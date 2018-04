Motorola Moto G6 se viste de cristal, estrena doble cámara y llega con nueva pantalla en formato 18:9 'Max Vision'

Basta de rumores, Motorola y Lenovo finalmente están presentando su artillería para la gama media de este año, la cual ya habíamos conocidos en algunas filtraciones desde el año pasado. En esta ocasión nos presentan tres modelos para el que fuera su dispositivo estrella, y el más vendido de la compañía, nos referimos al renovado Moto G6.

Se trata de la versión, podríamos decir, intermedia, ya que no lleva los apellidos 'Plus' ni 'Play', y tampoco sabemos si habrá versiones 'S' como el año pasado. Así que estamos ante el nuevo Moto G6, así a secas, que adopta mucho de las especificaciones de aquel Moto G5S Plus, pero con mejoras importantes como una pantalla más alargada y un nuevo cuerpo de cristal. Donde el objetivo es claro: volver a dominar la gama media y plantar cara a la competencia.

Ficha técnica del Moto G6 de Motorola

Moto G6 Diseño 153,8 x 72,3 x 8,3 mm 167 gramos Lector de huellas frontal Cristal 3D Revestimiento nanométrico impermeable p2i Pantalla 5,7 pulgadas IPS LCD 1080p Full HD+ Formato 18:9 Max Vision Procesador Qualcomm Snapdragon 450 Octa-Core a 1,8 Ghz GPU Adreno 506 a 600 MHz RAM 3 / 4 GB Almacenamiento 32 / 64 GB + microSD 128 GB Software Android Oreo 8.0 Cámara Trasera Dual 13 + 5 MP, apertura f/1.8, flash LED, modo retrato (desenfoque), modo color, filtros para rostros, reconocimiento inteligente de objetos y lugares históricos, escaneo de texto, panorama, modo manual, vídeo 1080p 60fps, cámara lenta, Timelapse Cámara Frontal 8 MP, f/2.0, flash LED, modo selfie grupal, modo belleza, modo manual, filtros para rostros, cámara lenta, Timelapse Conectividad 4G LTE, WiFi Dual a/b/g/n 2.4 + 5 GHz, Bluetooth 4.2, aGPS/Glonass, USB-C Batería 3.000 mAh Carga rápida TurboPower Disponibilidad Primera semana de mayo Precio 249 euros

Como si el Moto G5S y el Moto X4 hubieran tenido un hijo

Al ver las especificaciones nos encontramos con una actualización un tanto tibia en potencia, que más bien busca ponerse al día con respecto a lo que hay en el mercado. Por ello tenemos un Snapdragon 450, que es la versión actualizada de aquel Snapdragon 430 del año pasado. De hecho, se mantiene la RAM de entrada de 3 GB con almacenamiento interno de 32 GB, que es ampliable vía microSD de hasta 128 GB.

Un punto importante es que tendremos una versión con mejores prestaciones al aumentarse a 4 GB la RAM y 64 GB el almacenamiento interno. Pero antes de cantar victoria y conociendo a Motorola, seguramente sólo estará disponible para ciertas regiones.

En este nuevo Moto G6 estrenamos diseño y materiales con algo que han llamado 3D Glass, que no es otra cosa que cristal al frente y atrás. Pero ademas, en la trasera el cristal es curvado hacia las orillas dejando los laterales redondeados y con un aspecto más elegante y premium, que nos recuerda mucho al Moto X4.

Se mantiene el sensor de huellas al frente con funciones de gestos, navegación y habilitado para hacer pagos móviles donde esté disponible la función. Además, en ese frontal tenemos un nuevo altavoz con certificación Dolby que nos promete una mejora en el audio a gran volumen desde el dispositivo y sin necesidad e accesorios adicionales.

Cabe destacar que el Moto G6 llega con recubrimiento nanométrico p2i, que, según explica Motorola, crea una barrera repelente al agua para protegerlo contra derrames accidentales, salpicaduras o lluvia ligera. Es decir, no está diseñado para ser sumergido en el agua o estar expuesto a agua a presión u otros líquidos.

Por otro lado, la batería se mantiene con una capacidad de 3.000 mAh con TurboPower, una función de carga rápida que se obtiene con el cargador de 15W incluido en los accesorios del Moto G6. Además, al tener puerto USB-C es compatible con el cargador TurboPower de 30W para una carga aún más rápida, así como con los cargadores Quick Charge de Qualcomm.

La pantalla se alarga para dar la bienvenida a los 18:9

El Moto G6 también se adapta a la tendencia de tener pantallas más alargadas que inició con los dispositivos "toda pantalla". En este caso no se trata de una pantalla con marcos reducidos, sino más bien una ampliación en el tamaño a lo alto, por lo que tenemos una diagonal de 5,7 pulgadas pero bajo resolución Full HD+, donde ese '+' es para indicarnos que la relación de aspecto crece a los 18:9.

De hecho, Motorola está bautizado esta tecnología como 'Max Vision', la cual ya está lista y optimizada para sus propias aplicaciones, así como las de terceros y por supuesto para Android 8.0 Oreo, que es el sistema operativo que viene de fabrica casi en su forma pura, algo que ya es una tradición en Motorola.

Hello cámara doble

La configuración de cámara doble había estado destinada al hermano mayor de la familia, el de apellido 'Plus', pero para esta generación llega al Moto G6. Con respecto al Moto G6 Plus tenemos algunas diferencias que se queda en exclusiva, como una mayor apertura, grabación 4K y autoenfoque, pero el resto de las características, así como el tamaño de los sensores, son exactamente iguales.

En el Moto G6 tenemos dos sensores, uno de 12 y otro de 5 megapíxeles, con los que podremos jugar con algunas funciones creativas que conocimos el año pasado con el Moto G5S y el Moto X4. Por ejemplo, tenemos el ya famoso modo retrato que nos permite desenfocar el fondo, la ventaja es que esto lo podemos hacer posteriormente después de haber sacado la foto, lo cual ayuda a hacer ajustes con mayor tranquilidad.

Asimismo, el software y las capacidades de las dos cámaras nos permiten jugar con los colores, tomar fotos en blanco y negro, y hasta sustituir el fondo por otra imagen. Además, por primera vez se añaden características "inteligentes" basadas en tecnología de Google como el reconocimiento de objetos o lugares históricos, así como un escaner de texto que nos será bastante útil cuando necesitamos extraer el contenido de un documento con una sola fotografía.

Por otro lado, la cámara frontal se queda en los 8 megapíxeles con apertura f2.0, es más, estamos casi seguros que es la misma que la del Moto G5S, ya que mantiene los mismos modos de belleza, panorámico para selfies y filtros para rostros. Por lo que basados en las características no vemos cambios importantes, así que habrá que esperar al análisis a fondo para saber si hay mejoras.

Versiones y precios del Moto G6

El Moto G6 estará disponible durante la primera semana de mayo a un precio de 249 euros para su configuración de 3GB de RAM y 32GB de almacenamiento. Cuando tengamos la información de la versión 4/64 GB actualizaremos esta entrada.

