtenido los permisos ni de Adif ni de la Confederación Hidrográfica del Tajo ni del Ministerio de Fomento por cuyos terrenos pasaba la nueva carretera.

¿Y ahora? Para tratar de desatascar el asunto, desde la Comunidad de Madrid se intentó llegar a todo tipo de acuerdos con Cintra, incluido ampliar el periodo de concesión de 30 a 60 años. Sin embargo, nada de esto resultó y el Henares se quedó con una carretera que va y viene a ninguna parte.

El año pasado, sin embargo, el gobierno regional ya lo incluyó en su plan regional de carreteras para el periodo 2025-2032. En septiembre, se confirmó que se invertirán 61 millones de euros para culminar de una vez por todas el enlace entre la A-2 y la R-3 a través de la M-203, el nuevo nombre que obtuvo al perder la categoría de carretera de peaje ya que empezó llamándose MP-203.

Foto | Google Maps

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