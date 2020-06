OPPO Reno4 y OPPO Reno 4 Pro: carga rápida de 65W para alimentar dos dispositivos 5G con hasta 12 GB de RAM

Tal y como prometió OPPO hace algunos días, el 5 de junio ha sido la fecha elegida para dar a conocer los nuevos OPPO Reno4 y OPPO Reno4 Pro, dos dispositivos de gama media premium con 5G. Pero el 5G no es lo único que promete velocidades altas, ya que en el interior de ambos terminales hay un sistema de carga rápida de nada más y nada menos que de 65W.

Por el momento, los dos dispositivos se quedan en su mercado natal, China, donde se podrán conseguir por desde 374 y 473 euros, según hablemos del modelo estándar o del modelo Pro. Las diferencias entre ellos son pocas, pero las hay, así que vamos a conocerlos mejor.

Ficha técnica de los OPPO Reno4 y OPPO Reno 4 Pro

Oppo Reno4 5G Oppo Reno4 Pro 5G Dimensiones y peso 159.3 x 74 x 7.8 milímetros

183 gramos 159.6 x 72.5 x 7.6 milímetros

172 gramos Pantalla AMOLED de 6,4 pulgadas

Ratio 20:9

FullHD+ a 2.400 x 1.080

Gorilla Glass 6 AMOLED de 6,5 pulgadas

Ratio 20:9

FullHD+ a 2.400 x 1.080

Gorilla Glass 6 Procesador Qualcomm Snapdragon 765G a 2,4GHz Qualcomm Snapdragon 765G a 2,4GHz Versiones 8GB/128GB

8GB/256GB 8GB/128GB

12GB/256GB Cámara frontal 32 megapíxeles f/2.4

2 megapíxeles f/2.4 32 megapíxeles f/2.4 Cámaras traseras 48 megapíxeles f/1.7

8 megapíxeles f/2.2 SGA 119º

2 megapíxeles f/2.4 blanco y negro

Vídeo 4K@30fps 48 megapíxeles f/1.7

12 megapíxeles f/2.2 SGA 120º

13 megapíxeles f/2.4 Zoom 2X

Vídeo 4K@30fps Batería 4.020 mAh

Carga rápida de 65W 4.000 mAh

Carga rápida de 65W Conectividad Dual 5G+4G

WiFi 6

Bluetooth 5.1

GPS

NFC

USB tipo C Dual 5G+4G

WiFi 6

Bluetooth 5.1

GPS

NFC

USB tipo C Sistema operativo Android 10

ColorOS 7.0 Android 10

ColorOS 7.0 Otros Lector de huellas en pantalla Lector de huellas en pantalla

Un diseño similar

A la izquierda el OPPO Reno4 y a la derecha el Reno4 Pro.

Empezamos, como siempre, repasando el apartado estético. Ambos terminales son bastante parecidos, pero hay pequeñas diferencias en el tamaño, algo que tiene sentido si tenemos en cuenta que la pantalla del modelo Pro es algo más grande. En la trasera tenemos un módulo con tres cámaras y el flash LED, pero nada más, ya que el lector de huella se ha movido bajo la pantalla.

Y hablando de la pantalla, los dos hermanos comparten la tecnología AMOLED, la resolución y el formato, pero hay variaciones. En el OPPO Reno 4 tenemos un panel de 6,4 pulgadas con una perforación mayor ya que tiene dos cámaras delanteras. El OPPO Reno 4 Pro, sin embargo, monta un panel de 6,5 pulgadas curvado que tiene una perforación circular más pequeña, puesto que solo tiene una cámara para selfies. Por lo demás, AMOLED, FullHD+ (2.400 x 1.080 píxeles) y formato 20:9.

Pero diferente motor y cámara

OPPO Reno4.

Si por fuera son diferentes, por dentro no tanto. Primero, los parecidos. Los dos OPPO Reno4 comparten el procesador Snapdragon 765G, por lo que son compatibles con redes 5G NSA y SA. También comparten conectividad (NFC, GPS, USB tipo C, WiFi 6, Bluetooth 5.1) y el sistema operativo, que no es otro que Android 10 con ColorOS 7.0.

Ahora, las diferencias. Los dos dispositivos tienen una versión básica de 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno, pero el OPPO Reno4 Pro permite añadir hasta 12 GB de memoria RAM, mientras que la versión más potente del OPPO Reno4 se queda con 8 GB.

Por otro lado, y curiosamente, el OPPO Reno4 tiene un poquito más de batería (20 mAh, para ser exactos), aunque ambos comparten la potencia de la carga rápida: 65W. Según OPPO, esto es suficiente para cargar el 60% en 15 minutos y cargarlo por completo en 56 minutos.

En cuanto a fotografía, los dos móviles tienen un sensor principal de 48 megapíxeles, aunque cambian las cámaras acompañantes. El OPPO Reno4 tiene un gran angular de ocho megapíxeles y 119º de campo de visión, mientras que el OPPO Reno4 Pro tiene un gran angular de 13 megapíxeles y 120º de campo de visión. El tercer sensor es un monocromo en el OPPO Reno4 y un zoom óptico de dos aumentos en el modelo Pro.

Diferencias también en la cámara interna y de nuevo llama la atención que sea el modelo estándar el que más lentes tiene. El OPPO Reno4 tiene una doble cámara delantera de 32+2 megapíxeles, mientras que el OPPO Reno4 Pro conserva la lente principal de 32 megapíxeles.

Versiones y precio del OPPO Reno4 y OPPO Reno4 Pro

Los nuevos OPPO Reno4 y OPPO Reno4 Pro ya están disponibles en China en color azul, negro y rosa (Reno4) y azul, negro, rojo, gris y verde (Reno4 Pro). Cada uno tiene dos versiones cuyos precios al cambio son los expuestos más abajo. Por el momento no hay novedades sobre su posible llegada a otros mercados, pero actualizaremos en caso de que así sea: