Huawei Enjoy Z 5G: el último gama media de Huawei no se olvida del 5G y de los 90 Hz

Huawei sigue apostando por llevar el 5G a la gama media y el último modelo en sumarse a este plan es el Huawei Enjoy Z 5G. Se trata de un terminal que, a diferencia de muchos modelos de la compañía, deja de lado los procesadores Kirin para optar por el nuevo MediaTek Dimensity 800, un SoC que ofrece soporte para redes 5G NSA y SA. El móvil ha sido presentado en China y su precio parte de los 218 euros al cambio.

Además del 5G, otro de los elementos llamativos de este nuevo smartphone es su pantalla, y es que Huawei ha implementado un panel con 90 Hz de tasa de refresco. Por lo demás, tres cámaras a la espalda, 4.000 mAh de batería y Android 10 con EMUI 10.1 sin las aplicaciones de Google. Con esta presentación hecha, vamos a conocerlo mejor.

Ficha técnica del Huawei Enjoy Z 5G

Huawei Enjoy Z 5G Pantalla LCD 6,5"

Full HD+

90 Hz Dimensiones y peso 160 x 75,32 x 8,35 mm.

182 g. Procesador MediaTek Dimensity 800 RAM 6 / 8 GB Almacenamiento 64 / 128 GB

NM Card hasta 256 GB Cámara frontal 16 MP f/2.0 Cámara trasera 48 MP f/1.8

2 MP f/2.4 macro

8 MP f/2.4 gran angular / bokeh Batería 4.000 mAh

Carga rápida 22,5W Sistema operativo Android 10

EMUI 10.1 Conectividad 5G SA/NSA

Wi-Fi 5

Bluetooth 5.1

USB-C Otros Lector de huellas en el lateral Precio Desde 218 euros al cambio

La gama media también quiere 90 Hz

Como siempre, empezamos repasando el apartado estético. El Huawei Enjoy Z 5G tiene una trasera sencilla acabada en color negro, azul y blanco perla. En ella solo encontramos el módulo con las tres cámaras traseras, de las que hablaremos más adelante, y el nombre de la marca, pero nada más. El lector de huellas se ha movido al lateral, ya que los paneles IPS todavía no admiten lectores de huellas bajo ellos, aunque ya hay algunos proyectos en marcha.

En cuanto a la pantalla, el terminal monta un panel IPS/LCD de 6,5 pulgadas con resolución FullHD+ (2.400 x 1.080 píxeles). Este se estira hasta las esquinas gracias a un notch en forma de gota situado en el frontal, algo curioso si tenemos en cuenta que los últimos dispositivos de la firma ya llevan una perforación en el panel.

Sin embargo, lo más llamativo no es su tamaño o formato, sino su tasa de refresco, y es que el Huawei Enjoy Z 5G tiene una pantalla de 90 Hz. ¿Qué quiere decir eso? Que se actualiza un 50% más rápido que los paneles convencionales, que son de 60 Hz. Eso se traduce en que las interacciones son más fluidas y las animaciones más suaves. No es la más rápida del mercado, puesto que ya hay móviles con 120 Hz y hasta 144 Hz, pero es la que estamos empezando a ver cada vez más en la gama media.

Motor de MediaTek y triple cámara

Pasamos así a hablar del motor. El Huawei Enjoy Z 5G monta el procesador MediaTek Dimenity 800, uno de los últimos lanzamientos del fabricante chino. Este cuenta con ocho núcleos divididos en dos clústeres. cuatro Cortex-A76 a 2 GHz y cuatro Cortex-A55 a 2 GHz. La GPU es la NATT MC4. Le acompañan 6 u 8 GB de memoria RAM y 64 o 128 GB de almacenamiento interno ampliables con tarjetas NM Card.

A todo esto le da vida una batería de 4.000 mAh con carga rápida de 22,5W y Android 10 con EMUI 10.1. Como el resto de terminales lanzados en el último año por la marca, el Enjoy Z 5G no tiene el ecosistema de aplicaciones de Google. En cuanto a conectividad, tenemos 5G NSA y SA, 4G, WiFI ac, Bluetooth 5.0, NFC y USB tipo C.

Terminamos hablando el apartado fotográfico, donde el Huawei Enjoy Z 5G apuesta por un set de tres cámaras traseras y una delantera. En la parte trasera tenemos un sensor principal de 48 megapíxeles f/1.8 acompañado por un macro de dos megapíxeles f/2.4 y un gran angular de ocho megapíxeles f/2.4 que actuará, a su vez, como sensor de profundidad. La cámara frontal, oculta en el notch, se queda en 16 megapíxeles f/2.0.

Versiones y precio del Huawei Enjoy Z 5G

El Huawei Enjoy Z 5G ha sido presentado en China, donde ya se puede reservar a través de VMall. Por el momento, no hay noticias sobre su llegada a España, aunque lo cierto es que los Enjoy no suelen salir de su país. De hecho, cuando lo hacen lo hacen con otra nomenclatura, generalmente Y. Por ejemplo, el Huawei Enjoy 9 Plus fue el Huawei Y9 (2019). Sus precios al cambio son los siguientes: