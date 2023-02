Xiaomi 13 Lite: el nuevo gama media de Xiaomi es un peso pluma cargado Hz y megapíxeles

Xiaomi vuelve a la carga en la gama media. La compañía china ha aprovechado el marco del MWC 2023 para presentar el Xiaomi 13 Lite, un terminal de gama media premium que destaca por su pantalla, potencia y tamaño.

A modo de resumen, el terminal incorpora el Snapdragon 7 Gen 1 (uno de los pocos smartphones que lo montan hasta la fecha), una generosa pantalla AMOLED a 120 Hz y una cámara principal capitaneada por un Sony IMX766 de 50 megapíxeles. Su precio será de 499 euros y a continuación lo vamos a conocer mejor.

Ficha técnica del Xiaomi 13 Lite



xiaomi 13 lite dimensiones y peso 159,2 x 72,7 x 7,23 mm 171 gramos pantalla AMOLED de 6,55 pulgadas Resolución FullHD+ (2.400 x 1.080 píxeles) Tasa de refresco: 120 Hz Tasa de muestreo: 240 Hz Dolby Vision HDR10+ 1.920 Hz PWM dimming Gorilla Glass 5 procesador Snapdragon 7 Gen 1 memoria ram 8 GB LPDDR4x almacenamiento interno 128/256 GB UFS 2.2 cámara trasera 50 MP (Sony IMX766), f/1.8 Gran angular 8 MP (Sony IMX355), f/2.2, 119º FOV Macro 2 MP, f/2.4 cámara delantera 32 MP f/2.6 8 MP (sensor de profundidad) Dynamic Framing batería 4.500 mAh Carga rápida de 67W sistema operativo Android 12 con MIUI 14 conectividad 5G/4G Dual SIM NFC Bluetooth 5.2 WiFi 6 GPS otros Trasera curvada Doble flash delantero precio 499 euros

Grande, pero ligero

El Xiaomi 13 Lite es un terminal grandote, pero sorprendentemente ligero. Tiene una trasera sencilla, limpia, fiel a las líneas de diseño que hemos visto en los últimos terminales de la marca, donde encontramos un generoso módulo con las tres cámaras. Más adelante hablaremos de ellas. La trasera está ligeramente curvada, algo pensado para mejorar el agarre, y merece la pena destacar el grosor, de tan solo 7,23 milímetros y el peso, de apenas 171 gramos.

Si le damos la vuelta encontraremos la pantalla. Estamos ante un panel AMOLED de 6,55 pulgadas con resolución FullHD+ (2.400 x 1.080 píxeles), 120 Hz de tasa de refresco y 240 Hz de muestreo táctil. El brillo típico es de 500 nits, pero el pico alcanza los 1.000 nits. Tiene sentido, evidentemente, ya que el terminal es compatible con Dolby Vision y contenido en HDR10+. Según Xiaomi, la pantalla es capaz de reproducir hasta 68.000 millones de colores.

Potencia de la mano de Qualcomm

Si echamos un vistazo al interior veremos que el Xiaomi 13 Lite incorpora el Snadragon 7 Gen 1. Es uno de los últimos procesadores de gama media premium de Qualcomm y lo cierto es que no lo hemos visto en demasiados terminales. Se trata de un SoC fabricado en cuatro nanómetros y que promete una mejora sustancial en potencia (20% en GPU y 30% en IA) comparado con su rival más cercano en casa, el Snapdragon 778G.

A este procesador le acompañan ocho gigas de memoria RAM LPDDR4x y 128 o 256 GB de almacenamiento interno UFS 2.2 no ampliable. No son las tecnologías más rápidas del mercado, pero deberían ser más que suficientes para ofrecer un rendimiento correcto. La batería es de 4.500 mAh (tiene sentido, teniendo en cuenta el grosor), pero lo más llamativo es su carga rápida de 67W. A todo esto le da vida MIUI 14 que, desgraciadamente, está basado en Android 12 y no en Android 13.

Finalmente, y en lo que a fotografía se refiere, el terminal monta un sensor Sony IMX766 de 50 megapíxeles y 1/1,56 pulgadas de tamaño con apertura f/1.8 y 86º de campo de visión. De acuerdo a Xiaomi, este sensor captura un 123% más de luz que el Xiaomi 12 Lite.

En segundo lugar, un gran angular de ocho megapíxeles (sensor Sony IMX355) con 119º de campo de visión y apertura f/2.2 y, finalmente, un macro de dos megapíxeles. Los selfies quedan en manos de un sensor de 32 megapíxeles de 1/2,74 pulgadas, con 100º de campo de visión y con funciones interesantes como encuadre dinámico.

Versiones y precio del Xiaomi 13 Lite

El Xiaomi 13 Lite estará disponible en dos versiones (8/128 GB y 8/256 GB) y en tres colores: negro, azul y rosa. Su precio partirá de los 499 euros y estará disponible a partir de marzo.