La próxima meta de Samsung: integrar cámara, lector de huellas, altavoz y botones bajo la pantalla de sus móviles

Si hace solo unas horas se aseguraba que Samsung estaba probando una cámara frontal integrada en la pantalla, una filtración proveniente de un conocido leakers del fabricante surcoreano nos avanza que la meta que pretenden alcanzar es mucho más ambiciosa. El objetivo de ocupar la práctica totalidad de los frontales con la pantalla, lo que busca cualquier fabricante ahora mismo, parece más cercano.

Según la información publicada por Ice Universe, acompañada de una reveladora foto, la división Samsung Display invitó a una veintena de clientes al foro Samsung OLED Forum de 2018. Una reunión de carácter profesional celebrada en China este mismo jueves en la que se pudo ver una interesante diapositiva que apenas necesita comentarios.

Lo que se ve en la presentación es, según el filtrador, las directrices para el diseño de sus teléfonos móviles durante el próximo año.

Cámara, lector de huellas, altavoz y botones... todo bajo la pantalla

Great news! Samsung established the direction of mobile phone design in 2019!

On October 18th, Samsung Display invited about 20 customers to hold the "2018 Samsung OLED Forum" at the Shenzhen Marriott Hotel in China. At the meeting, Samsung showed a PPT pic.twitter.com/sYu0ORTd6V — Ice universe (@UniverseIce) 19 de octubre de 2018

Lo que puede verse en la instantánea, pese a que mezcla varios idiomas, no deja dudar a las dudas. Trata la tecnología de sensores integrados y señala qué elementos, supuestamente, pretende situar Samsung en los paneles de sus próximos terminales de cara al cercano año 2019.

De acuerdo con lo que podemos ver en la imagen de Ice Universe, y lo que señala en otro tuit, las intenciones de los surcoreanos son cuatro:

FoD (fingerprint on display): situar el lector de huellas bajo la pantalla.

UPS (under panel sensor): situar también bajo la pantalla diversos sensores, incluyendo la cámara.

HoD (haptic overlay device): dotar a la pantalla de un motor háptico.

SoD (sound on display): integrar tecnología de sonido en pantalla.

El primero de los objetivos sería relativamente sencillo para Samsung. En primer lugar, porque es una tecnología que ya ha empezado a a los más recientes y punteros terminales, como el reciente Huawei Mate 20 Pro. Y, en segundo lugar, porque la tecnología fingerprint on display requiere de paneles OLED de los que el fabricante sabe un rato.

Sin ir más lejos, un reciente despiece del Pixel 3 XL ha desvelado que su pantalla es de Samsung. Para más inri, en verano se supo que la compañía había registrado una patente sobre un lector de huellas que ocupa toda la pantalla. Además, como nos recuerdan desde Xataka Android, las filtraciones sobre el Samsung Galaxy S10 dan por hecho la inclusión de esta tecnología, concretamente, de un "escáner ultrasónico de huellas digitales".

Otra tecnología que ha llegado al mercado de forma similar a como la plantea Samsung es la del sonido y la ubicación de ciertos sensores bajo la pantalla. En este caso, el referente es el Xiaomi Mi MIX. Como os contamos en el análisis del terminal, tanto el auricular como el sensor de proximidad se encuentran ubicados bajo la pantalla.

Para conseguir transmitir el sonido desde el panel, el teléfono chino emplea una pieza cerámica piezoeléctrica que consigue un reproducción correcta de los sonidos, aunque sin una calidad especialmente reseñable. Para el sensor de proximidad, Xiaomi optó por los ultrasonidos. Esto no significa que Samsung vaya a seguir el camino del fabricante chino, pero sí da fe de que la industria se encuentra trabajando en soluciones para conseguir un mejor aprovechamiento de la pantalla y algunas ya las hemos visto.

Por lo demás, tendremos que esperar a que Samsung pueda confirmar esta estrategia de cara a sus teléfonos de 2019 o, directamente, corroboremos estas intenciones con sus nuevos terminales en la mano siempre que antes no se produzca ninguna filtración. En cualquier caso, toca esperar.