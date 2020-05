El jugoso precio filtrado del Pixel 4a lo pone por debajo del de salida de su antecesor (y con el doble de memoria)

Este año en mayo nos quedamos sin el posible y esperado Pixel 4a, debido a que la Google I/O fue cancelada finalmente. Pero eso no significa que no se haya trabajado en este móvil, al menos a eso apuntan cada ve más filtraciones del Pixel 4a, la última sobre su precio.

Se habla pues de que se presentará el 3 de junio, aprovechando el evento (online) de presentación de la beta de Android 11. Y lo que ahora ha reflotado el interés de este teléfono es que su posible precio de venta en Estados Unidos podría estar por debajo del de lanzamiento de sus antecesores, los Pixel 3a y 3a XL.

349 dólares y 128 GB

El precio de partida del Pixel 3a fueron 399 dólares (convertido directamente a 399 euros) para su versión única de 4 GB y 64 GB de memoria interna, siendo algo mayor el precio de partida del Pixel 3a XL (479 euros/dólares). Una manera que nos parecía interesante de traer las ventajas de las cámaras de los Pixel 3 "senior" a la gama media, cambiando el procesador y alguna otra característica y reduciendo así el precio.

De ahí que la idea de tener unos Pixel 4a sea igualmente atractiva, rumoreándose que en vez del Snapdragon 855 de los Pixel 4 y 4XL integrarán el Snapdragon 730. Sobre todo si el precio de salida queda 50 dólares por debajo del de sus antecesores, hablándose de 349 dólares para una versión de 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento.

Esto da que pensar que la versión base (o única) de este año parte de los 128 GB, aunque sería un poco extraño al suponer en cierto modo una mejora con respecto a los Pixel 4, viendo que es el almacenamiento del modelo más completo del Pixel 4 XL. De ahí que pueda haber un precio aún menor, si los 349 euros se correspondiesen a la versión de 128 GB y ésta fuese la superior con respecto a una de 64 GB.

Este precio, además, coincide con el que ya se dio hace unos dos meses cuando recopilamos todo lo que creemos saber del Pixel 4a. Un móvil que integraría una pantalla LCD de 5,81 pulgadas con agujero en la esquina superior izquierda para la cámara frontal de 8 megapíxeles, una única cámara trasera de 12,2 megapíxeles con estabilización óptica y sensor Dual Pixel y 3.080 mAh de batería interna.

Interesante también que pueda ser un móvil compacto y relativamente pequeño dentro de lo que vemos en Android (con permiso del deliciosamente compacto Samsung Galaxy S20. El Pixel 3a resultó ser algo más grande que el Pixel 3, integrando una pantalla de 5,6 pulgadas (5,5 en el Pixel 3) y siendo un poco más alto, grueso y ancho (muy poco), por lo que cabe esperar que el 4a no diste mucho en dimensiones, volumen y peso del Pixel 4, el cual a su vez ocupa más o menos lo que un iPhone 11 Pro.

Con esto las miradas ya apuntan al iPhone SE (2020) como rival, aunque éste es más pequeño. Pero el enfoque no deja de ser parecido: mantener características de los "mayores", recortando otras menos llamativas que las cámaras o el procesador. Aunque no tanto lo de mantener un diseño antiguo, dado que lo que se ha visto de este Pixel 4a es ese agujero en pantalla que hemos mencionado y que no vimos en los Pixel 4.

Imagen | 91 Mobile y OnLeaks