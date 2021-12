OPPO presume de su primer plegable: el Find N ya tiene fecha de presentación

En abril de 2021 OPPO mostró al mundo su primer concepto de móvil con pantalla extensible, una curiosa solución que aún no hecho acto de presencia en el mercado. Los móviles plegables sí que tienen hueco y están empezando a despegar en ventas, y OPPO se va a subir a este carro en apenas una semana.

La compañía ha hecho oficial el anuncio del OPPO Find N, su primer móvil plegable. Verá la luz el próximo 15 de diciembre, y vendrá para resolver problemas como el conocido pliegue central que sufren terminales como el Galaxy Z Fold 3.

This is the exquisitely engineered #OPPOFindN.

Hold. Fold. Enjoy. Repeat.

Coming December 15. #OPPOINNODAY2021 pic.twitter.com/LVZKNgYiAv