Purism Librem 5 llegará en abril de 2019 con una apuesta total por Linux y la privacidad

No será un teléfono al uso. Probablemente no contarás con un catálogo software demasiado extenso, y tampoco es probable que destaque en ámbitos como la fotografía móvil. El Purism Librem 5 no quiere satisfacer esas necesidades, porque su objetivo es proteger nuestra privacidad.

Lo hará con un diseño hardware y software precisamente orientado a esa tarea. Con un software basado en Debian y con "interruptores" hardware para activar y desactivar componentes de forma total, el Librem 5 llegará en abril de 2019 por un precio de 600 dólares.

Un hardware libre y un software más libre aún

La campaña de financiación colectiva fue todo un éxito para esta empresa: recaudaron más de 2,5 millones de dólares, lo que supuso casi doblar su objetivo inicial, y ese impulso ha permitido a sus creadores avanzar de forma sólida en el lanzamiento de un terminal que tendrá poco que ver con la mayoría de tendencias que vemos entre los móviles tradicionales.

El principio básico en el que se centra el Librem 5 será, como su propio nombre indica, la libertad de elección. Eso implica también un compromiso con la privacidad, porque como explican sus responsables, "creemos que los teléfonos no deberían seguirte ni explotar lo que haces en tu vida digital".

En lugar de Android o iOS el Purism Librem 5 estará gobernado por PureOS, y contará con un sistema de comunicaciones cifrado y descentralizado a través del proyecto Matrix.

Aunque los responsables barajan un hipotético futuro soporte de aplicaciones Android a través de una capa software adicional, la base de su catálogo software serán las aplicaciones HTML5, una aproximación que ya intentaron impulsar tanto FirefoxOS como Ubuntu Touch.

Aunque el sistema operativo de partida es PureOS, en realidad los desarrolladores indican que habrá un buen número de distribuciones Linux que podrán usarse en el móvil. Es también interesante esa convergencia que también mencionan y que permitiría al móvil comportarse como un PC de escritorio Linux (modesto, eso sí) al conectarlo a un monitor, ratón y teclado.

Si no quieres que te escuchen y vean, desactiva micro y cámara, así de fácil

El hardware de este terminal no tendrá tampoco mucho que ver con el de los terminales de última hornada. Tendremos una pantalla táctil de 5 pulgadas, una CPU i.MX8, una GPU Vivante, 3 GB de RAM, y 32 GB de capacidad que podremos ampliar a través de la ranura MicroSD.

Contaremos también con cámara frontal y trasera (sin datos concretos sobre sus sensores), toma de auriculares, conectividad 802.11 y Bluetooth 4. Para cargarlo y conectarlo a nuestro PC tendremos un puerto USB-C, una decisión curiosa.

Sin embargo lo más importante de ese hardware es el hecho de que el terminal contará con interruptores hardware para desactivar la cámara, el micrófono, el módem de voz y datos (baseband) y también la conectividad WiFi y Bluetooth. Aparentemente no habrá interruptor hardware para el receptor GPS, aunque puede que sea suficiente desactivar dicho receptor por software.

No se conoce aún el diseño definitivo del Librem 5 así que solo tenemos imágenes conceptuales de un dispositivo que está claramente orientado a aquellos usuarios más preocupados por su privacidad.

El dispositivo aparecerá a partir de abril de 2019, y lo hará con un precio de 599 dólares. Ahora solo queda esperar para ver si la promesa de este dispositivo y sus creadores se cumple.

Vía | The Next Web

Más información | Purism

En Xataka | ¿Es posible un smartphone totalmente abierto? Purism y su Librem Phone quieren averiguarlo