Los iPhone son (un poco) más baratos cada año porque ya no son sólo móviles, son caballos de Troya

La presentación de los nuevos iPhone ha dejado varios titulares: línea continuista, introducción de un súpercompacto modelo 'mini', el esperado HomePod mini a un inesperado precio y por fin 5G en los teléfonos de Apple. Y entre todas esas novedades, la consolidación, con muchos matices, de una tendencia que viene de la época del iPhone X: la bajada de precio en términos reales (precios estables que se deprecian con la inflación) de la mayoría de modelos de iPhone.

Decimos que esto tiene matices porque es difícil comparar todos los modelos de un año para otro. Por ejemplo, el iPhone base de este año descontando el SE es el 12 mini, que llega a un precio inferior al base de 2019, que fue el 11. El 12, en cambio, es algo más caro que el 11 en su momento, pero ofrece mejoras como 5G y panel OLED de mayor resolución. Dichos estos matices, vamos con los datos.

De productos finales a caballos de Troya

Estos son los precios de salida, sin estar ligados a un contrato de operadora, en dólares y en Estados Unidos (sin incluir impuestos por tanto) desde el primero, de 2007, hasta los recién presentados.

Se aprecian dos tendencias claras: tras una gran estabilidad en los primeros seis o siete años de historia del iPhone (y además, sin tener en cuenta la inflación), primero comenzó una tendencia al alza que culminó en 2017, cuando la subida de precios de Apple en poco tiempo fue abrupta.

Desde entonces, Apple introdujo los modelos Max, más caros que ningún otro, pero también fue ofreciendo alternativas cada vez más asequibles y manteniendo los precios a raya. Primero fue el XR, luego el 11, que bajó su precio, y este año el 12 mini. El 12, como decíamos, queda algo por encima del precio del 11, pero cuenta con mejoras notables.

En la planta noble, el iPhone 12 Pro tiene el mismo precio de salida que X, Xs y 11 Pro, sus homólogos de años anteriores. Nuevamente, mismo precio sin contar la inflación, que vamos a ver ahora en este otro gráfico donde sí contamos con ella desde el principio.

Aquí, con los precios ajustados a los de 2020, se aprecian mejor los movimientos de precio de los tres grandes segmentos en los que se agrupan los iPhone. El SE de 2020 es más asequible que el modelo anterior, de 2016. Los modelos base han ido muy a la baja en precio, ya sea por ajustes como el hecho en 2019 o por no encarecerse con el paso de los años. Y los modelos high-end siguen la misma tendencia.

La incorporación de más servicios al ecosistema de Apple ha hecho viable la bajada de precio en términos reales de los últimos iPhone

Este cambio de paradigma de las últimas generaciones viene marcado por el auge de la división de servicios de la compañía. Esta división incluye los ingresos obtenidos mediante Apple Pay, la App Store, iCloud, Apple Music, Apple Arcade, Apple TV+, la Apple Card o Apple Care, entre otros.

En los últimos seis años ha triplicado su facturación y ya va por los 14.000 millones de dólares al trimestre, algo que ha permitido diversificar ingresos y dejar de depender tanto del iPhone como hasta hace unos años. Y de paso, abaratar el acceso a los dispositivos, ya que las formas de rentabilizar su uso van mucho más allá de la compra del mismo. O lo que es lo mismo: el iPhone ya no es el producto final que vender, sino también un caballo de Troya mediante el cual conseguir más suscripciones y pagos recurrentes mes a mes. Y únicamente hablamos de los iPhone nuevos. Mantener en catálogo al XR y al 11 intensifica esta propuesta.

Y Apple One, el producto que agrupa estos servicios, todavía está por llegar, algo que además de hacer más atractiva la contratación de los productos de la compañía (Apple Music vs Spotify, iCloud Drive vs Dropbox, etc), también puede hacer que sea más complicado saltar individualmente hacia la competencia en el futuro. Aunque no todo es fanfarria en Cupertino: los últimos servicios en debutar —Apple News+, Arcade y TV+— han tenido un inicio flojo.