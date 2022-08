Vivo V25 Pro: un despliegue de potencia, carga rápida y un diseño que cambia de color

Vivo sigue echando leña al fuego. Tras el Vivo V23 5G que analizamos recientemente llega ahora su hermano mayor, el V25 Pro. Se trata de un móvil más potente, con más batería, más carga rápida y unas especificaciones que rozan con los dedos la gama alta. Estas son todas las especificaciones y características técnicas sobre un teléfono que no solo brilla por su hardware, sino por su cambio de color en la parte trasera.

Ficha técnica del Vivo V25 Pro

Vivo V25 Pro Pantalla AMOLED 6,56"

Resolución Full HD+

Tasa de refresco de 120 Hz Dimensiones y peso 158,9 x 73,52 x 8,62 mm

190 g. Procesador MediaTek Dimensity 1300 RAM 8 / 12 GB Almacenamiento 128 / 256 GB Cámara frontal 32 MP f/2.45 Cámara trasera 64 MP f/1.89

8 MP f/2.2 UGA

2 MP f/2.4 macro Batería 4.830 mAh

Carga rápida 66W Sistema operativo Android 12

Funtouch OS 12 Conectividad 5G

Wi-Fi ac

Bluetooth 5.2

USB-C

NFC Otros Lector de huellas

Cambia de color Precio 445 euros al cambio

Corazón de MediaTek y carga de infarto

El Vivo V25 Pro es una apuesta más ambiciosa respecto al Vivo V23. Su corazón es el MediaTek Dimensity 1300, una propuesta algo alejada de los actuales 8100 y 9000 de la familia Dimensity pero, aún así, potente y eficiente.

A este procesador le acompañan configuraciones de hasta 256 + 12 GB, acompañados por una batería de 4.830mAh y carga rápida de 66W. El panel es de 6,56 pulgadas, AMOLED y con tasa de refresco de 120Hz, sin animarse a dar el salto a la resolución 2K.

Pantalla AMOLED, potencia de sobra y carga rápida. Salvando la ambición fotográfica, este Vivo viene hasta arriba de hardware

No hay tanta ambición en el apartado fotográfico, en el que encontramos un sensor principal de 64 megapíxeles, ultra gran angular de 8 y un testimonial macro de 2 megapíxeles. Por supuesto, no faltan el 5G, NFC, Bluetooth 5.2 y el lector de huellas en esta alternativa.

No osbtante, no solo el hardware es llamativo. El diseño de este móvil cambia de azul claro a azul oscuro conforme la luz incide sobre él. Si no queremos que cambie de color, tendremos que apostar por el modelo negro.

Versiones y precio del Vivo V25 Pro

De poco sirven los precios internacionales con Vivo, ya que al llegar a España esta cifra aumenta considerablemente. La versión base de este Vivo V25 Pro parte de 445 euros al cambio. Teniendo en cuenta que el V23 ya partía de 499 euros, se espera que este modelo tenga un precio aún mayor en nuestro país.