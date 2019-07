Xiaomi Mi A3: todo lo que creemos saber del sucesor del móvil "bueno-bonito-barato" de Xiaomi con Android One

Quienes vivimos el calendario de lanzamientos móviles como si fuese el nuestro propio llegamos incluso a asociar la llegada de estaciones o épocas del año con alguno de ellos. Y como ocurre con Apple, Samsung y otras marcas Xiaomi se ha hecho también el hueco ahí, en ese hype, y ahora con un julio a medias da para hacer un buen recopilatorio de lo que creemos saber del Xiaomi Mi A3.

El Xiaomi Mi A1, el "culpable" de que hayamos seguido viendo móviles de esta familia, llegó en septiembre de 2017, pero el Xiaomi Mi A2 y el Xiaomi Mi A2 Lite lo hicieron a principio del verano pasado. No tenemos fecha para la llegada de éste, pero el fabricante ya ha hecho algún teaser y como es habitual se acumulan los rumores y posibles filtraciones. Veamos qué es lo que parece saberse.

Tomando el molde de los CC, pero no del que creíamos

Como decíamos, la propia Xiaomi se ha encargado de ir animando la expectación por estas fechas y hace unos días publicaba este tweet desde su cuenta oficial global. El protagonismo: la fotografía y el rasgo distintivo de esta familia: Android One.

Our hit Mi A series is coming back with a serious bang! #PhotosWithoutLimits pic.twitter.com/ak2MycQN2m — Xiaomi #PhotosWithoutLimits (@Xiaomi) 12 de julio de 2019

Veíamos en ese momento un detalle tan sutil como revelador: el nombre de Xiaomi estaba escrito con una tipografía distinta pero conocida al mismo tiempo, ni más ni menos que la que vimos recientemente en la presentación de los Xiaomi Mi CC9 y Mi CC9e. Dos smartphones que fueron los primeros producidos en conjunto con Meitu, centrados también en destacar esa parte fotográfica, de ahí que se hable de que el Mi A3 podría tomar el molde de uno de éstos y no de los Redmi como hemos visto en las anteriores ocasiones.

Pero si lo lógico era pensar que el CC9 sería el Mi A3 y el CC9e el Mi A3 Lite, siguiendo la estela del doble lanzamiento del pasado año, las primeras fotografías que han aparecido de lo que parece la caja de uno de ellos rompen esta asociación. En esta ocasión, el Mi A3 será la versión internacional del Mi CC9e, y con Android One en lugar de Android + MIUI.

Esto también choca por el hecho de que el Mi CC9e tiene pantalla con resolución 720p, un valor menor que el del Mi A2 (FullHD+). De hecho, en las fotografías de la caja no se ve la resolución y algunas filtraciones apuntaron a que la pantalla del Mi A3 será de 1080p.

Así, lo que parece que integra es una pantalla de 6,1 pulgadas (perdón, 6,088) AMOLED con resolución de 720p ó 1080p, con lector de huellas integrado en ella y ese notch en forma de gota que lo diferenciaría bastante de su predecesor inmediato. Marcos notables sin ser tampoco exagerados para un móvil de gama media según lo que hemos estado viendo.

Creciendo en batería y en megapíxeles

Así, vemos una estética calcada al menor de los primeros CC, no sólo en el frontal sino también en una trasera de plástico con un acabado tipo "charol". Como éste vendría además sin jack de audio, con USB tipo-C, Bluetooth 5.0, soporte a aptX HD, radio FM y quizás sin NFC.

Atendiendo a la configuración del CC9e y al resto de filtraciones que respaldan esa teoría, el Mi A3 integraría el procesador Snapdragon 655 con 4/6 GB de RAM y 64/128 GB de almacenamiento. Heredero del Snapdragon 660 que precisamente era el que tenía el Mi A2.

Para alimentar todo esto habría una batería de 4.030 miliamperios/hora, sustento también de ese sensor principal de 48 megapíxeles para la cámara principal trasera que iría acompañada de una de 8 megapíxeles y otra de 2 megapíxeles (ultra gran angular y profundidad, respectivamente).

Ficha técnica del Xiaomi Mi A3 según las filtraciones

Xiaomi Mi A3 Pantalla AMOLED de 6,088 pulgadas

Ratio 19.5:9

HD+ 720 x 1.560 px Procesador Snapdragon 665 Versiones 4 GB + 64 GB / 6 GB + 64 GB / 6 GB + 128 GB Cámara trasera 48 MP f/1.79

Ultra wide 8 MP

Profundidad 2 MP Cámara frontal 32 megapíxeles Software Android One Dimensiones y peso 153,58 x 71,85 x 8,45 milímetros Batería 4.030 mAh

Carga rápida de 18W Conectividad y sonido Bluetooth 5.0 Otros Lector de huellas en pantalla Precio Por determinar

Así, de momento no suenan campanas de doblete con lo nuevo de la familia Mi A, no sabemos si porque se ha mantenido muy aislado de filtraciones o porque finalmente no habrá una edición Lite. ¿Logrará encajar como móvil estrella para recomendar por su relación calidad-precio? Veremos, al menos con el "ruido" de Xiaomi lo que parece es que la presentación esté más cerca.