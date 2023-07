He convertido mi Xiaomi POCO F3 en un Pixel 6. Estoy impresionado con el resultado

Sí. Soy una de esas personas que, en pleno 2023, sigue enamorado del mundillo de las ROMs personalizadas. Tengo un POCO F3 desde hace dos años y, tras probar MIUI 14 (y experimentar cierto hartazgo con la ROM, todo sea dicho de paso), me decidí a cambiar la ROM.

Como buen nerd, mi preferencia en Android es Android Stock, y la mejor interpretación de cómo se debe personalizar ligeramente el sistema nativo es Google. Instalé la ROM Pixel Experience y, ya que tenía un Google Pixel 6 por casa me decidí a comparar algunos puntos que me parecieron curiosos. ¿Rinde mejor un gama media-alta de hace dos años que un Pixel 6 de hace tan solo un año? No me haré el interesante: la respuesta es sí.

Un vistazo a… 10 APLICACIONES de GOOGLE que PODRÍAN HABER TRIUNFADO

Unas palabras para Pixel Experience

Espectacular. No tengo otra definición para lo que ha logrado el equipo de Pixel Experience. Para el que no sepa de lo que estoy hablando, este es un genial proyecto que da vida tanto a teléfonos actuales como bastante antiguos (Xiaomi Redmi Note 7, POCO F1, OnePlus 3, etc.) y que porta al completo la ROM de los Google Pixel.

Tener esta ROM es, literalmente, tener la ROM de los últimos Pixel (actualizada a Android 13) en nuestro teléfono. He podido compararla con la ROM del Pixel 6 y, de hecho, Pixel Experience tiene algunas funciones extra. Por ejemplo:

Podemos escoger estadísticas de uso en 24h o consumo desde la última carga.

Podemos adaptar cada aplicación a un perfil de optimización avanzado.

Es fácil añadir funciones de la ROM internacional (call screen, pausa inteligente, etc.)

La ROM se puede actualizar vía OTA y la instalación se hace, al menos en el caso de mi POCO F3, mediante un recovery propio de Pixel Experience, no mediante el clásico TWRP.

Así rinde un Xiaomi de hace dos años con esta ROM

Nunca tuve quejas sobre el rendimiento de mi POCO F3. Es un móvil con el Snapdragon 870, una revisión del Qualcomm Snapdragon 865+ lanzado en 2019. Es un procesador fabricado en proceso de 7 nanómetros que, comparado con el Google Tensor G1 del Pixel 6, no debería brillar tanto.



QUALCOMM SNAPDRAGON 870 GOOGLE TENSOR G1 fabricación 7nm 5nm CPU 8 núcleos:

1 x Cortex-A77 a 3,2GHz

3 x Cortex-A77 a 2,4GHz

4 x Cortex A55 a 1,8GHz 8 núcleos 2 x Cortex-X1 a 2.80 GHz 2 x Cortex-A76 a 2.25 Ghz 4 x Cortex A55 a 1.80 GHz GPU Adreno 650 Mali-G78 MP20

Como puedes ver, el Tensor G1 es un procesador con una arquitectura más eficiente, y con los "nuevos" núcleos Cortex G1 (dos) frente al único núcleo A77 que monta el Snapdragon 870. El asunto aquí es que este procesador es un desastre en rendimiento sostenido, sobre todo si le exigimos con las altas temperaturas actuales.

POCO F3 vs Pixel 6

En el test de estrangulamiento térmico de CPU, pese a tener un solo núcleo más antiguo, el POCO F3 ha obtenido una mayor puntuación que el Pixel 6. Del mismo modo, a los pocos minutos el Pixel empieza a rebajar su rendimiento de forma considerable. El POCO ha caído de forma más progresiva, y en ningún momento de forma alarmante.

Hemos pasado también el test de GPU de 3D Mark, en su modo unlimited. Aquí observamos que el rendimiento pico del Pixel es mayor, pero la estabilidad es nula. Cae el rendimiento en nada menos que un 60% mientras que el POCO apenas cae un %. Es cierto que, al tener un menor rendimiento pico, es más fácil sostener ese nivel, pero la caída del Pixel con la ROM stock es alarmante.

Los números, números son, y lo cierto es que ambos móviles funcionan de maravilla. Aquí el POCO tiene un panel de 120 Hz que, junto a las animaciones de Android Stock, hacen que se sienta aún más fluido que el Pixel 6. Por lo demás, son dos móviles relativamente distintos (aunque ambos son gama media-premium) y esta pieza no es una comparativa como tal, sino una muestra de cómo un teléfono con hardware solvente puede volver a la vida gracias a Pixel Experience.

Imagen | Xataka

En Xataka | El móvil chollo está muriendo. La gama media es cada vez más gama de entrada