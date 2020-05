Los Samsung Galaxy Note 20+ presumirán de pantallas gigantes de 6,87" a 120 Hz más eficientes gracias a la tecnología LPTO

Óxido Policristalino de Baja Temperatura. Probablemente estas palabras reunidas en el acrónimo LPTO no os digan mucho, pero se trata de una tecnología que ya ha sido utilizada por Apple en sus Apple Watch Series 4 y Series 5, y que pronto llegará a smartphones como los Galaxy Note 20, cuyas imágenes conceptuales (no oficiales) ya perfilan con ese diseño de la imagen.

Es lo que ha indicado un consultor especializado en este área que ha revelado que el futuro Samsung Galaxy Note 20+ contará con una pantalla LPTO que destacará especialmente por ser poder aprovechar altas tasas de refresco (en ese caso, 120 Hz) sin que el consumo energético se dispare. Eso plantea una solución a esa desventaja de estas pantallas a 90 Hz y 120 Hz que "se comen" la batería más rápido que al usarlas a 60 Hz.

Ross Young, CEO de Display Supply Consultants (DSCC), revelaba estos días cómo la propia Samsung les había "confirmado" que el Galaxy Note 20+ soportará 120 Hz en su pantalla, pero el modelo base de este terminal, el Galaxy Note 20, mantendrá una pantalla LPTS (Low-Temperature Polycrystalline Silicon) a 60 Hz.

Note 20 Update - while the Note 20+ remains LTPO and 120Hz, the Note 20 will be LTPS and 60Hz. Makes sense since LTPO costs more and should appear first in premium models. You can do 120Hz with LTPS, but it consumes a lot of power. LTPO is the best implementation for 120Hz.