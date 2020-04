El próximo móvil de LG estrenará diseño: la marca muestra un anticipo con curvas, muchas curvas

LG se bajó del MWC 2020 que en principio habría anticipándose a su cancelación, pero igualmente tenía algo preparado y lo presentó (virtualmente). A finales de febrero conocíamos su primer buque insignia para 2020, el LG V60 ThinQ, dejándonos con la duda de si seguiría habiendo serie G, y hoy la marca ha mostrado un anticipo del que será su próximo móvil sin mencionar esta serie.

En ese LG V60 vimos que se continuaban algunos aspectos que vimos en el LG V50 ThinQ: el diseño de la trasera, en cierto modo el notch (variándolo) y esa doble pantalla como reclamo. Pero para este supuesto próximo LG nos anticipan un cambio de diseño con respecto a los LG G8 (porque hubo varios) y al resto de sus móviles.

La invasión de las curvas

Desde hace un tiempo estamos viendo como las curvaturas están invadiendo los frontales de algunos móviles de gama alta generación tras generación, como hemos visto por ejemplo hace poco con el Huawei P40 Pro. Pero en el caso de este LG lo que nos muestran es que las curvas invaden tanto trasera como delantera.

Las imágenes que LG ha compartido son renders de su próximo móvil, que estrena un diseño más minimalista y con las cámaras traseras separadas colocadas "como gotas cayendo" (la marca habla de "Raindrop camera". Así, tres son las cámaras traseras que llevará este móvil que según la marca tendrá una curvatura simétrica hablando de las partes traseras y delanteras (diseño "3D Arc"), con lo que parecen bordes metálicos con acabado en brillo.

Lo que no vemos es qué manera tendrán de incorporar la cámara frontal. En el boceto no se ha marcado nada, de manera que no sabemos si han obviado un notch, un agujero en pantalla o un módulo pop-up, aunque esto último quizás es menos probable al no ser algo que ha hecho la marca previamente y que supone ocupar un sitio que podrían necesitar otros componentes.

Eso sí, no mencionan ni componentes ni el nombre de este móvil. Se observan esas tres cámaras (con una principal que parece tener un sensor más grande que las otras dos, la cuales quedan bajo el cristal), pero no se ha dicho nada de sus lentes ni de ningún otro hardware del móvil.

De hecho, la marca se refirió a este próximo lanzamiento como un "modelo premium para masas", con lo que podría tener un precio más ajustado y no corresponderse a la gama alta dejando esto a la línea V. Un móvil de gama media con el Snapdragon 765, pero el caso es que LG no ha hablado de "LG G" en este anticipo, así que desconocemos si se tratará de otra familia de móviles y/o si la serie G tiene este año otro destino.

Estaremos atentos a este lanzamiento que al parecer será primero para el mercado surcoreano el próximo mes, en concreto parece ser que el 15 de mayo. Os contaremos todo lo relacionado a medida que se vaya sabiendo.