LG Velvet: la firma se despide de los números y apuesta por una nueva estrategia para el sucesor del LG G8 ThinQ

A día de hoy, LG todavía no ha presentado un sucesor del LG G8 ThinQ. Es cierto que ya tiene en el mercado el LG V60 ThinQ, pero quedaba la duda de si habría o no un LG G9. Pues esa duda acaba de quedar completamente disipada, puesto que LG ha confirmado a través de un comunicado oficial que su próximo smartphone no será ni LG G9 ni tendrá una nomenclatura alfanumérica, sino que será LG Velvet.

Se trata de una nueva estrategia de naming que irá acompañada por una vuelta de tuerca en materia de diseño. De acuerdo a LG, los móviles de hoy en día son "cada vez más parecidos y difíciles de distinguir solo por especificaciones técnicas", así que desde ahora la firma apostará por "diseños distintivos y elegancia 'táctil' para diferenciarse". En cuanto a los nombres, nada de números, sino "nombres familiares y expresivos". "Velvet", por cierto, es "terciopelo" en español.

Un nuevo diseño del que ya hay pistas

La semana pasada LG habló de su nuevo "lenguaje de diseño", dejando ver que sus nuevos terminales tendrán más curvas y será más alargados. Las curvas son ya de sobra conocidas, véanse los gama alta de Samsung o el Huawei P40 Pro. LG se suma a ellas tanto en la parte trasera como delantera, y así puede comprobarse en los renders publicados por la compañía.

LG aprovechó para hablar también de una cámara "raindrop", término que hace referencia a la disposición de las cámara traseras. Según las imágenes de LG, las cámaras se han colocado en la esquina superior izquierda. La lente más grande está arriba, bajo ella hay dos lentes más pequeñas y, debajo del todo, el flash LED, todavía más pequeño, asemejándose así a una gota de lluvia cayendo.

Esto es lo oficial, pero poco después de que LG publicase el comunicado hablando de LG Velvet, Ice Universe, el conocido leaker, publicó en su perfil de Twitter algunos renders "diseñados por los internautas" que muestran cómo podría ser este nuevo móvil. Siempre partiendo de la base de que son filtraciones basadas en las imágenes de LG, en ellas puede verse que el nuevo móvil sería más alargado que los LG G, que estaría curvado por los dos lados y que la pantalla sería la gran protagonista del frontal.

Interpretaciones del nuevo LG Velvet basadas en las imágenes publicadas por LG - Ice Universe

Sea como fuere, no son renders filtrados ni nada por el estilo, sino interpretaciones de los usuarios, por lo que el diseño final está todavía por ver. Por ejemplo, en las imágenes se ve que la cámara interna estaría en un agujero en la pantalla situado en la esquina superior izquierda, pero en los renders de LG no se ve este elemento, así que no se puede afirmar con rotundidad que se vaya a apostar por esta solución.

No se sabe nada de especificaciones, pero cuando LG habló de este nuevo lenguaje de diseño la semana pasada mencionó que sería un "modelo premium para masas". Eso puede interpretarse de varias maneras: que vaya a ser más económico o que no vaya a ser un gama alta premium, sino un gama media premium con un procesador como el Snapdragon 765G. De esa forma, la gama V sería la más premium y este nuevo terminal se configuraría como una opción más asequible.

Medios surcoreanos apuntaban hace algunos días que el nuevo móvil de LG vería la luz el próximo 15 de mayo, así que quedamos a la espera de que la empresa lo confirme o arroje algo de luz sobre este asunto.