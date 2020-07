El Motorola One Fusion+ llega a España: éstos son su precio y disponibilidad oficiales

Hablamos de los catálogos de Xiaomi y Realme, pero el de Motorola de 2020 no se queda corto. Después de conocer móviles de la serie Edge, los Motorola Edge y Edge+, el Moto E (2020), el Moto G 5G y otros de la serie G, vimos que también había novedades con la serie One. Y además del aterrizaje del Moto G 5G al mercado europeo, hoy también vemos que el Motorola One Fusion+ llega oficialmente a España.

Como ya vimos, se trata de una propuesta de gama media que busca ser algo más que el Motorola One Fusion "raso". Integra procesador de la serie 7 de Qualcomm, cuatro cámaras traseras y cámara frontal con un mecanismo pop-up. Repasamos sus características.

Ficha técnica del Motorola One Fusion+

MOTOROLA ONE FUSION+ DIMENSIONES Y PESO 162,9 x 76,4 x 9,6 mm

210 gramos PANTALLA IPS/LCD de 6,5 pulgadas

Resolución FullHD+ (2.340 x 1.080 píxeles)

Formato 19:9

HDR10 PROCESADOR Snapdragon 730

GPU Adreno 618 MEMORIA RAM 6 GB ALMACENAMIENTO INTERNO 128 GB ampliables con tarjetas microSD CÁMARA TRASERA 64 MP f/1.8

Gran angular (118º) 8 MP f/2.2

Macro 5 MP f/2.2

Profundidad 2 MP f/2.2 CÁMARA DELANTERA 16 MP f/2.0

Pop-up BATERÍA 5.000 mAh

Carga rápida de 15W SISTEMA OPERATIVO Android 10 con My UX CONECTIVIDAD 4G

Bluetooth 5.0

Dual SIM híbrida

USB tipo C OTROS Lector de huellas trasero

Jack de auriculares PRECIO 299,99 euros

Motorola One Fusion+ - 6 GB + 128 GB - Azul PVP en Motorola 299€

Favoreciendo la sensación de "todo pantalla"

Como si se entremezclasen los diseños del Motorola One Action y el LG Velvet hablando de la parte trasera, las cuatro cámaras se distribuyen en dos salientes separados, quedando el sensor principal como una especie de gota superior. El esta parte además encontramos el lector de huellas, integrado en el logo de la marca como es casi ya tradición.

Se trata de un móvil en el que se mantiene curiosamente el botón físico para invocar a Google Assistant, teniendo en el borde superior ese mecanismo que oculta y lanza la cámara frontal. Con ello, el panel IPS de 6,5 pulgadas queda como un notable protagonista de ese frontal, con unos marcos más delgados a los lados y la habitual barbilla.

La pantalla tiene **una resolución FullHD+ (2.340 x 1.080 píxeles)*** y es compatible con HDR10. Y pensando en el contenido multimedia, Motorola habla de un nuevo altavoz con "bajos cuatro veces mejores" y un sonido más natural y claro.

Gran batería y la combinación de cámaras de moda

Decíamos que el Motorola One Fusion+ integraba un procesador de la serie 7 Qualcomm y éste es el Snapdragon 730. Un procesador del año pasado acompañado por seis GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno, ampliables con tarjetas microSD.

Todo esto funciona por la energía que suministra la batería de 5.000 mAh con carga rápida de 15W que, según el fabricante, puede ofrecer "hasta dos días" de uso. El software que vemos en él es Android 10 con My UX.

Hablando de las cámaras, vemos una cámara principal con sensor de 64 megapíxeles que combinando píxeles da instantáneas de 16 megapíxeles. Junto a él han colocado una lente gran angular con 118º de campo de visión y con sensor de ocho megapíxeles, una lente macro con sensor de cinco megapíxeles y un sensor de profundidad de dos megapíxeles. Y esa cámara pop-up dispone de un sensor de 16 megapíxeles con una lente con apertura f/2.0.

Precio y disponibilidad del Motorola One Fusion+

El Motorola One Fusion+ ya está disponible por 299,99 euros en la web oficial de la compañía a un precio de 299,99 euros. Es un móvil que sólo dispone de una única configuración (6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno ampliable).

En su presentación vimos que había dos modelos según el color, pero al menos por ahora para el mercado europeo sólo podrá adquirirse el modelo en azul (Twilight Blue). Actualizaremos esta información si hubiese cambios.