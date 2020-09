Samsung Galaxy A42 5G: el móvil con 5G de Samsung más económico de su catálogo para 2020

La IFA 2020, como cualquier evento tecnológico masivo que se precie, empieza a efectos prácticos antes de su apertura oficial y ya hemos visto algunas novedades en su entorno. Y aunque este año Samsung ha ido en paralelo (y virtualmente) con respecto a ella, tras la presentación completa del Samsung Galaxy Z Fold 2 hoy presentan otro nuevo móvil con 5G: el Samsung Galaxy A42 5G.

Como su nombre indica, es un smartphone que no se coloca en la primera línea del fabricante, sino en una serie centrada en la gama media y de entrada. El que hereda el testigo del Samsung Galaxy A41 incorpora una pantalla más grande de tecnología AMOLED y un módem que permite tener soporte para esta conectividad, siendo el más económico de la marca que soporta 5G.

Ficha técnica del Samsung Galaxy A42

SAMSUNG GALAXY A42 5G DIMENSIONES Y PESO Por determinar PANTALLA Super AMOLED Infinity-U 6,6"

Resolución FullHD PROCESADOR Por determinar MEMORIA RAM Por determinar ALMACENAMIENTO INTERNO Por determinar CÁMARA TRASERA Cuatro cámaras:

48 MP

Ultra gran angular 8 MP

Macro 5 MP

Profundidad 5 MP CÁMARA DELANTERA 20 MP BATERÍA 5.000 mAh + carga rápida SISTEMA OPERATIVO Android 10 con One UI CONECTIVIDAD 5G OTROS Lector de huellas bajo la pantalla PRECIO 369 euros

Cuatro cámaras traseras y un acabado distinto

Del Samsung Galaxy A42 5G no se ha dado toda la información, pero ya tenemos algún detalle más sobre sus características. Se trata de un móvil con cuatro cámaras traseras que presenta un diseño bastante distinto al que vimos en el A41 y que hereda directamente del Samsung Galaxy A51 5G, por su módulo cuadrado en una esquina y su acabado con una especie de grabado. En las imágenes se ve que se dibuja una especie de cuadros en la trasera, bajo la cámara, y que los bordes son curvados como solemos ver en los móviles de la marca, sin ver ahí el lector de huellas.

De hecho, otro dato que conocemos es que este se inserta en la pantalla. Un panel que deja atrás las 6,1 pulgadas del Galaxy A41 para pasar a las 6,6 pulgadas con resolución FullHD, coronado por un notch para la cámara subjetiva y con la tradicional barbilla que se forma al engrosar el marco inferior.

El principal reclamo: según la marca, será su móvil con 5G más económico. Pero no nos dan detalles del procesador, la memoria o la presencia o no de minijack de audio. Sí sabemos que toma la estela de algunos de sus predecesores con la batería, montando una nada despreciable pila de 5.000 mAh, con carga rápida cuya potencia máxima aún no han precisado.

Añaden que el software, One UI sobre Android 10, estará complementado con Game Booster, que tira de inteligencia artificial para adaptar el rendimiento del móvil y gestionar los recursos a la hora de ejecutar videojuegos.

En cuanto a fotografía, el Galaxy A42 5G cuenta con cuatro cámaras traseras, siendo la siguiente configuración:

Cámara principal con sensor de 48 megapíxeles.

Cámara ultra gran angular con sensor de 8 megapíxeles.

Cámara macro con sensor de 5 megapíxeles.

Cámara para profundidad con sensor de 5 megapíxeles.

Además, esa cámara frontal que asoma por un notch cuenta con un sensor de 20 megapíxeles, prometiendo una buena y rápida actuación del enfoque específico para selfies.

Precio y disponibilidad del Samsung Galaxy A42 5G

El que es el móvil con 5G más económico de Samsung (por debajo de los Samsung Galaxy A51 y A71) queda en un precio de salida de 369 euros. No hay información sobre las configuraciones de memoria, pero sabemos que habrá tres colores:

Según se detalla en la web alemana de la compañía, el Galaxy A42 5G estará disponible en la tienda online de Samsung y al menos en en las tiendas alemanas a principios de noviembre. Queda pendiente por saber si este móvil llegará a otros mercados, así que actualizaremos esta información en cuanto sea oficial.