Realme Q3, Q3i y Q3 Pro: 5G y altas tasas de refresco partiendo de los 130 euros

Si parpadeas, te puedes perder un nuevo lanzamiento en el mercado móvil, y seguramente será Realme o Xiaomi. Ayer los primeros estrenaron el Realme 8 5G y hoy su gama media con dicha conectividad se amplía con los nuevos Realme Q3, Q3i y Q3 Pro, que ofrecen distintas opciones para quien busque no gastarse demasiado sin renunciar a lo último en redes.

Por fuera no son muy distintos uno del otro, de hecho vemos que han tomado el diseño de los Realme 8 como el que comentábamos y en un primer momento costaría diferenciarlos. Pero por dentro vemos que ofrecen distintos procesadores y la opción de AMOLED y lector en pantalla en el caso del Pro.

Ficha técnica del Realme Q3, Q3i y Q3 Pro

Realme Q3 Realme Q3i Realme Q3 Pro Pantalla IPS 6,5"

Full HD+

120 Hz IPS 6,5"

Full HD+

90 Hz AMOLED 6,43"

Full HD+

120 Hz Dimensiones y peso 162,5 x 74,8 x 8,8 mm

189 g 162,5 x 74,5 x 8,5 mm

185 g 158.5 x 73.3 x 8.4 mm

179 g Procesador Snapdragon 750G Dimensity 700 Dimensity 1100 RAM 6 / 8 GB 4 / 6 GB 8 GB Almacenamiento 128 GB 128 GB 128 / 256 GB Cámara frontal 16 MP f/2.1 16 MP f/2.1 16 MP f/2.5 Cámara trasera 48 MP f/1.8

8 MP f/2.3 UGA

2 MP f/2.4 macro 48 MP f/1.8

2 MP f/2.5 mono

2 MP f/2.4 macro 64 MP f/1.8

8 MP f/2.3 UGA

2 MP f/2.4 macro Batería 5000 mAh

Carga rápida 30 W 5000 mAh

Carga rápida 18 W 4500 mAh

Carga rápida 30 W Sistema operativo Android 11

Realme UI 2.0 Android 11

Realme UI 2.0 Android 11

Realme UI 2.0 Conectividad 5G

Wi-Fi 5

Bluetooth 5.1

USB-C

Minijack 5G

Wi-Fi 5

Bluetooth 5.1

USB-C

Minijack 5G

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

USB-C

Minijack Otros Lector de huellas en un lateral Lector de huellas en un lateral Lector de huellas bajo la pantalla

Altavoces estéreo Precio Desde 166 euros al cambio Desde 127 euros al cambio Desde 230 euros al cambio

Realme Q3

El modelo base de los tres nuevos móviles con 5G presenta ese módulo en forma de ficha de dominó que hemos estado viendo en la serie 8, con una trasera ocupada por el "Dare to Leap" y una banda reflectante en uno de los lados. El acabado es en brillo y tiene el juego de reflejos de color que la marca suele colocar en todos sus móviles, parece que similar a lo que vimos en el Realme 8 Pro, pero brillando en la oscuridad.

En cuanto a la pantalla, la cámara asoma por un agujero por un panel IPS de 6,5 pulgadas con resolución Full HD+, destacando que llega a los 120 Hz en tasa de refresco de 120 Hz. Siendo IPS, el lector de huellas figura en el lateral (y tiene jack de 3,5 milímetros).

El Realme Q3 es el único de los tres que incluye procesador de Qualcomm, siendo éste el Snapdragon 750G. Viene con de 6 u 8 GB de RAM y de 128 GB de almacenamiento, con Bluetooth 5.1 y USB tipo-C.

La batería es de 5.000 mAh, que como veremos es más de lo que presenta el Pro (y empate con el Q3i en cuanto a la pila). Además, mantiene la carga rápida de 30 vatios que sí dispone el Pro, lo cual como ahora también comprobaremos es superior al Q3i.

En cuanto a cámaras, en ese módulo trasero incorpora un sensor principal de 48 megapíxeles, con lente con apertura f/1.8, un gran angular con sensor de 8 megapíxeles, con lente con apertura f/2.3,y una cámara macro, con sensor de 2 megapíxeles y lente con apertura f/2.4 (sorpresón). Por su parte, la cámara frontal integra un sensor de 16 megapíxeles.

Realme Q3i

En el caso del Realme Q3i vemos esa trasera del Q2, pero en este caso totalmente despejada y desocupada del "Dare to Leap". Es una apuesta muy próxima a la que hemos visto con el Q3, pero se coloca como propuesta más básica recortando en algunos aspectos.

El empate técnico está en las cámaras, la conectividad, el lector de huellas en el lateral, la batería (que no la carga) y el almacenamiento, así como en la diagonal y la resolución de pantalla. Pero en este caso vemos estas características:

El procesador es el Dimensity 700 de MediaTek.

La pantalla se mantiene en 6,5 pulgadas con resolución FullHD+, pero llega hasta 90 Hz .

. La máxima RAM es de 6 GB (con opción de 4 GB).

(con opción de 4 GB). La carga rápida queda en 18 vatios.

En cuanto al frontal, vemos que igualmente la cámara subjetiva (que es la misma que hemos visto, con sensor de 16 megapíxeles) asoma también por un agujero. El lector de huellas está igualmente en un lateral y se conserva el jack de 3,5 milímetros.

Realme Q3 Pro

El Realme Q3 Pro hace honor a su apellido y es el modelo superior de estos tres. Aunque mantiene las líneas de diseño, esta vez se convierte en una especie de híbrido de los dos anteriores y toma la sencillez del Q3i con únicamente el logo del Q3, prescindiendo de la banda en brillo.

El Q3 Pro, además, es algo más compacto y ligero, lo cual se consigue seguramente por recortar en batería y de manera muy sutil en la diagonal. Aquí vemos un panel AMOLED de 6,43 pulgadas que llega a 120 Hz, también con resolución FullHD+.

Saltando al AMOLED, en este caso el botón de encendido es estándar y no almacena un lector de huellas, porque éste está integrado en pantalla. No vemos minijack, pero a cambio en este caso se incluye sonido estéreo, que no está nada mal.

El procesador en este caso es el MediaTek Dimensity 1100 y hay una única opción de RAM, 8 GB, con modelos de 128 o 256 GB. de almacenamiento. En este caso además hay compatibilidad con WiFi 6, otra característica que lo hace "más Pro" con respecto a sus hermanos.

Como decíamos, se reduce la batería en relación a los otros dos y queda en 4.500 mAh, pero con carga rápida de 30W. Y en cuanto a la fotografía, en este caso se cambia el sensor principal por uno de 64 megapíxeles, se mantiene la frontal y también la macro y el gran angular que veíamos en el Realme Q3.

Versiones y precios del Realme Q3, Q3i y Q3 Pro

Los Realme Q3, Q3i y Q3 Pro han sido presentados por ahora en China, teniendo los siguientes precios de salida:

Realme Q3 de 6 + 128 GB, 1.299 yuanes (166 euros al cambio).

Realme Q3 de 8 + 128 GB, 1.399 yuanes (179 euros al cambio).

Realme Q3i de 4 + 128 GB, 999 yuanes (127 euros al cambio).

Realme Q3i de 6 + 128 GB, 1.099 yuanes (140 euros al cambio).

Realme Q3 Pro de 8 + 128 GB, 1.799 yuanes (230 euros al cambio).

Realme Q3 Pro de 8 + 256 GB, 1.999 yuanes (255 euros al cambio).

En cuanto a los colores, del Realme Q3 hay modelos en negro y gris, del Realme Q3i en azul y negro y en el Realme Q3 Pro se añade el amarillo al negro y al azul. Estaremos pendientes de su posible lanzamiento a otros mercados por si llegasen a España (y actualizar esta información).