Apple One: el nuevo servicio de Apple para unificar todas sus suscripciones en una

Se había filtrado en alguna que otra ocasión, pero ya es oficial. Apple acaba de anunciar Apple One, su suscripción para unificar todas las suscripciones de la compañía. Estará disponible a partir de este año en tres modalidades: individual, familiar y premier cuyos precios oscilan entre 14,95 dólares y 29,95 dólares.

Una suscripción para unirlas a todas

Apple One individual permite acceder a Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade y iCloud (50 GB) por 14,95 euros. Apple One Familia es exactamente lo mismo, pero vale 19,95 dólares, se puede compartir con hasta seis personas e incluye 200 GB de almacenamiento en iCloud. Apple One Premier, por su parte, vale 29,95 euros mensuales e incluye todo lo mencionado anteriormente, pero suma 2 TB de almacenamiento en iCloud, Apple News+ y Apple Fitness+.

Precisamente por eso Apple One Premier solo estará disponible en Australia, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos, ya que es en estos países es donde está disponible Apple News+. Apple Fitness+ se añadirá al servicio cuando se lance a finales de año. En cuando a la disponibilidad de las suscripciones, estará disponible en "más de 100 países y regiones" y será compatible con iPhone, iPad, iPod Touch, Apple TV y Mac.

¿Cuánto es el ahorro al usar esta "suscripción unificadora"? Según Apple, con el plan Individual el usuario ahorra más de seis dólares al mes; con el plan Familia el ahorro asciende a ocho dólares mensuales y con el plan Premier el ahorro será de 25 dólares. Curiosamente, Apple Premier, que es la suscripción más interesante por incluirlo absolutamente todo, es la que tiene una disponibilidad más limitada.

SUSCRIPCIÓN INCLUYE PRECIO AHORRO APPLE ONE INDIVIDUAL Apple Music

Apple TV+

Apple Arcade

50 GB de iCloud 14,95 dólares Unos seis dólares APPLE ONE FAMILIA Apple Music

Apple TV+

Apple Arcade

200 GB de iCloud

Compartir con hasta seis personas 19,95 dólares Unos ocho dólares APPLE ONE PREMIER Apple Music

Apple TV+

Apple Arcade

2 TB GB de iCloud

Compartir con hasta seis personas 29,95 dólares Unos 25 dólares

Por el momento no conocemos los precios en euros de Apple One, pero actualizaremos el artículo en cuanto Apple confirme el dato.