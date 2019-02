Qué lejos queda aquella Motorola: la gama Moto G pierde otra oportunidad para volver a ser el rey en calidad/precio

Hace años, la gama Moto G era una de las opciones principales cuando teníamos que recomendar un móvil bueno, bonito y barato. Por unos 200 euros, había pocas alternativas tan completas y equilibradas como los Moto G de Motorola. Pero desde hace unos años, cada vez que se presenta una nueva generación de esta mítica familia nos viene a la mente la misma idea: los Moto G no pueden competir en calidad/precio con la apuesta tan agresiva de Xiaomi y Huawei.

Hoy se han presentado los nuevos Moto G7 y Moto G7 Plus, además de otros miembros de la familia Moto. Se trata de dos teléfonos muy equilibrados, actualizados a Android 9 Pie, con doble cámara y un diseño bastante atractivo. Dos móviles que convencerán a la mayoría de usuarios pero que por sus características técnicas creemos que luchan en otra liga que la de los Xiaomi Mi A2 o Huawei P Smart.

¿Pueden aspirar estos Moto G7 y G7 Plus a convertirse en el mejor móvil en calidad/precio como lo fueron en su día? No lo creemos. Al menos no con el precio actual. ¿Serán una gran opción de compra y un móvil que pueda plantar cara a medida que baje de precio? No lo sabemos. Para eso habrá que esperar a poder probarlos mejor.

Con un crecimiento sostenido en Latinoamérica; entorno al 30% en México, un 57% en Argentina y consolidado en la segunda posición dentro de Brasil desde los últimos cinco años, la gama Moto G goza de muy buena reputación. Sin embargo la marca vuelve a ser conservadora en potencia y precio. Una decisión que quizás les reporte márgenes de beneficio más altos, pero a costa de perder parte de su atractivo para los consumidores más exigentes y que busquen el precio más ajustado.

Aquí os dejamos con una pequeña comparativa de las características de estos nuevos Moto G7 y Moto G7 Plus enfrentados con algunos de sus principales rivales.

A la última en pantalla y tamaño

Los Moto G7 y Moto G7 Plus llegan con la misma pantalla de 6,24 pulgadas FullHD+, con un pequeño 'notch' en forma de agua en la parte superior. No se trata del primer Motorola con este añadido, ya que el Moto One venía con uno, pero la generación anterior no lo tenía y estos Moto G lo añaden para poder mejorar en su ratio de pantalla.

La ventaja de haber esperado hasta ahora es que la muesca de pantalla es bastante reducida, mucho mejor que no por ejemplo la del Honor 8X. Aún así, estos Moto G7 se quedan por debajo del Huawei P Smart (2019), un producto que con un tamaño prácticamente igual consigue ser más pequeño y también más ligero. Aquí Huawei demuestra que en compactación realiza un trabajo excelente.

Sí mejoran estos Moto G7 al popular Xiaomi Mi A2, un terminal que llegó en agosto del año pasado y ya empieza a notarse algo grande y tosco en comparación con los nuevos diseños que están llegando a principios de este año 2019. En el lado contrario, tenemos un Redmi Note 7 que si bien sí ha reducido bordes, añade una batería más grande.

Moto G7 Moto G7 Plus Huawei P Smart (2019) Honor 8X Redmi Note 7 Xiaomi Mi A2 Pantalla 6,24" IPS

2.270 x 1.080 píxeles 6,24" IPS

2.270 x 1.080 píxeles 6,21" IPS

2.340 x 1.080 píxeles 6.5" IPS

2.340 x 1.080 píxeles 6,3" IPS

2340 x 1080 píxeles 5,99" IPS

2160 x 1080 píxeles Dimensiones 157 x 75,3 x 7,9 mm 157 x 75,3 x 8,3 mm 155,2 x 73,4 x 8 mm 160.4 x 76.6 x 7.8 mm 159.2 x 75.2 x 8.1 mm 158.7 x 75.4 x 7.3 mm Peso 172 g 174 g 160 g 175 g 186 g 166 g

Demasiado conservadores en potencia

Hay varios factores clave que suelen determinar la fluidez en un móvil de gama media. El primero de ellos es la capa de personalización. Aquí los Moto G7 llegan con Android 9 Pie de base sin modificaciones, por lo que el rendimiento se espera que sea muy bueno. Por otro lado, el procesador suele marcar diferencias. Y en este caso los Moto G7 se han quedado algo cortos.

Por hacer una comparativa, el Xiaomi Mi A2 llegó en agosto del año pasado pero ya ofrecía un Snapdragon 660. Un chipset que representa un salto importante respecto al Snapdragon 636 que incorpora el Moto G7 Plus. Teniendo en cuenta el tiempo que ha pasado, esperábamos que en este apartado Motorola al menos ofreciese lo mismo que ya lleva ofreciendo Xiaomi desde hace meses. Pero lamentablemente no ha sido así y Motorola ha apostado por otros aspectos.

A nivel de almacenamiento y memoria RAM, los dos nuevos Moto G ofrecen lo esperado. Pero si bien Huawei ha dado también un salto en sus procesadores propios, Motorola tendría que haber hecho un esfuerzo por incorporar un chipset de Qualcomm más potente.

Moto G7 Moto G7 Plus Huawei P Smart (2019) Honor 8X Redmi Note 7 Xiaomi Mi A2 Procesador Snapdragon 632 Snapdragon 636 Kirin 710 Kirin 710 Snapdragon 660 Snapdragon 660 RAM 4 GB 4 / 6 GB 3 GB 4 GB 3 / 4 / 6 GB 4 / 6 GB Almacenamiento 64 GB 64 / 128 GB 64 GB 64 / 128 GB 32 / 64 GB 32 / 64 / 128 GB Batería 3.000 mAh 3.000 mAh 3.400 mAh 3.750 mAh 4.000 mAh 3.000 mAh

Respecto a la batería, los nuevos Moto G7 y G7 Plus se mantienen en el nivel esperado. La diferencia entre 3.000 o 3.400 mAh no lo es tanta en la práctica, ya que interfieren muchos factores que pueden declinar la balanza. Sí nos ha gustado que hagan hincapié en la carga rápida.

El Moto G7 viene con un cargador rápido TurboPower de 15W, mientras que el modelo Plus aumenta esto hasta los 27W. Por comparar, el nuevo Redmi Note 7 que todavía no se ha puesto a la venta fuera de China incorpora una carga rápida de 18W.

Los Moto G suelen dar la talla en fotografía

La comparativa fotográfica suele ir más allá de los números. En la práctica, una diferencia de unos cuantos megapíxeles o una apertura ligeramente más amplia tampoco son suficientes para determinar si una cámara destaca sobre otra.

Entre el Moto G7 y Moto G7 Plus sí hay un avance, donde claramente el modelo Plus sale ganando. Habrá que esperar al análisis para comprobar qué tipo de imágenes y dónde se sitúa la cámara de estos nuevos Moto G7, pero basándonos en la experiencia de los modelos anteriores, lo cierto es que Motorola siempre ha exprimido muy bien sus cámaras.

Este puede ser un punto donde los nuevos Moto G7 sí podrían dar la sorpresa. El Huawei P Smart (2019) se ha mostrado algo irregular en el apartado fotográfico, igual que el Honor 8X. El Redmi Note 7 todavía no lo hemos podido probar, aunque el Mi A2 sí lo hemos observado a fondo y en todos nuestros análisis siempre ha resultado como el rival a batir en fotografía dentro de la gama media. Un puesto al que debido a la antiguedad del modelo de Xiaomi, el Moto G7 Plus debería optar.

Moto G7 Moto G7 Plus Huawei P Smart (2019) Honor 8X Redmi Note 7 Xiaomi Mi A2 Cámara trasera 12 megapíxeles (f/1.8) + 5MP (f/2.2) 16 megapíxeles (f/1.7) con OIS + 5MP (f/2.2) 13 MP (F/1.8) + 2 MP (bokeh) 20 MP (F/1.8) + 2 MP (bokeh) 48 MP, f/1.8 + 5 MP (f/2.4) 12 MP, f/1.8+ 20 MP, f/1.8 Cámara frontal 8 megapíxeles (f/2.2) 12 megapíxeles (f/2.2) 8 megapíxeles (f/2.0) 16 megapíxeles, f/2.0 13 megapíxeles 20 MP, f/2.2,

La batalla del precio

El nuevo Moto G7 está disponible desde este mismo mes a un precio de 249 euros, mientras que el modelo Plus llegará por 299 euros. Hablamos de las versiones de 4GB y 64GB de almacenamiento, una cantidad de RAM y memoria que suele ser habitual en todos los fabricantes.

Para comparar, siempre lo hacemos con el precio oficial de salida. Aunque también lo asociaremos a su fecha de llegada, principalmente debido a que cuanto más tiempo hace que un móvil está en el mercado, más rebajado suele encontrarse en las distintas tiendas.

En el caso de Huawei, su modelo más parecido sería el nuevo Huawei P Smart (2019). Parte de los 249 euros, ligeramente más competitivo que el G7 Plus. A su favor está un mejor diseño y más potencia, aunque habría que comprobar la experiencia diaria y fotográfica. Por este mismo precio también se encuentra desde octubre del año pasado el Honor 8X, un terminal que también puede rivalizar en la mayoría de aspectos y partía de un precio más bajo.

Pasando a Xiaomi, el Mi A2 tiene un precio oficial de 279 euros en su modelo de 4GB y 64GB. Únicamente veinte euros más barato, pero a su favor está un procesador más potente y que ya hace medio año de su llegada. Siendo fácil encontrarlo por menos de 200 euros. En el caso del Redmi Note 7, todavía no ha llegado a España. Pero sí tenemos el Redmi Note 6 Pro por 249 euros.

Como vemos, la mayoría de móviles de gama media de la competencia hace ya unos meses que están a la venta y su precio suele ser unos 50 euros más barato. Un coste que para muchos usuarios no impedirá apostar por estos nuevos Moto G7, pero para otros tantos puede declinar la balanza hacia otros modelos.