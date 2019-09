Sony Xperia 5: la pantalla 21:9 y la triple cámara con ráfaga de 10 fps tiene formato más compacto

La idea detrás del Sony Xperia 1, el smartphone más ambicioso de la división móvil del fabricante japonés, tiene una nueva iteración en un formato más amigable. El nuevo Sony Xperia 5 mantiene la pantalla con formato 21:9 pero en un diseño más compacto y manejable para el día a día.

Ficha técnica del Sony Xperia 5

El nuevo Sony Xperia 5 podría pasar a simple vista como un Xperia 1. Su diseño, con formato 21:9 para la pantalla, no pasa desapercibido y es uno de sus puntos destacados y que escapan de la monotonía del mercado.

Sony Xperia 5 Dimensiones y peso -- Pantalla FullHD+ HDR OLED 6,1", 21:9 Procesador Qualcomm Snapdragon 855 (Octa-core, 7 nm) RAM 6 GB Almacenamiento 128 GB Sistema operativo Android 9 Pie Cámaras traseras Principal 12 MP (f/1.6, Angular 26 mm, Dual Photo Diode, OIS), 12 MP (f/2.4, Tele 52 mm, OIS), 12 MP (f/2.4, Gran angular 16 mm) Cámara frontal 8 MP f/2 Batería 3.140 mAh, con carga rápida con USB Tipo C Sensores Acelerómetro, giroscopio, barómetro, proximidad, brújula Seguridad Lector de huellas, reconocimiento facial Conectividad NFC, Bluetooth 5.0, 5CA LTE, CAT 19, 4X4 MIMO, WiFi 11a/ac/b/g/n Otros USB Tipo C / USB 3.1, Dual SIM, Slot micro SD hasta 512 GB, Hi-Res Audio, Dolby Atmos, Gorilla Glass 6 Precio --

Sony no ha podido todavía eliminar del todo los marcos del Xperia 5, así que en el frontal, protegido con Gorilla Glass 6 como la trasera, disponemos de un pequeño marco superior e inferior unido al resto del terminal por metal. No falta a nivel de diseño la protección IP65/IP68 contra el agua y polvo que nos da tranquilidad a la hora de usarlo con lluvia o contra salpicaduras, pero que el fabricante no recomienda sumergir.

La pantalla del Sony Xperia 5 se queda en 6,1 pulgadas, incluyendo todas las tecnologías que Sony pone a disposición de sus paneles de gama alta, entre ellas las que aporta la experiencia de los televisores BRAVIA, HDR y X1. La resolución del panel es FullHD+.

La pantalla del Sony Xperia 5 no es 4K pero su tamaño más compacto hace que el formato 21:9 sea más práctico en el día a día y no solo reproduciendo contenido de vídeo

El aspecto creativo del Sony Xperia 5 será de nuevo importante en el terminal. El modo Creator se apoya en la tecnología CineAlta de Sony para conseguir colores más precisos, siendo el panel compatible con el espacio de color BT.2020, además de con DCI-P3 con Illuminant D65.

El Sony Xperia 5 incluye Dolby Atmos tanto al usar auriculares como los altavoces estéreo integrados. En el caso del sonido usando auriculares, el fabricante japonés vuelve a cuidar a los usuarios con sonido de alta resolución y tecnología DSEE HX.

En cuanto al software, el Sony Xperia 5 llegará de serie con Android 9 y funciones especiales para aprovechar el formato alargado de su pantalla, como la pantalla dividida a la que se accederá con Slide Sense. También se incluye el modo Game Enhancer.

Una cámara triple con ráfagas de 10 fps con AF/AE

El Sony Xperia 5 dispone de un sistema de triple cámara en la parte trasera. La combinación ofrece la misma resolución, 12 MP, cambiando la luminosidad y el tipo de objetivo. Volvemos a encontrarnos la elección más habitual en estos casos: gran angular (16 mm), objetivo clásico de 26 mm y teleobjetivo (equivalente a 53 mm).

En dos de ellos (26 y 53 mm) se incluye estabilización de imagen Optical SteadyShot, lo que combinado con la luminosidad f1.6 del objetivo principal (tamaño de fotodiodos de 1,4 μm) debería darnos ciertas garantías en la fotografía nocturna.

El enfoque Eye AF 2, el modo ráfaga de hasta 10 fps y la grabación de vídeo vuelve a ser una tripleta muy válida para creadores de contenido. Concretamente el modo Eye AF, que permite esa ráfaga de 10 fotos por segundo con seguimiento AF/AE (enfoque y exposición automáticas), ha sido mejorado hasta llevar sus cálculos AF/AE hasta los 30 fps para mejorar que los los sujetos en movimiento cuenten con enfoque preciso.

Parte del mérito del comportamiento teórico de la triple cámara del Sony Xperia 5 hay que otorgársela al procesador. Es un Snapdragon 855 con 6 GB de RAM y donde la conectividad se ha cuidado, disponiendo el usuario de LTE Gigabit con tecnología 4 x 4 MIMO.

En cuanto a la batería, es solo un poco más reducida que la que encontramos en el Xperia 1. La del Sony Xperia 5 es de 3140 mAh, con carga rápida USB-C y la tecnología Smart Stamina.

Versiones y precio del Xperia 5

El nuevo Sony Xperia 5 dispondrá de varias versiones diferenciadas exclusivamente por el color. Habrá cuatro donde elegir: azul, rojo, negro y gris. El precio todavía no ha sido confirmado.

En todas las versiones del Xperia 5 encontraremos fundas de colores a juego, de dos tipos: Style Cover View para ver las notificaciones y el contenido incluso con la tapa cerrada, y la funda Style Cover Back, que ahora también pueden ser de piel.

Fecha de lanzamiento y reserva

El Sony Xperia 5, que podrá reservarse a partir de la próxima semana en Europa, se podrá comprar junto con los auriculares inalámbricos con cancelación de ruido WF-1000XM3 desde el mes de octubre de 2019.