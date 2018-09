Silencios atronadores y 'comfort noise': por qué nuestras comunicaciones digitales tiene ruido de fondo

Hubo un tiempo en el que uno hablaba por teléfono y siempre había un ruidito de fondo constante. Nos acompañaba y en ocasiones llegaba a ser molesto, pero entonces llegaron las comunicaciones digitales y las tecnologías que por fin harían que nuestras voces se oyeran con una claridad desconocida.

Pero surgió un problema: aquella claridad en las comunicaciones no era tan buena como pensábamos. Aquellos silencios eran atronadores, y los ingenieros que diseñaron dichos canales de comunicación se dieron cuenta de algo irónico: era mejor meter algo de ruido de fondo para que supiéramos que seguíamos en contacto con nuestro interlocutor. Así nació el lamado 'confort noise'.

El silencio no es tan bueno, concluyeron, y de hecho a los usuarios les acabó provocando ciertos problemas. El oyente podía por ejemplo creer que la transmisión se había perdido, lo que a su vez podía provocar que colgara la conversación, y a ello se unía una potencial conversación entrevortada por el efecto de puerta de ruido.

This is Skype White. It’s the white noise that Skype inserts into every side of every call, just loud enough that the listener knows that the line is still connected. It’s a repeating pattern. (Visualized in iZotope RX) pic.twitter.com/Qw4RVZ0Xaw