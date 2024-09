Xiaomi Redmi 14C: el móvil para los que solo quieren "un móvil barato"

Xiaomi acaba de lanzar el Redmi 14C, sucesor del muy popular Redmi 13C y un firme candidato a móvil superventas. Se trata del modelo más económico que la firma china tiene en su haber, y es que a falta de conocer su precio en España, sabemos que en Vietnam y República Checa, donde ya está disponible, su precio es de unos 112 euros al cambio. Dicho lo cual, vamos a conocerlo mejor.

Un vistazo a… Así es como gana dinero Xiaomi - te atraen y te atrapan

Ficha técnica del Xiaomi Redmi 14C



xiaomi redmi 14c dimensiones y peso 171,88 x 77,8 x 8,22 mm 204 - 211 gramos pantalla LCD de 6,88 pulgadas Resolución HD+ (1.640 x 720 píxeles) 260 ppp Tasa de refresco: 120 Hz Tasa de muestreo táctil: 240 Hz Brillo típico: 450 nits Brillo máximo: 600 nits procesador MeduaTek Helio G81-Ultra GPU Mali-G52 MC2 memoria ram 4/6 GB LPDDR4x Hasta 12 GB con RAM virtual almacenamiento interno 128 GB eMMC 5.1 Tarjeta microSD cámara trasera 50 MP f/1.8 Lente secundaria (retratos) Vídeo FullHD@30 FPS cámara delantera 13 MP f/2.0 batería 5.160 mAh Carga rápida de 18W sistema operativo Xiaomi HyperOS conectividad 4G Dual SIM WiFi 2,4/5 GHz Radio FM Bluetooth 5.3 GPS, Glonass, Galileo, Beidou otros Jack 3,5 mm Lector de huellas lateral Desbloqueo facial Notch en forma de gota precio Por determinar

Redmi 14C | Imagen: Xataka

Un diseño llamativo, una pantalla sencilla. El Redmi 14C tiene un grosor de 8,22 milímetros y pesa entre 204 y 211 gramos, según el color. Está disponible en negro, verde salvia (con una textura similar al cuero vegano) y azul con degradado, que es el que más pesa. Tiene un enorme módulo de cámaras en la trasera (muy grande para, realmente, alojar dos lentes), jack de auriculares (un rara avis) y, en el frontal, monta un humilde panel LCD de casi siete pulgadas con resolución HD+, pero 120 Hz de tasa de refresco. Curiosamente, Xiaomi ha decidido esconder la cámara en un notch en forma de gota en lugar de en una perforación.

MediaTek bajo el capó. De darle vida a HyperOS se encarga un Helio G-81 Ultra de MediaTek (con una velocidad máxima de 2 GHz), cuatro o seis gigas de RAM (según la versión) ampliables hasta 12 GB mediante RAM virtual y 128 GB de almacenamiento interno (que pueden aumentarse con tarjetas microSD). La RAM es LPPDR4x, que no está mal, pero el almacenamiento es eMMC 5.1 y no UFS, algo que se apreciará, sobre todo, en la velocidad de escritura y lectura.

Redmi 14C | Imagen: Xataka

Más batería y conectividad justa. Xiaomi no ha escatimado en miliamperios hora, y es que el Redmi 14C incorpora una batería de 5.160 mAh con carga "rápida" de 18W. Realmente, la carga rápida no es tan rápida como otras propuestas existentes, pero tampoco estamos pagándola. En lo que a conectividad se refiere, tenemos 4G, WiFi ac, GPS, radio FM y Bluetooth 5.3. Lo que no cuenta es con NFC, al menos en Vietnam, pero es una especificación que suele variar mucho entre mercados.

Dos cámaras que son una. Finalmente, toca hablar de la cámara en singular, porque sí, el Redmi 14C esconde en ese enorme módulo trasero una cámara de 50 megapíxeles y una lente auxiliar para apoyar en la toma de retratos. Y el flash, pero eso todo. Oculto en el notch con forma de gota encontraremos la cámara delantera, cuya resolución se queda en 13 megapíxeles.

Versiones y precio del Xiaomi Redmi 14C

Redmi 14C | Imagen: Xataka

El nuevo Redmi 14C de Xiaomi se puede comprar en algunos mercados, como Vietnam y República Checa, pero todavía no ha llegado a España. Cabe esperar que lo haga en algún momento, pero desconocemos la fecha. Cuando lo haga actualizaremos este artículo para reflejar los precios locales. Donde sí está disponible tiene un precio de 112 euros al cambio, una cifra muy competitiva que busca al usuario que quiere un móvil sencillísimo sin gastar de más.

Imágenes | Xiaomi

En Xataka | El inesperado plan de Xiaomi que sacudiría su catálogo: su procesador propio está en camino, según filtraciones