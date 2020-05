Los Honor 9X Pro, Magic Watch 2 y Magic Earbuds llegan a España: precio y disponibilidad oficiales

Honor acaba de anunciar el precio y la disponibilidad en España de tres dispositivos ya conocidos: un smartphone, un reloj inteligente y unos auriculares con cancelación de ruido. El primero de ellos es el Honor 9X Pro, un dispositivo de gama media premium con procesador Kirin 810. El segundo es el Honor Magic Watch 2, que estará disponible en versiones de 42 y 46 mm, y el tercero son los Magic Earbuds, sus auriculares inalámbricos con cancelación de ruido.

Los tres productos aparecen ya en la web de la compañía, pero por el momento no se pueden comprar. ¿Por qué? Porque Honor va a renovar su página web el 12 de mayo. Será entonces cuando los tres dispositivos estén a la venta con un precio promocionado de forma temporal. Dicho lo cual, vamos a conocer sus precios y qué ofrecen cada uno de estos gadgets.

Honor 9X Pro

Empezamos con el móvil, el Honor 9X Pro. Se trata de un dispositivo que ya conocemos de sobra, puesto que fue presentado el año pasado. De hecho, llegó a Europa hace relativamente poco, solo que a algunos países seleccionados. Ahora aterriza en España a un precio oficial de 249,9 euros. Sin embargo, del 12 al 145 de mayo su precio será de 199,9 euros. Solo estará disponible en una única versión de 6/128 GB de memoria.

Repasando su ficha técnica, el Honor 9X Pro monta un panel IPS LCD de 6,59 pulgadas que se estira hasta las cuatro esquinas gracias a que la cámara se ha colocado en un mecanismo pop-up. En su interior encontramos el procesador Kirin 810, fabricando en siete nanómetros y con Unidad de Procesamiento Neuronal (NPU) incluida. En China se lanzó con 8 GB de memoria RAM LPDDR4x, pero a España llega con 6 GB.

La batería es de 4.000 mAh con carga rápida de 10W y el sistema operativo será Android 9 Pie con EMUI 9. La compañía ha confirmado que será actualizado a Android 10 con EMUI 10 más adelante, pero de lanzamiento tendrá Android 9. Como sus hermanos de Huawei, llegará sin el ecosistema de aplicaciones de Google preinstalado. En lo referente a conectividad, cuenta con 4G, WiFI ac, Bluetooth 5.0, jack de auriculares y USB tipo C.

Por último, hablemos de fotografía. En la parte trasera tiene una triple cámara capitaneada por un sensor de 48 megapíxeles. Le acompañan un segundo sensor de ocho megapíxeles y un tercero de dos megapíxeles para mediciones de profundidad. La cámara para selfies, que ya hemos dicho que está oculta en un mecanismo pop-up en el marco superior, tiene una resolución de 16 megapíxeles.

Ficha técnica del Honor 9X Pro

Honor 9X Pro Pantalla 6,59" LCD FullHD+

2.340 x 1.080 px Procesador Kirin 810 Memoria 6 GB Almacenamiento 256 GB Batería 4.000 mAh Cámaras traseras Triple cámara: 48 + 8 + 2 MP, f/1.8 Cámara frontal 16MP, f/2.2, periscopio Software Android 9 Pie Honor Magic UI Dimensiones y peso 163,1 x 77,2 x 8,8 mm 206 g Otros Lector de huellas lateral, WiFi ac, jack 3.5mm, BT 5.0, USB tipo C Precio 249,9 euros

Honor Magic Watch 2

Pasamos así a hablar del Honor Magic Watch 2, el último reloj de la compañía. En pocas palabras, es el hermano más asequible del Huawei Watch GT 2 y, como tal, monta un panel de 1,39 pulgadas con 454 x 454 píxeles de resolución. Redonda, por supuesto. En su interior esconde el procesador Huawei Kirin A1 y el sistema operativo Lite OS, el mismo que en otros relojes de Honor y Huawei.

Estará disponible en dos versiones: 46 mm y 42 mm. Esta última tiene dos precios, según el color. El Honor Magic Watch 2 de 46 mm costará 179,9 euros, pero del 12 al 19 de mayo estará disponible por 129,9 euros. El Honor Magic Watch 2 de 42 mm, por su parte, costará 169,9 euros en color negro y 199,9 euros en color dorado. Sus precios promocionados serán de 129,9 euros y 149,9 euros, respectivamente, aunque durante la presentación ha habido algunas dudas con las cifras y estamos a la espera de que nos confirmen que estos precios son correctos.

Es un reloj que en Xataka ya hemos tenido ocasión de analizar en profundidad y que destaca por tener una autonomía sobresaliente, una buena construcción y un panel que se ve bien a plena luz del día. Como puntos negativos, no tiene chip NFC, así que no se puede pagar con él, y no se pueden responder notificaciones, aunque sí recibirlas en la muñeca.

Ficha técnica del Honor Magic Watch 2

HONOR MAGICWATCH 2 Características PANTALLA AMOLED táctil de 1,39 pulgadas (454 x 454 puntos) MICROPROCESADOR Huawei Kirin A1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA Bluetooth: BT5.1, BLE/BR/EDR SISTEMA OPERATIVO Lite OS GEOPOSICIONAMIENTO Sí, mediante GPS, GLONASS y Galileo SENSORES Acelerómetro, giroscopio, magnetómetro, sensor óptico para medición del ritmo cardiaco, medición de luz ambiental y barómetro BOTONES Encendido y función RESISTENCIA AL AGUA Hasta 5 atmósferas REQUISITOS Smartphones con Android 4.4 o superior, o iOS 9.0 o posterior BATERÍA 455 mAh PUERTO DE CARGA Base magnética de carga ESFERA 46 milímetros (45,9 x 45,9 x 10,7 mm) COLORES DE LA CORREA Negro o marrón RANGO DE COBERTURA DE MUÑECA De 14 a 21 cm PESO 41 g (sin la correa) PRECIO 46mm: 179,9 euros

42 mm (negro): 169,9 euros

42mm (dorado): 199,9 euros

Honor Magic Earbuds

Por último, aunque no por ello menos importante, tenemos los Honor Magic Earbuds. Son los últimos auriculares true wireless de Honor y destacan por tener cancelación de ruido activa híbrida. Estos constan de tres micrófonos capaces, según Honor, de cancelar hasta 32 decibelios de sonido ambiental. Asimismo, usan tecnología de beanforming para recoger nuestra voz y limpiarla cuando hacemos llamadas, por ejemplo. El precio oficial es de 99,9 euros, pero del 12 al 19 de mayo estará promocionado a 79,9 euros.

Repasando las características de estos auriculares, una de las funciones más destacadas es Instant Setup, una tecnología que permite emparejar rápidamente los auriculares con un smartphone Honor usando un sistema llamado HiPair. Los dispositivos son táctiles, por lo que dando toques sobre ellos podremos hacer acciones como subir o bajar el volumen o aceptar llamadas.

En su interior hay un driver de 10 milímetros y una batería cuya capacidad no ha sido desvelada. SIn embargo, desde Honor prometen hasta tres horas de música sin interrupciones con la ANC activada y 3,5 horas con la ANC desactivada. Habrá que esperar a su review para ponerlos a prueba en entornos reales.