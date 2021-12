El Xiaomi 12 ya tiene fecha de presentación y primera imagen oficial: veremos a esta bestia antes de que acabe el año

Xiaomi ha desvelado de forma oficial la fecha de lanzamiento de su Xiaomi 12, su próximo buque insignia. Tras dejar el apellido 'mi' de lado, el 12 es el primero de los flagship en perder su apellido, aunque no por ello dejará de ser un terminal de primera línea.

El 28 de diciembre es el día escogido para su presentación, en la que esperamos al menos dos variantes del mismo, sin descartarse una tercera de gama alta, pero no en la línea de los terminales con las máximas especificaciones.

El Xiaomi 12 se presentará el 28 de diciembre

El Xiaomi 12, previsiblemente junto a su variante 'Pro' y apuntando los rumores a una variante Xiaomi 12X con Snapdragon 870, verá la luz el 28 de diciembre, el último martes de este 2021. La compañía no ha querido esperar a principios de año y cerrará este curso con sus gama alta sobre la mesa.

Se espera que conozcamos al Xiaomi 12, su variante Pro (o Ultra) y alguna variante adicional, pero no a todos los miembros de la familia

Este año vimos un buen número de variantes del Xiaomi Mi 11, con un modelo Ultra, Xiaomi Mi 11i, Xiaomi Mi 11 Lite, etc. No se conoce cuántas habrá en 2022, pero en esta presentación no se esperan demasiados modelos, más allá de la variante Pro y la citada X.

Respecto a las especificaciones del Xiaomi 12, se espera un móvil relativamente compacto, con un diseño que ya se ha desvelado al completo incluso con imágenes oficiales y con un hardware a la altura de la gama más ambiciosa: lo último de Qualcomm, carga rápida de 100W y un apartado de cámaras de primera línea.

La primera imagen oficial desvela los dos tamaños, esperándose un terminal de unas 6,2 pulgadas en el caso del Xiaomi 12 y un tamaño más cercano a las 7 pulgadas en la variante Pro. La vuelta a los gama alta "compactos" es posible con este Xiaomi 12.